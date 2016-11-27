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У нічному клубі Львова сталася пожежа, 14 осіб госпіталізовано

Неділя, 27 листопада 2016, 06:35
У нічному клубі Львова сталася пожежа, 14 осіб госпіталізовано

У Львові близько 2-ї години ночі 27 листопада в розважальному центрі "МІ100" сталася пожежа.

Про це повідомляє прес-служба ДержНС.

"Рятувальники, прибувши на місце події, виявили загорання на площі 50 кв.м. Оцінивши ситуацію, що виникла, було прийнято рішення про проведення негайної евакуації відвідувачів розважального центру. Загалом вогнеборці евакуювали 250 осіб", - йдеться в повідомленні.

Ще 8 людей не змогли самостійно покинути приміщення клубу. Рятувальники винесли їх із приміщення на свіже повітря і передали медикам.

В результаті пожежі до лікувальних закладів звернулося 22 людини. Госпіталізовано 14 осіб, з них двоє перебувають у реанімації у важкому стані.

В 2:54 пожежа була локалізована та о 3:51 повністю ліквідована.

"Складність гасіння пожежі полягала у щільній задимленості приміщення, яке виникло внаслідок загорання. Вогнеборцям довелося проводити рятувальну операцію  та ліквідовувати займання в апаратах захисту органів дихання", - відзначили в ДСНС.

Відзначається, що серед відвідувачів була сильна паніка, що значно ускладнило процес евакуації.

До ліквідації пожежі залучили 49 рятувальників і 14 одиниць спецтехніки. Причина виникнення пожежі встановлюється.

 
 

Українська правда

Теми: Львів
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