Судді Апеляційної палати ВАКС підтримали скаргу НАБУ і САП на рішення Печерського районного суду про закриття справи проти Олександра Писарука і мене.

Харківська правозахисна група, провідні українські юристи, Асоціація адвокатів України вже заявили, що ВАКС вийшов за межі правового поля, взявши до розгляду цю скаргу. Свій однозначний висновок про незаконність цього розгляду дав й Інститут держави і права ім.Корецького НАН України.

Щоправда, ухвала Апеляційної палати ВАКС не зобов'язує генерального прокурора відновлювати дію скасованої незаконної постанови колишнього першого заступника генерального прокурора Віталія Каська, адже кримінальне провадження вже закрите.

Але я хочу наголосити на одному важливому моменті: рішення ВАКС було відомим ще до оголошення ухвали. Адже виносила це рішення все та сама трійка суддів апеляційної палати, до якої при електронному розподілі чомусть потрапляли всі справи проти мене.

Коли мої адвокати клопотали про відвід суддів, щоб забезпечити незалежність і прозорість судового процесу, нам у цьому відмовили – інші судді винесли б вочевидь незручне для Артема Ситника рішення. Окрім того, про заздалегідь сплановане рішення говорить цікавий факт: "Центр протидії корупції" написав великий пост з ухвалою суду ще до того, як ухвала була оголошена.

Ще один цікавий факт стосується самого перебігу засідання. За рік переслідування я бачив багато дивних речей, які відбувались в судах. Але те, що відбулося на згаданому засіданні, перевершило весь абсурд попередніх 9 місяців.

Як визнали в ЦПК, для них в суді на невідомих підставах була виділена окрема кімната і забезпечена внутрішня трансляція судового засідання. Ба більше, представники ЦПК отримали можливість вести звідти трансляцію, хоча на це мала б бути ухвала суду, винесена з урахуванням думки сторін, про що говорить пункт 6 статті 27 КПК України.

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Зрештою оцінку вищенаведеним фактам порушень при розгляді апеляції у ВАКС дасть суд – Європейський суд з прав людини, а далі, сподіваюсь, і український.

І ось сьогодні я читаю колонку керівника ЦПК Шабуніна на "Українській правді" і розумію, що театр правового абсурду на цьому не закінчився.

По-перше, вся справа НАБУ була побудована на абсурдному твердженні про нібито мою змову з колишнім заступником голови НБУ Олександром Писаруком. Справа розвалилася, і його прізвище ЦПК взагалі тепер не згадує.

Далі Шабунін заявляє, про якийсь втрачений час через рішення Печерського суду про закриття справи, хоча справа по факту тягнеться без жодного помітного просування вже три роки. Навіть якось смішно чути про втрачені кілька тижнів.

Але головне, що Шабунін дозволяє собі напряму вказувати генеральному прокурору, які рішення вона повинна ухвалювати. Що ж, звернуся до генерального прокурора і я.

Шановна Ірино Валентинівно! Зневажати закон і вказувати, які рішення і на чию користь вам треба ухвалювати, тиснути на генпрокурора я, як і кожен громадянин правової держави, не маю жодного права (і не маю такого бажання). Закликаю вас лише до одного: діяти за законом, тільки за законом, виключно за законом, а не так, як вам вказують Ситник і Шабунін.

Олег Бахматюк, для УП

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Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.