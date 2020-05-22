"Зелене" прокурорське вітання місцевим елітам: розправи повертаються

"Слуги народу", які повертають до влади старих "хазяйствєнніков" часів Януковича, потроху переймають й їхні методи боротьби з неугодними.

Тепер прокуратура та поліція знову перетворюються на карально-доїльні апарати часів Пшонки-Захарченка, коли на викривачів корупції відкривають кримінальні провадження, а тих, хто підтримує інші політичні сили, намагаються запроторити до в'язниці. Саме так нові "політичні еліти" готуються до місцевих виборів.

Нещодавно генеральна прокурорка Ірина Венедіктова попризначала "потрібних" прокурорів областей, які відразу і почали займатися приборканням місцевих еліт.

Чудова ілюстрація тому – історія з невеликого ОТГ на Дніпропетровщині, де колишня голова ОТГ, підробивши документи, привласнила більше 400 гектарів землі громади. Але судять не її, а "шиють" справи тим, хто це викрив і пішов проти неї в суди, щоб забрати те, що належить людям.

Є на Дніпропетровщині таке село – Новопавлівка, хоча впевнена, що таких новопавлівок з такими історіями зараз в Україні сотні, якщо не тисячі.

Кілька років тому колишня голова Новопавлівської ОТГ Інна Кондратюк, підробивши документи, виділила сама собі та своїй сім'ї більше 400 га землі. А після цього ще й виписала собі за ці досягнення матеріальну допомогу. Як-то кажуть: "А це під помідори!".

Жіночка навіть особливо не приховувала свої чиновницькі подвиги, але проти такого свавілля повстали односельчани та депутати сільради. Місцевий підприємець Микола Гаврилов та ще 200 жителів написали заяви в прокуратуру, щоб повернути землю. Люди дійшли аж до Верховного Суду і виграли його, повернувши землю громаді, але відшкодовувати втрати за час користування землею та зборів врожаю з неї екс-голова односельчанам не збиралася.

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На пані екс-голову, яка ощасливила себе та свою родину безплатною землею та навіть встигла зібрати з неї врожай, було відкрито кримінальне провадження. Пан Гаврилов, який на той час був призначений заступником в.о. голови ОТГ, запропонував соломонове рішення — "підприємниця" сплачує громаді 800 тис грн збитків (згодом суму перерахували згідно з розрахунками Кабміну, і вона зменшилася до 500 тис грн), які можна було отримати за цей час, здаючи вкрадену нею землю в оренду. Гроші планувалося вкласти у розвиток ОТГ — поремонтувати місцеву школу, полагодити дороги тощо.

Та пані Кондратюк таке рішення не сподобалося і вона пішла "вирішувати питання" через правоохоронців та прокуратуру. Спробували "спровокувати" викривачів на хабар. Ловили, як-то кажуть, "на живця", але й тут нічого не вийшло — нове керівництво громади виявилося принциповішим за попереднє.

Тому вона спочатку запропонувала впертому Гаврилову 300 тис грн, аби він відчепився ("Давай я дам тобі налічкою 300 тис грн і ти залишиш нас у спокої"), а коли той відмовився… подала на нього заяву до прокуратури: нібито він намагався здерти з неї хабар у ті самі 300 тис грн.

Ця історія так би й залишилася місцевим скандалом та розборками. Бо протягом півтора року місцеві правоохоронці особливо нічого з цим всім не робили. Незважаючи на відкриті провадження, підозри про вчинення злочину зрештою так ніхто й не отримав.

Попри рішення місцевого, а також Верховного та Апеляційного судів, які підтверджували, що пані колишня голова ОТГ отримала землі у незаконний спосіб, ця сама пані та її родина продовжували використовувати вкрадене та заробляти на цьому. Гаврилов із іншими членами громади відчайдушно повідомляв усі інстанції про неприпустиму ситуацію, що склалася в селі Новопавлівка. Громада стукала в усі двері, включаючи Офіс генерального прокурора в Києві. Але ані генпрокурору Луценку, ані його наступнику Рябошапці було не до того.

Почула громаду з Дніпропетровщини лише генеральна прокурорка Ірина Венедіктова. Досить своєрідно "почула". Новопризначений прокурор Дніпропетровської області Панченко Олександр Володимирович вже за перших кілька днів на посаді розгорнув цілу кампанію проти тих, хто пішов проти системи, та підписав підозру Гаврилову у вимаганні та отриманні хабара від громадянки Інни Кондратюк.

За рік до цієї події, ще будучи керівником Павлоградської місцевої прокуратури, саме Панченко розслідував кримінальну справу. Ні, не на злодійку, що привласнила землю громади. А на того, хто майже рік із нею боровся, намагаючись встановити справедливість, повернути землю та гроші, що належали людям, — на Миколу Гаврилова.

До чоловіка тоді нагрянули з обшуками, вилучили усю техніку — телефони, ноутбуки. Ще й запрошували "поспілкуватись" в прокуратуру, проте отримали відмову. Після цих подій попередні прокурори області не вбачали достатніх доказів для підозри Гаврилову, але Панченко одразу після призначення на прокурора області взявся за завершення цієї справи, так би мовити направлення свого "дєтіща" до суду.

Отже, ви зрозуміли, що відбулося? Чиновниця, яка нахабно, не переховуючись, обікрала жителів ОТГ, спокійнісінько живе й заробляє на вкраденому далі. Жодного розвитку по кримінальному провадженню проти неї при цьому не відбувається. А от викривач Микола Гаврилов, який наполягав на тому, аби недоброчесна ексголова отримала по заслугах та повернула все те, що незаконно привласнила, й покрила збитки, наразі опинився під шаленим тиском правоохоронців — за повної підтримки аж з Офісу генпрокурора.

Ця історія — одна з сотень подібних. Так, у регіонах багато порядних людей, як пан Гаврилов, котрі мають вплив у своїх ОТГ та підтримку людей.

Звісно, "зеленим" такі розклади не подобаються — з такими гавриловими їм дуже незручно. Ба більше, вони бояться гаврилових. Бо їх не можна купити, бо з ними не можна "парєшать". А "філософія" нинішньої української влади дуже проста: не хочеш домовлятися, не хочеш замовкнути — отримуй обшуки та кримінальні справи.

Олександра Устінова, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.