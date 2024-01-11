Кремлівський спрут в адвокатурі блокує роботу над законодавством для тимчасово окупованих територій

Володимир Зеленський заявив, що Крим і битва в Чорному морі стануть центром тяжіння війни. Поки ЗСУ роблять все, щоб деокупувати території, тут, у тилу, треба напрацьовувати законодавчу базу, яка дозволить після Перемоги ефективно відновлювати роботу органів влади, зокрема і у Криму.

Адвокати – це одна із рушійних спільнот для пропозицій зі створення такої законодавчої бази. І Національна асоціація адвокатів України (Асоціація) могла б стати тією організацією, яка дає поштовх цим важливим процесам. Але впродовж більш ніж 10 років монополію на управління адвокатурою тримає Лідія Ізовітова – соратниця кума путіна Віктора Медведчука та ще одного поплічника "руского міра" – Сергія Ківалова.

Адвокати-фронтовики повідомляють про утиски з боку Асоціації, у той час як ця організація бездіє щодо "адвокатів", які беруть участь у тортурах на тимчасово окупованих територіях. А крім того, тривалий час саботує обрання з’їздом адвокатів України двох членів Вищої ради правосуддя.

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Контакти Ізовітової з російськими колегами

Голова Асоціації Лідія Ізовітова – давня соратниця Віктора Медведчука. Саме вона впродовж більш ніж 10 років незмінно очолює цю організацію, членство в якій і утримання якої є для всіх адвокатів обов’язковим. При тому, що вказана посада – виборна. Але, прикриваючись війною, нові вибори не проводяться. Ізовітова знову балотуватися не може, бо пробула два строки по 5 років.

"Парламент і президент змінюються частіше в нашій країні, ніж керівництво адвокатського самоврядування, де окреме коло осіб банально монополізували владу і вплив. Чого ми тоді як суспільство та правники чекаємо від системи правосуддя та правоохоронців, коли самоврядна адвокатура не охоче "вичищає власні стайні", а подекуди і толерує чи бетонує кругову поруку", – наголошує Олена Щербан, заступниця виконавчого директора "Центру протидії корупції".

У Лідії Ізовітової в Асоціації є заступник – Валентин Гвоздій. Вони разом відвідують заходи, зокрема були на форумі в Німеччині у 2019 році.

Важливо, що на цих заходах вони активно контактували з російськими колегами. Ось, як доказ, на фото Ізовітова і Юрій Пилипенко з адвокатської палати московської області.

Скрін з сайту Асоціації адвакатів

Це фото Ізовітової з російським колегою Асоціація розмістила на власному вебсайті цілком свідомо.

Хто ж такий цей російський адвокат Пилипенко? Він фігурує в одному зі списків "Пособників окупаційної влади", який створив Міжнародний фонд боротьби з корупцією (організація прихильників Навального).

Пилипенко "активно підтримував агресію росії проти України. Надавав допомогу окупаційній адміністрації на території Запорізької області задля інтеграції цієї території до складу росії" – ось таку причину зазначили навпроти прізвища цього адвоката, з яким так мило фотографувалася Ізовітова.

Скрін зі списку "Пособників окупаційної влади". Міжнародний фонд боротьби з корупцією

Валентин Гвоздій, який є другою людиною після Ізовітової в Асоціації і теж їздить на такі "братання", є одним із членів наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Укргідроенерго". До складу "Укргідроененрго" входять десяток станцій на річках Дніпро і Дністер, які забезпечують покриття пікових навантажень, регулювання частоти та потужності, мобільний аварійний резерв в об'єднаній енергосистемі України. По суті Гвоздій опинився у наглядовій раді стратегічного для енергетичної безпеки України об’єкта в умовах повномасштабної війни.

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Варто нагадати, що у 2014 році під час Революції Гідності група адвокатів підписала Акт недовіри керівництву Асоціації через те, що воно не зробило відповідних заяв після прийняття "диктаторських законів" 16 січня. До керівництва входили як тоді, так і тепер, Ізовітова, Гвоздій, а також входив тодішній голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Валентин Загарія.

Адвокат Олег Поліщук пише, що стосовно "диктаторських" законів Валентин Загарія зазначив, що вони нормальні та проєвропейські. Якщо ж подивитися на довідку надану Асоціації як відповідь на розпорядження Ізовітової, то навесні 2014, коли відбувалася тимчасова окупація Криму, – питання, яке обговорювалося, – це членські внески, завдяки нескінченному потоку яких Асоціація перетворилася на бюрократичну структуру.

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І от пройшло майже 10 років від початку російської агресії, а у керівництві Асоціації далі залишаються ті ж люди. Більше того, керівництво цієї організації, яка має реалізовувати завдання адвокатського самоврядування, не реагує на дії тих "колег", які на тимчасово окупованих територіях беруть участь в тортурах. Зате може допомогти заблокувати адвокатську практику тим, хто пішов до лав ЗСУ.

"Свої" і "чужі" для Асоціації адвокатів

Навіть на підконтрольній нам території діють адвокати, які дефакто обслуговують інтереси проросійської влади.

