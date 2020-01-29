Як зробити виборчий бюлетень зручним для голосування

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Середа, 29 січня 2020, 11:00
Віта Думанська
координаторка руху ЧЕСНО

Цього року українці знову підуть на вибори: обиратимуть місцевих депутатів, мерів і сільських голів.

Це перші вибори за новими правилами. Отже, маємо не так багато часу, щоб пояснити виборцям усі нюанси і не заплутати їх. 

Центральна виборча комісія вже розробила макет майбутнього бюлетеня.

Але ми, у Русі ЧЕСНО, вважаємо, що бюлетень не тільки заскладний, але й створює ризики, що система з відкритими списками не запрацює. Виборці звикли ставити одну галочку на бюлетені і кидати його в урну. Так було під час усіх голосувань. 

Восени на місцевих виборах українцям треба буде обрати партію та одного з кандидатів, запропонованих партією. Законотворець рекомендує вказувати номер кандидата не в графі поряд з партією, а внизу бюлетеня, наприкінці списку. 

Причому виборець має поставити не відмітку, а вписати цифру. Із бюлетеня зовсім не очевидно, що внизу необхідно вказати якийсь номер

 
Центральна виборча комісія вже розробила макет майбутнього виборчого

Бачимо такі ризики у пропозиції парламентарів:  

  • можна дописати додаткову цифру і спотворити результати волевиявлення; 
  • якщо виборець не заповнить поле внизу бюлетеня, то цей голос пропорційно розподіляється між усіма кандидатами партії. 

У разі, якщо таких незаповнених виборцями полів у бюлетенях буде багато, зростають шанси на перемогу в того, кого партія поставила першим. А значить, сама ідея відкритих списків буде спотворена. 

Це стосується і парламентських виборів, оскільки бюлетень по суті моделювали за таким самим принципом.

 

Внизу бюлетеня також є місце для того, щоб виборець визначився з номером кандидата в регіональному списку.

Тут варто зауважити, що недоброчесна внутрішньопартійна конкуренція була й раніше. 

Так, під час виборів до Київської облради 2015 року на окрузі кандидата В'ячеслава Соболєва (БПП) виявилося майже 24% зіпсованих бюлетенів, які не враховуються під час підрахунку. Статистика по інших округах дає розуміння того, що кількість зіпсованих бюлетенів не перевищувала 5%. Тобто відсоток тих, хто підтримав Соболєва, стрімко зріс саме за рахунок такої технології. 

По-друге, у бюлетені, який зараз пропонує законотворець, можливість ставити номер, а не позначку (галочку), ускладнює підрахунок голосів. Адже члени Дільничної виборчої комісії замість того, щоб займатися підрахунком, будуть тлумачити волевиявлення виборців.  

Як довести, що виборець своїм почерком поставив 2 чи 7? Є ризики, що в цих квадратах виборець поставить 1, а йому можуть дописати інші цифри, і число стане двозначним – 10, 11, 12. Цифру 3 можуть виправити на цифру 8. Це можливо, якщо в партії є недобросовісна конкуренція. 

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Коли ввели пропорційну систему, Рух ЧЕСНО фіксував подібні випадки на місцевих виборах. Таким чином волевиявлення виборців знову може бути спотворене. 

У перспективі, коли результати голосування зчитутватимуть автоматично, ручне вписування цифр буде неприйнятним. 

Інфографіст та дизайнер Руху ЧЕСНО Іван Лампека змакетував зразок бюлетеня, який, на наш погляд, є більш "voter friendly". 

Тут виборцю пропонують проголосувати за партію, і біля кожного кандидата теж є квадрат для галочки. Не треба ставити жодних цифр. Прізвища кандидатів подано у колонках

 

Треба зауважити, що навіть при додаванні додаткових елементів довжина бюлетеня не стала більшою. 

А для наших виборів, коли є низка технічних партій, довжина бюлетеня має значення.

Окрім того, Рух ЧЕСНО пропонує законотворцям змінити формулювання у роз'ясненні згори бюлетеня. 

 
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У тій частині, де пропонують голосувати за партію, йде спонукальне формулювання, яке переконує виборця ставити галочку, а не залишати бюлетень порожнім. 

Коли ж мова йде про вибір кандидата у регіональному списку партії, використано рекомендаційне формулювання "можете обрати". Таким чином у виборця може скластися враження, що це поле не є обов'язковим для заповнення. 

Ми пропонуємо уніфікувати формулювання, щоб система відкритих списків запрацювала.

У законотворців є час, щоб внести зміни до Виборчого кодексу. Якщо зробити правки, які дозволять ЦВК змоделювати бюлетень за таким зразком, то і виборцям, і членам ДВК буде суттєво простіше якісно виконати свою роль на виборах. 

Такий варіант бюлетеня у порівнянні зі змодельованим ЦВК бюлетенем також мінімалізує ризики впливу на волевиявлення. 

Віта Думанська, для УП

Ілюстрації надані авторкою

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Теми: вибори Верховна Рада ЦВК фальсифікації


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Віта Думанська Як зробити виборчий бюлетень зручним для голосування
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