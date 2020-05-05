Реквієм за медреформою

Некомпетентность убивает. Если врач-недоучка, купивший диплом, делает вам операцию, то вы можете умереть. Когда сапер-самозванец пытается разминировать диван, на котором вы сидите, то вы скорее всего взорветесь. Когда ваш таксист купил права, то вы можете не доехать до места назначения.

А когда некомпетентный президент, то вы получаете все риски одновременно. И стандарты НАТО больше не важны для армии, и медицинская реформа не нужна, да и по правилам ездить пока не нужно.

Украинский народ мудрый, говорили они. Украинский народ выбрал простого и недалекого хорошего парня. А еще украинский народ говорит, что хуже дурака только дурак с инициативой. Украинский народ мудрый. Он знает, что делает.

История с Зеленским напоминает арабскую сказку, где злобный визирь берет в оборот простого и недалекого парня, который хочет добра, любви и мира и в которого влюблена принцесса, и его руками начинает творить зло.

В Голливуде или в сказке парень рано или поздно понимает, что его водят за нос, и все исправляет. Визирь бежит, принцесса падает в его объятия, а страна процветает. Но так бывает только в сказках.

А в жизни президент Зеленский разрушает одну реформу за другой и пока не тронул только то, что защищено меморандумом с МВФ. Да и то благодаря вирусу. Не будь его, под нож пошли бы и независимость Нацбанка и НАБУ, и что там еще было сделано.

Вообще интересная штуковина – голова Зеленского. Что там такого происходит, никому не понять. Это даже не туман. Как в одной голове может совмещаться ужас от состояния украинской медицины и желание не допустить изменений, сказать трудно. Но это реальность.

Вирус привлек внимание инициативного президента к состоянию медицины. Которая, о чудо, почти не изменилась с советских времен. И президент потребовал, чтобы изменения отменили и все оставили как есть. И это после того, как даже критики признали успешность первого этапа медицинской реформы. Реформы первички.

И тот же принцип, который сделал успешной реформу первички, должен был быть реализован и на вторичке. Но принцип верный, а реформа оказалась неправильной. Чудо. Парадокс.

Президент созвал людей, которым невыгодна медицинская реформа, которые теряют от нее деньги, и попросил рекомендации. Они ему и порекомендовали. Отменить медицинскую реформу. Чтобы деньги, как и прежде, ходили за главврачами, а не за пациентами. Трудно ожидать другого ответа от главврачей. А значит, все останется как было.

Президент увидел ужасное состояние медицины на фоне вируса и решил, что это надо законсервировать и не менять. Гениальный вывод.

И если бы мы искали теорию заговора, то могли бы предположить, что власти так понравилось зарабатывать на вирусе, что они решили оставить эту возможность надолго. А пока не работает медицина – заработки будут. Но это все пустое. Это как торговля на крови. На самом деле работает старое правило: если ты можешь объяснить что-то глупостью, то не ищи других сложных объяснений.

Всему виной некомпетентность, о которой хорошо было известно во время выборов. И отсутствие ценностей. Что тоже было известно еще во время выборов. В результате некомпетентности ты не понимаешь, что происходит. А в результате отсутствия ценностей ты окружаешь себя коррупционерами и совками, которые дают тебе рекомендации. И будь ты хоть сто раз хорошим парнем, ты все равно сделаешь плохо.

Ты можешь кивать, когда при тебе говорят о зарплате учителей в 4 тысячи долларов, не понимая, что это невозможно. Точно так же ты повторяешь глупость от коррупционеров об увольнении трети врачей в результате реформы.

И президент не виноват в том, что он не понимает. Но он виноват в том, что не понимая он взял на себя ответственность. Не должен учитель литературы залазить в трансформатор, даже если он видел со стороны, как это делается. Не может таксист идти и делать операцию на сердце, даже если у него есть друг-акушер.

Президент собирал глав врачей и те порекомендовали ему отменить реформу медицины. Видимо, ранее президент собирал авторитетных СБУшников и те порекомендовали ему не делать реформу СБУ и не забирать у службы полномочия по борьбе с экономикой. А еще наверняка была встреча с контрабандистами, после которой уволили Нефедова. Да и на регулярных встречах с олигархами явно обсуждают деолигархизацию.

Президент регулярно собирает людей, которые страдали от изменений, и они ему рекомендуют "вернуть как было". И президент возвращает.

Сначала они делали изменения непопулярными с помощью своих телеканалов, которые смотрел в том числе и президент, а теперь, используя благодатную почву, они откатывают изменения назад. И опять отбрасывают нас назад на десятки лет. Забирают будущее.

И если раньше мы отставали от Польши на 50 лет, то после Зеленского будет уже 60. А, может, и 70. А значит, мало кто из тех, кто живет сейчас, сможет дожить до того момента, как мы догоним сегодняшнюю Польшу.

Трудно в такой момент винить людей в том, что они готовы бросать все и сваливать. Потому что отсутствие реформ в прошлом забрало у них настоящее, а откат реформ сегодня лишает их будущего.

А в случае с медреформой забирают жизни в прямом смысле этого слова. Потому что коррупция в медицине убивает. И сначала ты возвращаешь дух прежнего МОЗ, согласно которому откаты в 40% при закупках являются нормой, а потом отменяешь системные изменения. А значит, медицины не будет. А значит, медицина останется неэффективной. А значит, люди продолжат умирать.

И тысячи смертей в будущие годы будут уже на совести Зеленского. Хорошего парня, которого выбрал мудрый народ. Который хочет аплодисментов. И получит их. И только вот вопрос, как много из людей, дарящих сейчас овации президенту за отмену медреформы, умрут в ближайшие годы из-за того, что украинская медицина не изменится.

Сергей Фурса

Оригінальний текст взято з Facebook-сторінки Сергія Фурси

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