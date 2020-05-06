Наслідки "реформи" Архбудконтролю: ростуть незаконні забудови

Кажуть, найcтрашніше побажання у китайців – щоб ти жив у часи перемін. І сьогодні я навіть не про коронавірус. А про те, що відбувається з реформуванням Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ).

Взялися за найбільш корумпований орган у сфері будівництва? Похвально. Вирішили замість однієї структури створити кілька? Сумнівно. Забрали у місцевих органів ДАБІ повноваження на невизначений термін? Зовсім погано!

Незаконні забудови ростуть як гриби після дощу – і жодного впливу міста не мають! І це те, що фіксуємо за неповні 2 місяці карантину.

Самобуди – не просто незаконно, а й небезпечно

Розпочну з показового, на мою думку, і свіжого прикладу.

Львів. Один з досить великих нічних клубів. На перший погляд, наче й нема ніякої будови, просто брезент і огорожа, а під брезентом – нормальна така, капітальна будова із цеглою, арматурою і бетоном.

До маскування пильно придивилися львівські комунальники. Після невеликого розслідування з'ясували, що активні роботи розпочали десь із початком карантину. Хоча історія самобуду не нова. Це скоріше друга хвиля.

У липні 2019 року міська ДАБІ вже притягала власника цього нічного клубу до відповідальності за роботи без дозвільних документів – виписали штраф на понад 700 тисяч гривень. Керівництво ТЗОВ вирішило судитись, зараз справа на апеляційному розгляді в Адміністративному суді. А тим часом будівельні роботи відновили.

Насправді тут маємо не лише самобуд, а й захоплення земельної ділянки поруч.

У цій історії є два важливі моменти.

Перший. Очевидно, Львівська міська рада буде реагувати, не буде просто стояти і розводити руками. Ми вже скерували листи в правоохоронні органи, тому що тут є цілий букет порушень.

Не тільки будівництво без дозволу. Нічний клуб де-факто захопив земельну ділянку. Очевидно, ніяк її не оформив. Це є порушення, а отже, можна наполягати, щоб у поліції порушили кримінальну справу.

Але це не системний підхід. У державі повинна бути справна система архітектурно-будівельного контролю. А зараз вона просто зламана.

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І другий момент. Може, навіть важливіший за перший. Чотири року тому у Львові сталася масштабна пожежа – горів нічний клуб. І це було приміщення цього самого розважального закладу. Просто його після тих сумних подій переназвали.

Тоді, у 2016-му, у цьому ж приміщенні запустили феєрверки. Як наслідок – більш як 200 людей довелось евакуювати, понад два десятки постраждали, були й ті, хто потрапив у реанімацію. Вже потім вогнеборці скажуть: не можна було у такому приміщенні запускати феєрверки.

Тому оцей самобуд – це не лише питання будівельне чи юридичне, це вже питання безпеки тих людей, які будуть відвідувати цей заклад. Адже якщо щось збудовано без дозволу, то це означає, що воно не є належно спроектовано, воно не пройшло експертизу, воно не перевірено.

Очевидно, питання безпеки актуальне не лише стосовно цього самобуду, воно більш ніж доречне щодо всіх будівництв, на які нема дозволів.

А тепер ремарка мовою цифр: лише за два неповні місяці карантину у Львові вже зафіксували близько 80 (!) самобудів. Звертаються львів'яни, щось фіксує сама міська ДАБІ. Але ж про офіційну перевірку з якимись наслідками мова не йде. Бо повторюся: немає повноважень, їх забрав уряд.

Чому реформу ДАБІ треба розморозити

Насправді описаний самобуд – такий прецедент, який може стати проблемою не лише для Львова, а й для всієї України. Фактично ми починаємо пожинати плоди так званої реформи Держархбудконтролю: коли нібито боролися з корупцією, а насправді дали карти в руки недобросовісних забудовників.

Що маємо на сьогодні? Постанову, яка визначала механізм та процедуру перевірки, зупинено. А отже, міські інспекції, зокрема львівська, не мають жодних юридичних підстав для того, щоби провести перевірку, накласти штраф і втихомирити забудовника-порушника.

І я прогнозую: якщо Кабінет міністрів не одумається і не врегулює це питання найближчим часом, то самочинне будівництво стане нормою і для Львова, і для всієї України.

Бо для недобросовісних забудовників це виходить, знаєте, золотий час: будуєш – і ніхто нічого не може тобі зробити.

От ви можете сказати: навіщо про це так голосно говорити, може, варто промовчати, щоб і решта забудовників так не почали робити? Повірте, ті, хто у цій сфері й мають нечисте сумління, давно знають і користуються цим архбудконтрольним замороженням.

А це не лише чималі кошти недоотриманих податків і сплат до місцевих бюджетів. Тут ще й питання безпеки тих, хто житиме й відвідуватиме зведені в цей час будинки, офіси тощо.

Держава має розуміти це. Та повернути бодай містам можливість для контролю. І що швидше, то краще. Інакше українські міста охопить будівельний хаос, впоратися з яким буде дуже важко.

Повторюсь: питання державного архітектурного контролю – це питання не тільки юридичне, а передусім безпеки людей.

Люди будуть у безпеці, коли будівництво буде здійснюватись відповідно до дозволів. Саме тому містові відновити повноваження. А ліквідовувати архітектурно-будівельний контроль, навіть на якийсь час, залишаючи ось такі часові "білі плями", – просто абсурд.

Любомир Зубач, для УП

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