10 запитань актора Зеленського до президента Зеленського
Рік тому на НСК "Олімпійський" відбулися дебати між кандидатами на посаду президента України – Володимиром Зеленським та Петром Порошенком. Тодішній актор і художній керівник "Студії "Квартал 95" ставив слушні і різкі запитання тодішньому своєму опонентові. Він вимагав від Порошенка відповідей.
Минув рік і запитання актора Зеленського тепер можна адресувати президентові Зеленському. Бо вони так само актуальні, як і рік тому. Бо на них тепер потрібно відповідати тому, хто у 2019 році перебрав на себе владу.
Отже, 10 запитань актора Зеленського президентові Зеленському:
- Чому ніхто не сидить за Іловайськ та Дебальцеве?
- Чому через 6 років ми так і не знаємо вбивць на Майдані?
- Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті і спробувати прожити на 1500 гривень пенсії хоча б місяць?
- Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися?
- Чому не покарані прибічники Януковича?
- Чому всі ваші люди мають обидві руки?
- Добровольці і патріоти опинились в тюрмах, бо для вас вони загроза?
- Чи пам’ятаєте ви таке слово як люстрація?
- Яка ваша частка із незаконного копання бурштину?
- Чи будете ви, якщо вам доведеться опинитися перед судом, казати, що це помста чи політичне переслідування?
Відповідай-ТЕ!
Сергій Руденко
Оригінальний текст взято з Facebook-сторінки Сергія Руденка
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