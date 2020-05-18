Депутати Портнова-Коломойського вигадали новий спосіб позбавлятися реформаторів

Минулого тижня Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт 3354, який посилює відповідальність за ненадання, несвоєчасне чи неповне надання інформації народному депутату.

Законопроєкт, яким підвищувалися суми штрафів, повинні були ухвалити в цілому, але проти цього об'єдналася ціла когорта нардепів з ОПЗЖ, Батьківщини, групи "Довіра", групи Коломойського в "Слузі народу" та навіть особисто Антон Яценко:

Саме цих депутатів не влаштувала санкція у вигляді штрафів (до речі, які підвищують в десятки разів) за неналежну відповідь органами влади чи державними компаніями народним депутатам. Останні пропонують піти далі і звільняти чиновників чи менеджерів або навіть саджати їх за ґрати. Очевидно, штрафи чи їхні розміри зовсім не цікавлять цих депутатів.

Що це означає? Що якщо такі правки з'являться до другого читання (а в цьому сумнівів немає) і будуть проголосовані парламентом, то все, що буде потрібно, аби звільнити неугодного міністра чи, скажімо, голову правління "Нафтогазу" чи Національного банку України, – це закидати їх запитами від народних депутатів. І якщо відповідь не надійде вчасно або запит взагалі "застрягне" в канцелярії – все, можна звільняти керівника установи, якому цей запит надсилали. Саме про це так давно мріють "депутати Коломойського".

Цікаво, що в законопроєкті мова йде не лише про ненадання інформації депутату, але й надання "неповної інформації". Що це означає? Що якщо раптом депутат вирішить, що йому надали не всю чи неповну інформацію, то все, звільняйте всіх, кого треба.

Звичайно, можна постаратися сформувати запит так, щоб фізично відповісти на нього вчасно і в повному обсязі було просто неможливо. Хіба це не під силу людям, які за тиждень подали понад 16 тисяч правок, щоб заблокувати "антиколомойський" законопроєкт?

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Якщо подивитися на групу депутатів, яка виступила з цієї ініціативою, то здогадатися, кого першого звільнятимуть за цим законом не важко.

Максим Бужанський і Олександр Качура в своїх виступах відкрито говорили про голову правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, а також керівників інших державних підприємств. Нагадаю, що Максим Бужанський – друг Андрія Портнова, а Олександр Качура був затятим захисником так званої схеми "майданчиків Яценко", через яку українці щодня платили компанії-прокладці близько 1,5 млн грн зі своїх кишень. Коли Качура і інші депутати блокували знищення цієї схеми, це призвело до гучного скандалу з поліграфом, через який проходили нардепи.

Тепер саме ці депутати та ОПЗЖ хочуть "просунути" через закон інструмент, якого їм давно не вистачало і який дозволить (додаємо у якості "спецій" трохи олігархічних телеканалів) звільнити будь-якого керівника будь-якої держкомпанії, на котрий вони покладуть око в своїх корупційних фантазіях.

І хоча прикривають такі ідеї показово боротьбою за парламентаризм, а депутат Папієв (ексгубернатор часів Януковича) з ОПЗЖ навіть сказав, що це дасть можливість "повернути довіру до депутатів", всім чудово зрозуміло, що справа не в довірі, а в бажанні звільнити рештки реформаторів, які ще залишилися в системі і не услужили "кураторам" окремих депутатів чи політичних сил. Навколо такого "проєкту" чудово об'єдналися проросійські сили з групою Коломойського.

Щоб пошвидше ухвалити цей законопроєкт, спеціально вже в цей четвер збирають парламентський комітет з правоохоронної діяльності, а в п'ятницю виносять на голосування в зал. Тиждень – і можна буде звільняти всіх, кого потрібно та ставити своїх смотрящих.

Чекаємо правок від ОПЗЖ, Антона Яценко, депутатів Портнова та Коломойського, а тоді подивимося, наскільки "слуги" виявляться народними чи прислужниками Кремля та корупціонерів.

Олександра Устінова, для УП

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