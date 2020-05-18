Депутаты Портнова-Коломойского придумали новый способ избавляться от реформаторов

5981 просмотр
Понедельник, 18 мая 2020, 17:00
Александра УстиноваUstinova Alexandra
народный депутат, партия "Голос"

Минулого тижня Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт 3354, який посилює відповідальність за ненадання, несвоєчасне чи неповне надання інформації народному депутату.  

Законопроєкт, яким підвищувалися суми штрафів, повинні були ухвалити в цілому, але проти цього об'єдналася ціла когорта нардепів з ОПЗЖ, Батьківщини, групи "Довіра", групи Коломойського в "Слузі народу" та навіть особисто Антон Яценко:

Саме цих депутатів не влаштувала санкція у вигляді штрафів (до речі, які підвищують в десятки разів) за неналежну відповідь органами влади чи державними компаніями народним депутатам. Останні пропонують піти далі і звільняти чиновників чи менеджерів або навіть саджати їх за ґрати. Очевидно, штрафи чи їхні розміри зовсім не цікавлять цих депутатів.

Що це означає? Що якщо такі правки з'являться до другого читання (а в цьому сумнівів немає) і будуть проголосовані парламентом, то все, що буде потрібно, аби звільнити неугодного міністра чи, скажімо, голову правління "Нафтогазу" чи Національного банку України, – це закидати їх запитами від народних депутатів. І якщо відповідь не надійде вчасно або запит взагалі "застрягне" в канцелярії – все, можна звільняти керівника установи, якому цей запит надсилали. Саме про це так давно мріють "депутати Коломойського".

Цікаво, що в законопроєкті мова йде не лише про ненадання інформації депутату, але й надання "неповної інформації". Що це означає? Що якщо раптом депутат вирішить, що йому надали не всю чи неповну інформацію, то все, звільняйте всіх, кого треба. 

Звичайно, можна постаратися сформувати запит так, щоб фізично відповісти на нього вчасно і в повному обсязі було просто неможливо. Хіба це не під силу людям, які за тиждень подали понад 16 тисяч правок, щоб заблокувати "антиколомойський" законопроєкт?

Реклама:

Якщо подивитися на групу депутатів, яка виступила з цієї ініціативою, то здогадатися, кого першого звільнятимуть за цим законом не важко. 

Максим Бужанський і Олександр Качура в своїх виступах відкрито говорили про голову правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, а також керівників інших державних підприємств. Нагадаю, що Максим Бужанський – друг Андрія Портнова, а Олександр Качура був затятим захисником так званої схеми "майданчиків Яценко", через яку українці щодня платили компанії-прокладці близько 1,5 млн грн зі своїх кишень. Коли Качура і інші депутати блокували знищення цієї схеми, це призвело до гучного скандалу з поліграфом, через який проходили нардепи.

Тепер саме ці депутати та ОПЗЖ хочуть "просунути" через закон інструмент, якого їм давно не вистачало і який дозволить (додаємо у якості "спецій" трохи олігархічних телеканалів) звільнити будь-якого керівника будь-якої держкомпанії, на котрий вони покладуть око в своїх корупційних фантазіях.

І хоча прикривають такі ідеї показово боротьбою за парламентаризм, а депутат Папієв (ексгубернатор часів Януковича) з ОПЗЖ навіть сказав, що це дасть можливість "повернути довіру до депутатів", всім чудово зрозуміло, що справа не в довірі, а в бажанні звільнити рештки реформаторів, які ще залишилися в системі і не услужили "кураторам" окремих депутатів чи політичних сил. Навколо такого "проєкту" чудово об'єдналися проросійські сили з групою Коломойського.

Щоб пошвидше ухвалити цей законопроєкт, спеціально вже в цей четвер збирають парламентський комітет з правоохоронної діяльності, а в п'ятницю виносять на голосування в зал. Тиждень – і можна буде звільняти всіх, кого потрібно та ставити своїх смотрящих. 

Чекаємо правок від ОПЗЖ, Антона Яценко, депутатів Портнова та Коломойського, а тоді подивимося, наскільки "слуги" виявляться народними чи прислужниками Кремля та корупціонерів.

Олександра Устінова, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.  



Темы: законодательство Верховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Материалы по теме
Рада возьмется за закон о двойном гражданстве на этой неделе 18 мая 2020, 13:12
Закон о легализации игорного бизнеса Рада рассмотрит в ближайший четверг 17 мая 2020, 14:35
"Слуга народа" подала в Раду законопроект о помощи медикам партийными деньгами 15 мая 2020, 11:28
Александра Устинова
Заработать на смертях: как нас лишили мировой вакцины в 5 раз дешевле
Как в госпитале для ветеранов лечат криминальных авторитетов
Как "пришить" уголовное дело в Украине? Лайфхак от Павлоградских прокуроров
Как Степанов и одесские кланы расставляют своих смотрящих" за фармацевтическим рынком
Вице-премьер Уруский — это новый "Cвинарчук" для Зеленского
Как министр здравоохранения в Кабмин сфальсифицированные документы подсунул
"Зеленый" прокурорский привет местным элитам: расправы возвращаются
Все колонки автора

Колонки

Роберт Лорян Информационная изоляция Донбасса или Еще один "грех" Facebook
Почему невозможно таргетировать рекламу в соцсетях по всей Украине (укр.).
Александр Салиженко ̶Н̶е̶ для прессы. Почему Раде следует восстановить прозрачность
Елена Щербан Как Банковая планирует дальше блокировать назначение Клименко руководителем САП
Руководство страны может попытаться использовать ручную комиссию сейчас, затянув назначение Клименко на несколько месяцев и переиграть уже даже утвержденные результаты (укр.).
Ирина Кобец Кредиты и ипотека во время войны
Как государство поддерживает тех, у кого есть кредиты в банках и что делать, чтобы не допустить массового банкротства после войны? (укр.)
Дарья Лазарева Зеленое восстановление транспорта: удобно для людей
Какие принципы следует учесть при восстановлении городов, чтобы улучшить систему общественного транспорта? (укр.)
Алексей Соболев Запустите малую приватизацию в условиях войны. Что для этого нужно?
Зачем возобновлять процесс приватизации во время войны? (укр.)
Алексей Макеев Оккупанты воруют украинское зерно: поименный список мародеров
Кто помогает вывозить и какие компании покупают у россиян украденное украинское зерно? (укр.)