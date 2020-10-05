"Два суда уже принадлежат нам – это Конституционный Суд и

Окружной административный"

Павло Вовк, голова ОАСК, 29.05.2019

Цього тижня Велика палата КСУ розглядатиме подання 49 народних депутатів щодо неконституційності Вищого антикорупційного суду.

Абсолютна більшість підписантів — це депутати від ОПЗЖ. Серед них Медведчук, Бойко, Льовочкін, Новинський, Рабінович, Шуфрич, Королевська, Кива.

При цьому в останні роки Конституційний суд неодноразово ухвалював сумнівні або невмотивовані рішення.

До них, наприклад, можна віднести позбавлення НАБУ права через суд скасовувати незаконні угоди або визнання неконституційною статті про незаконне збагачення, внаслідок чого потенційної відповідальності уникнули голова ОАСК Павло Вовк, його заступник Євген Аблов, екснардеп Олег Ляшко, мер Одеси Геннадій Труханов, перший заступник голови СБУ Павло Демчина та інші фігуранти розслідувань детективів.

До речі, судячи з останніх "плівок ОАСК", Павло Вовк "щільно працює" з Конституційним судом. Обговорюючи визнання неконституційною статті про незаконне збагачення, Вовк каже: "Нашими общими усилиями, в борьбе за общую справедливость, родилось решение о незаконном обогащении, о признании неконституционным. Поэтому есть возможность у вас купить на себя все, что вы хотите".

Тому давайте розберемося із поданням щодо Вищого антикорупційного суду трохи детальніше.

Позиція депутатів зводиться до того, що ВАКС є особливим судом, створення якого заборонено Конституцією. У тексті йдеться про окремий статус та підсудність ВАКС, окремий склад осіб, які підсудні ВАКСу, спеціальну процедуру відбору суддів, широкі повноваження Громадської ради міжнародних експертів при створенні суду, нібито неконституційні обмеження для кандидатів.

Ці "аргументи" уже досліджувалися представниками громадськості. Твердження депутатів є банальною маніпуляцією і їх можна легко спростувати.

Правовий статус, повноваження та завдання Антикорупційного суду повністю відповідають Конституції, а ВАКС не є особливим порівняно з іншими судами. І ось чому:

Вищий антикорупційний суд є вищим спеціалізованим судом, утворення якого прямо передбачено ст. 125 Конституції України;

Закон України "Про судоустрій та статус суддів" чітко визначає, що у системі судоустрою можуть діяти вищі спеціалізовані суди як суди першої та апеляційної інстанції з розгляду окремих категорій справ;

основним завданням ВАКС є здійснення правосуддя у чітко визначеному переліку справ. