7 зоозахисних вимог до кандидатів у місцеву владу

25 жовтня українці обиратимуть місцеву владу, яка може суттєво вплинути на гуманність у сфері поводження з тваринами.

Якщо для вас також важливо, як поводяться з тваринами у вашому місті або селищі, вимагайте від кандидатів включити до передвиборчих програм 7 зоозахисних пунктів, які місцева влада має повноваження реалізувати.

У наших містах і селах мешкають не тільки люди, але і тварини, про яких ми зобов'язані турбуватися.

Ми з вами як виборці можемо вплинути на те, якою буде зоозахисна політика місцевої влади найближчі п'ять років. Як? Наполягати на включенні зоозахисних пунктів у передвиборчі програми партій та кандидатів, обрати саме тих, хто готовий захищати тварин і згодом контролювати виконання цих кроків.

Зоозахисна політика місцевої влади 2020-2025 років має включати наступний план дій:

1.Цирк без тварин. Внесення змін до програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, які виключають експлуатацію тварин для розваг. Співпраця з центральними органами виконавчої влади щодо впровадження заборони на використання тварин у циркових виставах.

2. Гуманна регуляція чисельності безпритульних тварин. Місцева влада має запровадити заборону на евтаназію як спосіб регуляції чисельності безпритульних тварин.

3. Розваги без експлуатації тварин. Місцева влада має заборонити експлуатувати тварин для розважального бізнесу, зокрема, діяльність на території міста мають припинити контактні зоопарки, звіринці, дельфінарії, фотопослуги з дикими тваринами.

4. Обладнати майданчики для вигулу домашніх тварин.

5. Протидіяти неконтрольованій вирубці зелених насаджень і випалюванням рослинності в межах міста.

6. Сприяти розширенню асортименту здорової та більш екологічної рослинної їжі у навчальних закладах.

7. Створити центр адопції для безпритульних тварин. Для ефективного подолання проблеми безпритульних тварин муніципальна влада має відійти від застарілої концепції притулків для тварин та перейняти європейський досвід центрів адопції.

Якщо притулки мають на меті взяти якомога більше безпритульних тварин і "освоїти" кошти на нові вольєри та утримання, то філософія центрів адопції полягає у соціалізації, стерилізації та прилаштуванні тварин у родини.

Такі центри мають вимірюваний KPI: що більше соціалізованих тварин прилаштовано у сім'ї, то краще працює центр і то ефективніше та швидше в місті зникає проблема безпритульних тварин.

Якщо ви підтримуєте цей зоозахисний порядок денний для місцевої влади, надішліть цей матеріал вашим кандидатам і вимагайте включення всіх або окремих пунктів у їхні передвиборчі програми. І не забудьте проконтролювати виконання ваших доручень.

Павло Вишебаба, для УП

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