Вірусна психологія, або "маскова" криза теорії Маслоу

В период беспрецедентной эпидемии коронавируса COVID-19 особо ярко и резонансно обнажаются основные ментальные несуразности современного человечества.

Вирус открыл в нас качество, которое раньше объективно не могло проявиться со всей очевидностью, потому что для его материализации должны были сойтись воедино специфические временные и глобальные событийные факторы.

Постиндустриальное информационное общество и коварная всемирная пандемия обнаружили бессилие человека перед его же внутренним конфликтом между инстинктом самосохранения и проблематичностью отказа от комфорта и пресыщенности.

Масштабная эпидемия продемонстрировала, что естественные человеческие потребности "первой очереди" – стремление к физическому благополучию и безопасности – на поверку оказались не такими уж незыблемо фундаментальными.

Коронавирус, по сути, заставил человечество выбирать: масштабно применять жесткую карантинную самоизоляцию, сохраняя как можно больше жизней членов общества или пренебречь риском и продолжать жить в относительно привычном режиме, спасая экономику и семейные бюджеты.

С одной стороны, гуманность требует в максимально возможной степени обезопасить людей, поступаясь меркантильными интересами. С другой стороны, зависимость общества от экономики объективно не позволяет человечеству остановить хозяйственные механизмы даже во имя самых благородных целей. Иначе – глубочайший кризис, безработица, массовое обнищание.

Так эта острая "эпидемиологическая дилемма" выглядит при её поверхностном осмыслении. Но очевидно, что в массовом сознании присутствует некая лукавая вульгаризация проблемы коронавируса, которая может грозить её перерастанием в потенциально неразрешимую задачу.

Как ни странно, особое кризисное значение имеет не демоническая коварность инфекции и текущая ограниченность медицинских методов борьбы с ней, а элементарное нежелание людей ограничивать себя в доступе к полюбившимся, но часто совсем не обязательным благам.

Они хотят полной свободы, развлечений, вкусной еды, приятного общения, материального достатка. Такие современные потребительские претензии вполне понятны и органично вписываются в иерархическую структуру ценностей пирамиды потребностей по Абрахаму Маслоу. Но именно коронавирус поставил под сомнение мотивационную теорию основателя гуманистической психологии.

По всему миру имеется значительное количество граждан, недовольных карантином. Они его активно саботируют, обвиняя политические элиты в зловредном мировом заговоре, а законопослушных сограждан – в глупости и малодушии. Таких адептов отрицания трагизма пандемии не смущает ни масштабное количество реальных жертв вируса, ни отсутствие действенных методов лечения.

Кому, например, не знакома такая обыденная зарисовка периода наиболее жесткого карантина в Украине? Ходят наши доблестные патрульные полицейские в большинстве городов страны, безучастно взирают на обилие "заботливых" мамочек на забитых детворой детских и спортивных площадках, и периодически отводя глаза в сторону, теребят засаленные медицинские маски, лежащие в кармане…

Молитвенные призывы представителей власти, четко осознающих неспособность отечественной медицины справиться с ростом пандемии, почему-то не производят на многих наших соотечественников никакого эффекта.

Периодически в магазинах приходится слышать переругивание посетителей с охранниками, требующими соблюдения масочного режима. Во многих торговых заведениях уже "махнули рукой" на правила и не следят за наличием простейших средств профилактики вируса на лицах не только покупателей, но и продавцов.

А вы замечаете, как праздно прогуливающиеся по торговым центрам и заполняющие кафе и рестораны "благодушные смельчаки" с явным презрением провожают взглядами "паникеров", облаченных в защитные маски – "невротиков", которые мешают остальным наслаждаться полнотой жизни, омрачают их взор своей маниакальной мнительностью? Автобусы забиты не озадаченными "масочным бременем" пассажирами, в пределах социальной дистанции между которыми не сможет проскочить даже блоха. Причем все эти беспечные граждане случись с ними, не дай Бог, инфицирование, будут осаждать больницы, аптеки и требовать от всех и вся действенной помощи…

Тотально пренебрежительное отношение к общественному здоровью характерно не только для развивающихся стран. И в развитых государствах такие тенденции, в меньших масштабах, но все же имеют место. Те же итальянцы, испанцы, англичане и американцы долгое время не могли смириться с необходимостью самоограничений и в итоге их страны стали очагами пандемии.

Отрицание коронавируса и его опасности в отдельных странах практиковалось даже на правительственном уровне. Но в итоге и благополучная Швеция, и постсоветская Белоруссия отличились высочайшим уровнем заболеваемости.

Невзирая на неутешительную динамику распространения эпидемии в мире и полагаясь на внутреннюю тенденцию снижения заболеваемости, некоторые страны постепенно отменяют карантинные мероприятия. А ведь глобально коронавирус распространяется словно по правилу смешения газов в замкнутом пространстве: если болезнь прогрессирует в отдельных частях планеты, она в условиях свободного режима международных перемещений обязательно проявится и в других её регионах.

Очевидно, что экономика должна функционировать в любых условиях, иначе отдельные семьи, страны и глобальный социум просто не смогут выжить. Однако ровно тот же результат может стать итогом абсолютного отказа от карантинных мероприятий. Вроде бы экономика и коллективное здоровье на разных чашах весов, но они логически не являются антиподами, поскольку могут оптимально сосуществовать. Но у такого судьбоносно необходимого союза есть один общий враг – беспечность и нежелание обывателей поступаться комфортом.

А ведь сейчас для достижения двуединой стратегической цели спасения экономики и локализации эпидемии достаточно лишь цивилизованного уровня сознательности населения, готового соблюдать необходимую дистанцию, носить маски в людных местах, дезинфицировать руки и регулярно проветривать помещения. И это дало бы необходимый запас времени науке и системе здравоохранения для самосовершенствования.

Стратегия "сам себе полицейский" в конечном итоге будет взята за основу во всех странах мира – иного выбора просто нет. И поэтому буквально от каждого человека будет зависеть безопасность всего человечества.

Добропорядочных людей, несомненно, больше, чем циников. Хотя, нужно признать, и последних тоже не мало. Но даже один недобросовестный нигилист может нанести непоправимый ущерб здоровью людей, соблюдающих разумные правила вынужденного самоограничения. Есть ли у вас уверенность, что преобладающее большинство жителей планеты проявит подобающее отношение к самоограничениям? К сожалению, ответ на этот вопрос вряд ли может быть положительным.

И именно поэтому текущая эпидемия коронавируса COVID-19 в значительной мере подвергает сомнению современную достоверность упоминавшейся выше мотивационной теории Маслоу. Культурные и ценностные трансформации в сознании современного общества столь глобальны и так безрассудно ориентированы на безудержное потребление, что даже жизнь и здоровье человека далеко не всегда представляются ему более важными, чем возможность посидеть в ресторане, сходить в кино или поехать на курорт.

Хотя, будем откровенны, люди нелогичны не только в отношении профилактики коронавируса. Мы легкомысленно потребляем вредоносные фастфуды, пренебрегаем физкультурой и не всегда регулярно соблюдаем личную гигиену. А в глобальных масштабах безразлично относимся к загрязнению окружающей среды, уничтожению озонового слоя Земли, распространению ядерных вооружений.

Сможем ли мы уберечься от всех потенциально возможных вариантов апокалипсиса, покажет время. Но совершенно очевидно, что наиболее актуальным простейшим средством его предотвращения на данный момент является обычная медицинская маска. И, как ни странно, именно она, как лакмусовая бумажка, может продемонстрировать, способно ли человечество адекватно отвечать на неизбежные в будущем новые глобальные вызовы.

Борис Житнигор, для УП

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