Як Порошенко та Зеленський змагались, хто більше любить свою дружину у Facebook

Вже кілька років політики міряються популярністю не тільки в рейтингах та на виборчих дільницях. Новою вітриною для її демонстрації стали соціальні мережі.

Тут її створити найпростіше. Потрібно просто написати пост і "підключити" ботів для його розкачки. Текст отримає свою популярність, хоч і штучну. А от реальних справ для цього робити не потрібно.

Проте не лише це підштовхує політиків до створення штучної популярності в соціальних мережах. Є ще дві важливі причини:

їхня риторика і бездіяльність отримує шквал критики від проактивної частини суспільства, яка концентрується в Facebook.

тексти та форма їх подачі у соцмережах складна для сприйняття та не відповідає звичному для людей контенту у Facebook.

От і виходить, що дописи нецікаві нікому крім групи фанатів та ЗМІ, що розтягують їх на новини. Утворюється розрив. В житті популярність є, рейтинги її підтверджують, а в соціальних мережах картина зворотня. Підтримка мінімальна.

Тому політики і купують штучну популярність.

Проте періодично у них з'являються спроби отримати популярність реальну.

Одна з небагатьох стабільних спроб наростити саме реальну популярність на своїй сторінці – додати сімейну тему. Дружина, діти, собаки, коти або навіть хобі. Все для того, щоб електорат не забував, що політики – теж люди.

У перші дні лютого ми стали свідками змагання привітань дружин двома президентами – колишнім та чинним.

Пости були написані так, щоб пересічний читач не сумнівався в авторстві люблячих чоловіків. Проте популярність цієї любові була зі штучним присмаком. Хоча подібні пости і без цього мобілізують фанів.

Марина та Петро Порошенки

1 лютого (субота) о 8 ранку на Facebook-сторінці Петра Порошенка з'явився допис з привітанням Марини Порошенко з днем народження.

За 2 години він вже отримав понад 26 тисяч залучень. Це загалом аномальна кількість для перших годин. Особливо вона аномальна для ранку суботи.

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Наприклад, попередні два пости Порошенка, які вийшли в "робочий" для Facebook час (в інтервалі 13:00-17:00 в п'ятницю) та у форматах, які "любить" Facebook (картинка та відео – їм надається пріоритет у показі), отримали за весь час 8-13 тисяч залучень.

Тобто залученість до 26 тисяч у перші дві години більш ніж аномальна.

Аналізуючи причини такої стрімкої популярності, легко помітити засилля ботів. Вони лайкають, поширюють та коментують пост. Основна риторика зводиться до захоплення "справжньою першою леді", президентським подружжям та побажанням скоріше відновити втрачений статус.

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Згодом пост-привітання поставили на рекламу, витративши на це до $200. Для того, щоб люди, які бачать рекламу, не побачили негативних коментарів опонентів, позитивні коментарі були надійно "закріплені" під постом. Для цього їх пролайкали сотні разів, а один набрав 1900 уподобань (такі коментарі Facebook показує першими, опускаючи інші вниз).

Сумарний результат всіх зусиль – 88 тисяч залучень (81 тисяча лайків, 4,5 тисячі коментарів та 2,5 тисячі репостів).

Олена та Володимир Зеленські

6 лютого (четвер) о 8:30 на Facebook-сторінці Володимира Зеленського з'явився його пост – привітання дружини Олени з днем народження.

Він набирав свої 26 тисяч залучень за ті ж 2 години. Проте в загальному підсумку програв Порошенку – 74 тисячі залучень (63 тисячі лайків, 7,8 тисячі коментарів, 3 тисячі репостів).

Так Зеленський вітав свою першу леді-іменинницю

Вкотре підхід роботи по популяризації поста Зеленського наслідував стару та перевірену схему Порошенка.

Така ж аномальна популярність в перші години. Так, це був не суботній ранок, але і аудиторія Зеленського більш ніж вдвічі менша за аудиторію сторінки Порошенка.

Його два попередні пости, що теж були у форматах-фаворитах Facebook (відео) набрали близько 8 тисяч залучень за весь час свого існування. Підкреслюючи аномальність популярності поста-привітання в перші години.

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Залученість під постом також наповнена ботами. А от риторика була іншою. Слова теплих привітань та захоплення першою леді перебивалися предметними претензіями до дій Зеленського. Багато негативних коментарів були підняті нагору за вже описаною вище технологією. Цей пост став полем битви для ворогуючих ботрумів. Одні його популяризували, інші паратизували на цій популярності, доносячи своє невдоволення чинним президентом.

В загальному підсумку, в дуелі постів-привітань "виграв" колишній президент. Боти для його допису не тільки створили більшу популярність, але і продемонстрували відношення до опонента на його території.

Звісно, під цими постами було більше органіки (взаємодій з постом реальних людей), ніж зазвичай. Проте частка ботів була стабільно високою.

Топові політики взяли вектор на людяний контент, але реалізація поки слабка.

Такими темпами, ще довго нам не бачити реальної популярності політиків.

Насамкінець нагадаю. Щойно ви бачите пост зі штучною популярністю, яку створюють боти, прискіпливо перевіряйте інформацію, яку він транслює.

Оксана Мороз, спеціально для УП

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Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.