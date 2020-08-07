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Ірина Федорів
головна редакторка сайту ЧЕСНО

Партії в пошуках членів ТВК: чому громадяни мають контролювати підрахунок голосів

П'ятниця, 07 серпня 2020, 14:00

Територіальна виборча комісія – це святая святих. Там контролюють підрахунок голосів виборців. Мало проголосувати. Важливо, щоб результати голосування відповідали волевиявленню. 

Прийдешня кампанія для членів виборчих комісій буде нелегкою, бо форму виборчого бюлетеня серйозно змінили, й вона залишає більше шансів на фальшування результатів виборів. Тепер потрібно буде ставити не лише галочку, а й цифру. 

Від рішень комісії в спірних випадках може багато що залежати. До того ж запроваджено виборчу квоту на рівні 25%, і тут треба, щоб теж був чесний розподіл.

Саме тому громадянам слід зголошуватися контролювати підрахунок голосів у тервиборчкомах та дільничних виборчих комісіях, а партії повинні надати їм таку можливість. Особливо парламентські, які мають гарантовані квоти.

Роль ТВК є надзвичайно важливою. Кандидат у депутати може бути зареєстрований у будь-якій іншій області й балотуватися там, де він забажає, а от членом ТВК може бути тільки той, хто зареєстрований у тій громаді, де відбуваються вибори. 

Саме члени комісій відповідають перед своїми сусідами за обстоювання вибору громади, хай яким він буде. Якщо один з кандидатів подає позов до суду, то саме ТВК захищає в суді вибір громади та надає відповідні докази чесного підрахунку голосів.

Є типові відмови людей від участі в ТВК: "Навіщо мені це потрібно?", "Це забирає мене від роботи й сім'ї", "У мене є важливіші справи", "Політика не для мене, бо мені емоційно складно". І ці відмовки мають свої наслідки.

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Партії за браком місцевих, які часто не погоджуються йти в комісії, прописують потрібних їм людей, котрі, не виключено, можуть впливати на волевиявлення. Трапляється й таке, що прописують і заводять до ТВК мешканців інших областей. Так, на виборах 2015 року на посаду голови ТВК Києво-Святошинського району потрапила людина зі Львова. 

Саме в цьому окрузі було 24% зіпсованих бюлетенів, що істотно змінило результати виборів і дало перевагу у внутрішньому рейтингу партії БПП В'ячеславу Соболєву, якого під час кампанії "Солідарність" узагалі не хотіла кандидувати через скандал з його бізнесом на тимчасово окупованих територіях. Соболєв став депутатом і прогулював засідання Київської обласної ради.

Коли громадяни вирішують заощадити свій час і не контролювати волевиявлення, вони ризикують втратити значно більше часу протягом наступних 5 років, бо їхні інтереси будуть представлені неякісно та, можливо, не тими людьми, кого вони обрали насправді. 

Після виборів доведеться довше чекати на вільну маршрутку в години пік, бо всі будуть переповненими, якість води у крані буде незадовільною, і містяни, які одного разу пошкодували себе та власного часу, ходитимуть до бюветів або купуватимуть воду в пляшках.

Громадяни стоятимуть під парканами, захищаючи зелені зони від забудови. У школах бракуватиме місць, як і в дитсадках, через те, що набудовують висотки і не розвивають інфраструктуру.

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Звісно, одним із ключових показників якісного вибору є гідні кандидати у списках партій. Але саме ці гідні кандидати, котрі вирішили взяти участь у виборах, мають розуміти, що голоси їхніх виборців буде кому захистити.

В історії України було серйозне піднесення громадянської свідомості щодо необхідності контролювати підрахунок голосів під час президентських виборів 2004 року, коли вибір поставав між Віктором Ющенком і Віктором Януковичем. Тоді громадяни стояли під дільничними та територіальними виборчими комісіями вночі, аж доки їм виносили й показували протоколи.

В умовах децентралізації члени кожної громади повинні розуміти, що гроші та повноваження пішли донизу. І місцеві вибори – це якість їхнього життя (медицини, освіти, ЖКГ) після 25 жовтня. 

А коли з часом виборці вирішать відкликати депутата, то роль ТВК в цьому процесі годі переоцінити. І ті, кого просто прописали для виконання волі партій, можуть блокувати процес відкликання.

Ірина Федорів, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.  







Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Теми: місцева владавибориУкраїна
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