Один із суддів Верховного Суду Віктор Пророк днями оприлюднив звернення від адвоката Ростислава Кравця, який цікавиться тим таки суддею Пророком і його колегою суддею Дмитром Гудимою. Очільника ГО "Правова держава" Кравця нібито цікавлять "прогули" та "запізнення" цих двох суддів. Це при тому, що робочий день і тиждень у суддів ненормований, про що людина, яка має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, могла б знати.

Скрін зі звернення адвоката Кравця до Верховного Суду

Необізнаній людині може здатися, що відбувається громадський контроль за роботою судової гілки влади. Але, якщо громадська організація проводить моніторинг роботи якогось органу, то мала б існувати методологія такого моніторингу, яка стосувалася б усіх без винятку суддів, нардепів або чиновників. А тут маємо запит щодо конкретних двох суддів. І тому важливо розуміти, хто запитує інформацію, про кого і чому.

Ростислав Кравець – адвокат, відомий підтримкою "суддів Майдану" і зрадника Олега Гривковського. Кравець засвітився на "плівках Вовка". Його "послуги", зокрема, використовували для того, аби подавати позови, в яких був зацікавлений голова нині ліквідованого ОАСКу Павло Вовк. У цьому ж таки ОАСКу скасували новий український правопис, який передбачав по суті дерусифікацію нашої мови. Позивачем виступала організація Кравця.

І тут варто згадати про телегам-канал "Под мантией", який найбільше перепощує саме Ростислава Кравця.

Ліворуч TG-канали, які поширюють пости "Под Мантией", праворуч – те, що поширює цей канал

Так от очільник Центру протидії Корупцією Віталій Шабунін ще кілька років тому розповідав про те, чий це канал:

"Голова ОАСК Вовк пропонує ОПЗЖ свої послуги у знесенні президентських санкцій проти медіа-холдингу Медведчука. "Анонімний" суддівський телеграм-канал "Под мантией" запропонував схему обходу Верховного Суду в питанні про знесення санкцій (введених в дію вчорашнім Указом Президента проти гаманця Медведчука та його пропагандистських телеканалів). Якщо раптом хто не знає: за цим каналом стоїть Павло Вовк і шайка з ОАСК/ВРП, яких доганяє НАБУ."

Нагадаю, що той таки адвокат Кравець подавав заяву, аби Центр протидії корупції визнали екстремістською організацією. Крім того, він часто публічно намагається принизити члена ВРП Романа Маселка та низку суддів Верховного Суду: Івана Міщенка, Віктора Пророка, Олену Кібенко та Дмитра Гудиму. І все це під гаслами нібито любові до України.

Скрін з телеграм-каналу Кравця

Ну, і ще канал "Под мантией" перепощує канал "Судово-Юридична газета", який часто висвітлює позицію Вовка, та Equilibrium. Останній поширює вигідний росії дискурс про представників громадського сектору України, мовляв, це "соросята". Згадує у негативному контексті тих громадських діячів, які вболіваються за якісну судову реформу, – Михайла Жернакова, Галину Чижик та того ж Шабуніна, репостячи ту ж таки "Судово-юридичну газету".

Скрін з телеграм-каналу EQUILIBRIUM

На цьому бурхлива діяльність Кравця не завершується. Він для плутанити створив організацію "Громадська рада доброчесності" – по суті зробив "іменний клон" передбаченої законом структури, яка перевіряє суддів та кандидатів на посади суддів на відповідність критеріям доброчесності та професійної етики.

А суддя Віктор Пророк, один із тих двох, ким так цікавиться Кравець у запиті, проявив себе дуже активно, коли в очільника одного з касаційних судів у складі Верховного Суду Богдана Львова виявили російське громадянство. Окрім того, під час Пленуму Верховного Суду, коли піднімали скандальне питання нового штатного розпису, позиція судді Пророка теж була досить виваженою і обгрунтованою.

Що стосується судді Дмитра Гудими, то він отримав премію "Честь тижня" від громадського сектору. Також під час одного з останніх Пленумів цей суддя наголошував на тому, що законодавчі ініціативи нардепів, які стосувалися Великої Палати Верховного Суду, – це спроба наступу на незалежність судової гілки влади. Цю ж думку поділяє і громадський сектор.

Адвокат Кравець може мати і особисті підстави, аби цікавитися суддею Пророком. Є рішення суду від 29 листопада 2023 року, яким Пророк разом із іншими суддями Верховного Суду задовольнив касаційну скаргу "Автомайдану". З цією громадською організацією судився про захист честі та гідності суддя Майдану Олександр Хрімлі, якому вдалося вийти у відставку. Адвокатом у тій справі на боці судді був Кравець. Залишається дочекатися того моменту, коли стане відомо, які справи Кравця розглядає Верховний Суд за участю судді Гудими. Чи не того самого Хрімлі?

Так-от, у таких як Кравець за неетичну діяльність не настає відповідальність. Жодна. Зате проблеми для порівняння є у адвокатів, які пішли на фронт боронити Україну.

Так, адвокату Артему Донцю доводиться судитися за право бути адвокатом. Його притягли до дисциплінарної відповідальності і зупинили дію адвокатського свідоцтва на 6 місяців. Він твердить за те, що критикував заходи Вищої школи адвокатури, яка підконтрольна Асоціації адвокатів.

Адвокат Ілля Костін, який служить у Збройних Силах України і не перший рік пише про ситуацію в адвокатурі, наголошує, що Верховна Рада мала б створити Тимчасову слідчу комісію, аби вирішити питання з російським впливом в адвокатурі:

"Адвокатура, суди та правоохоронні органи – частини системи правосуддя. Не буде чогось одного – не буде системи правосуддя. Може керівництво Нацполіції, Верховного Суду не звільняти осіб, які перейшли на бік ворога? Щоб ці особи продовжували виконувати свої обовʼязки до винесення вироку суду або до закінчення воєнного стану? Не може. Але таку політику сповідує керівництво Асоціації: Ізовітова, Гвоздій та секретар Асоціації Ігор Колеснік. Створення тимчасової слідчої комісії – це єдиний шлях. Парламент має взяти на себе функцію Асоціації в частині встановлення на законодавчому рівні правил "хто є колаборант" та шляхи відновлення системи адвокатури на окупованих територіях, у тому числі у Криму".

Питання щодо створення тимчасової слідчої комісії та ситуації у адвокатурі наприкінці 2023 року піднімав нардеп Костянтин Касай ("Слуга народу"). І вже отримав відповідь-відписку за підписом голови профільного комітету Дениса Маслова ("Слуга народу").

"... розуміючи Ваше занепокоєння з приводу порушених питань, інформуємо, що зміст, скерованого Вами звернення… взято до уваги та доведено до відома народних депутатів України – членів комітету з питань правової політики для можливого використання у законотворчій діяльності", – йдеться у відповіді.

Відписка від голови комітету Дениса Маслова на лист депутата Касая

У відповіді щодо створення ТСК, про яке просив Касай, немає жодного слова. Голова одного з підкомітетів Володимир Ватрас повідомив, що народний депутат сам може ініціювати таке питання. Але Касай твердить, що він і так уже входить до однієї слідчої комісії і радить шукати іншого народного депутата.

Як адвокати могли б допомогти державі?

Постійна представниця Президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева наголошує, що правнича складова ключових напрямів роботи щодо реінтеграції Криму після деокупації є надзвичайно вагомою, адже це стосується і відновлення роботи органів влади, і притягнення до відповідальності та люстрації осіб, які співпрацювали з ворогом, і також питання верифікації документів.

"Долучення адвокатської спільноти до напрацювання законодавства для ефективного процесу реінтеграції Криму посилило б та прискорило б процес підготовки майбутньої деокупації. Команда Представництва активно працює над цим. Тут першочерговим має бути питання відновлення нашої адвокатури. Адже для громадян, що постраждали від наслідків окупації та злочинів росії, це важлива складова забезпечення права на справедливе правосуддя та належний доступ до правничої допомоги. Ми звертались до Асоціації адвокатів та Асоціації правників України щодо формування такого кадрового резерву. Але рішенням Ради адвокатів України розгляд звернення Представництва відкладено до завершення дії воєнного стану", – розповідає Таміла Ташева.

Тут варто зауважити, що ZMINA наголошувала на тому, що очільниця Асоціації адвокатів Ізовітова та підконтрольна їй Рада адвокатів України захищають зрадників, які працюють на боці окупантів.

Що стосується іншої організації – Асоціації правників України, – то вона спільно з Представництвом Президента в АР Крим проводить напрацювання стратегічних пропозицій та рекомендацій для того, аби якісно відновити адвокатуру на півострові не лише після перемоги, але й зараз.

"Пропозиції стосуються відновлення адвокатського самоврядування та перевірку умов і форм співпраці адвокатів з окупаційними адміністраціями, проведення навчання для тих адвокатів, які не підвищували кваліфікацію відповідно до вимог українського законодавства тощо", – резюмує Ташева.

Артем Донець, який наразі відстоює у суді своє право на адвокатську діяльність, наголошує, що його колеги по сектору могли б дійсно посилено допомагати законотворцям і не лише у питаннях Криму чи тимчасово окупованих територій:

"Могли б розробляти ефективні механізми люстрації політиків із заборонених партій чи блокувати діяльність ФСБ в рясах. Після звільнення Криму й інших окупованих територій ми вже маємо мати напрацьоване законодавство, яке допоможе відновлювати повноваження нашої влади на цих територіях і врегулювати освітні питання. А замість того, щоб розробляти ці фундаментально важливі речі, адвокати зараз перебувають на тому етапі, що виборюють право на заняття адвокатською діяльністю та воюють за самоврядування у своєму секторі. Нашому ворогу дуже вигідно, щоб спільнота адвокатів була ослабленою. Саме тому в Асоціації понад 10 років розвивається спрут Медведчука. Тому роль народних депутатів, які мають вирішити проблемні питання у самоврядування адвокатів – вирішальна".

Ірина Федорів

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