Зеленський збере відомих лікарів, щоб оцінити медреформу

Президент Володимир Зеленський повідомив, що збере колегію із видатних спеціалістів медицини, аби вони проаналізували медичну реформу.

Джерело: трансляція Офісу президента

Пряма мова: "Ми домовилися, що від президента України ми зараз зробимо колегію з видатними лікарями всієї країни. Починаючи не тільки з головних лікарів, це й фельдшери... Всі фахівці.

Ми поставили таку задачу. Задачу була поставлена вчора (18 лютого). На цьому тижня ми зберемо цю колегію.

Я хочу, щоб вони дали нам всі висновки з приводу частини реформи, яка була, частини (реформи), яка буде в майбутньому.

Щоб і у нас, і у лікарів, і у людей не було в майбутньому ніяких сюрпризів.

Цей склад буде оголошено. Це будуть дуже відомі лікарі, які просто хочуть побачити всю цю реформу, дати їй аналіз і сказати туди ми всі йдемо країною, чи не туди.

Найближчим часом отримаємо групу фахівців, проаналізуємо і вже після аналізу вийдемо до суспільства і скажемо, що вцілому відбувається".

Деталі: За словами, лікарів не будуть обирати за конкурсом, тому що це надто довго.

Зеленський додав, що хоче, аби аналіз відбувся до кінця березня, бо з 1 квітня стартує друга частина медреформи.

Чому це важливо: 15 січня 2020 року Кабмін затвердив перелік 211 опорних лікарень в усіх регіонах країни.

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька запевнила, що про закриття лікарень, які не потрапили до переліку, не йдеться. За її словами, всі лікарні можуть виконати умови НСЗУ для підписання договору до 1 квітня 2020 року і їхнє фінансування продовжиться.

Однак, що буде із лікарнями, які не зможуть підписати договір із службою, міністерка не розповіла. Зокрема, такі лікарні можуть залишитися на балансі районів, але місцевий бюджет не зможе покрити всі потреби лікарень, тож скорочення або ж закриття у майбутньому не уникнути.

Довідково: З 1 квітня 2020 року Програма медичних гарантій запрацює у повному обсязі. Це перелік медичних послуг, які держава гарантує пацієнту безоплатно. До програми увійдуть послуги первинної, амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної медичної допомоги, а також екстреної, паліативної допомоги та медичної реабілітації.

Державної субвенції на фінансування "ліжко-місць" закладів спеціалізованої медичної допомоги з 2-го кварталу 2020 року не передбачено.

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