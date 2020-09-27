Зараз, як ніколи, Європа має зберегти свою історичну пам'ять

Разом з коронавірусом, що продовжує поширюватися у всьому світі в масштабах, які мало хто з нас може осягнути, фанатизм та нетерпимість також набувають сили. Глибокі шрами європейської історії містять свідчення того, до чого це може призвести.

Зараз, як ніколи, європейську історію необхідно взяти на озброєння, щоб нагадати континенту й світові про те, що може статися, коли ненависть заповнює вакуум зневіри і страху. Ми не можемо дозволити собі перевигадування нашої історії та перетворення її на альтернативну, хибну реальність.

У сучасній атмосфері плутанини є тривожні ознаки того, що цей процес триває. Повсюдно у Німеччині відбуваються великі акції протесту, які гротескно порівнюють карантинні обмеження з нацистською диктатурою проти євреїв.

Так само в американському штаті Іллінойс – протестуючі проти карантину затаврували губернатора штату нацистськими епітетами.

Ефект применшення і нехтування серйозністю Голокосту є не лише символічним. Така ганебна риторика швидко переросла у небезпечні дії. Кількість випадків антисемітизму у всьому світі різко зросла за останні місяці, підсилена пандемією коронавірусу.

Для молодого покоління європейців криза коронавірусу, швидше за все, надовго вріжеться у пам’ять. На відміну від цього, для сьогоднішньої молоді Голокост та його вічні уроки для людства – це, мабуть, не більше ніж далека концепція; історична подія десь у віддаленому минулому.

Ми повинні виправити ситуацію. Ми повинні знайти нові способи залучити нове покоління до усвідомлення того зла, яке сталося на європейській землі всього два покоління тому.

Іншими словами, ми повинні зробити все, щоб зберегти нашу історію.

Щоб покласти цьому край, наразі запроваджуються кілька важливих ініціатив, які належним чином мають вшанувати трагедію Бабиного Яру вересня 1941 року.

Всього за кілька днів після того, як нацисти окупували Київ, столицю України, третє за величиною місто в Радянському Союзі на той час, близько 34 тисяч київських євреїв відправили до урочища Бабин Яр на околиці міста, де вони були страчені протягом двох днів. Десятки тисяч українців, ромів, психічно хворих та інших осіб були так само вбиті у Бабиному Яру під час нацистської окупації.

Однак немислимий жах цих подій досі не був належним чином згаданий в результаті десятиліть правління радянської влади, яка намагалася викреслити єврейські страждання та й саму єврейську ідентичність з історичного наративу регіону.

Реклама:

Як наслідок, житло і дороги будувались на місці, не менш заклятому чи трагічному, ніж Освенцім. Менш відоме злодіяння у Бабиному Ярі стало могутнім символом близько 1,5 мільйона євреїв, розстріляних нацистами в Східній Європі, долю яких значною мірою обходили історичні записи.

Щодо становлення історії, моя власна країна Польща подала чудовий надихаючий приклад. Як і в Україні, жахи нацистської епохи глибоко закладені у її національній психіці.

Влада Польщі створила відповідні меморіали, музеї та навчальні заклади, щоб гарантувати, що історія Голокосту не лише запам’ятається, але є невід’ємною частиною історичного наративу країни.

На щастя, русло історичної пам’яті змінюється. Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр", до Наглядової ради якого я з гордістю приєднався, створений не лише для того, щоб побудувати меморіал, але й щоб записати ще живу історію тих трагічних подій, що там відбулися.

Дослідники Меморіалу вже виявили не тільки невідомі раніше імена жертв трагедії, а й українців, які ризикували своїм життям, щоб врятувати сусідів-євреїв. За допомогою нових, інноваційних інструментів, таких як 3D-картографування, визначено точні місця розстрілів, раніше достеменно невідомі. Вперше історія Бабиного Яру розповідається повністю так, як ніколи раніше.

Важливість цієї історії має резонувати по всій Європі та за її межами. Бабин Яр є шокуючим прикладом того, як над історією, нашою європейською історією, можна наругатися, маніпулювати і врешті забути про неї. Бабин Яр демонструє, як можна закрити очі навіть на абсолютне зло, якщо ми це дозволимо.

Сьогодні ми починаємо спостерігати неминучий результат такого процесу. Як свідчить нинішній підйом антисемітизму, хаос є благодатним середовищем для розмноження екстремізму та ненависті.

Саме тому рішуче відновлення пам'яті Бабиного Яру повинно стати закликом до усієї Європи й усього світу. Забуття не можна допустити.

Олександр Квасьнєвський

Оригінал колонки – тут

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.









Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.