10 запитань актора Зеленського до президента Зеленського

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Понеділок, 20 квітня 2020, 17:00
Сергій РуденкоСергій Руденко
журналіст

Рік тому на НСК "Олімпійський" відбулися дебати між кандидатами на посаду президента України – Володимиром Зеленським та Петром Порошенком. Тодішній актор і художній керівник "Студії "Квартал 95" ставив слушні і різкі запитання тодішньому своєму опонентові. Він вимагав від Порошенка відповідей.

Минув рік і запитання актора Зеленського тепер можна адресувати президентові Зеленському. Бо вони так само актуальні, як і рік тому. Бо на них тепер потрібно відповідати тому, хто у 2019 році перебрав на себе владу.

Отже, 10 запитань актора Зеленського президентові Зеленському:

  1. Чому ніхто не сидить за Іловайськ та Дебальцеве?
  2. Чому через 6 років ми так і не знаємо вбивць на Майдані?
  3. Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті і спробувати прожити на 1500 гривень пенсії хоча б місяць?
  4. Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися?
  5. Чому не покарані прибічники Януковича?
  6. Чому всі ваші люди мають обидві руки?
  7. Добровольці і патріоти опинились в тюрмах, бо для вас вони загроза?
  8. Чи пам’ятаєте ви таке слово як люстрація?
  9. Яка ваша частка із незаконного копання бурштину?
  10. Чи будете ви, якщо вам доведеться опинитися перед судом, казати, що це помста чи політичне переслідування?

Відповідай-ТЕ!

Сергій Руденко

Оригінальний текст взято з Facebook-сторінки Сергія Руденка

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Теми: Зеленський Порошенко


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Сергій Руденко 10 запитань актора Зеленського до президента Зеленського
Рік тому на НСК “Олімпійський” відбулися дебати між кандидатами на посаду президента України – Володимиром Зеленським та Петром Порошенком. Тодішній актор і художній керівник “Студії “Квартал 95” ставив слушні і різкі запитання тодішньому своєму опонентові.
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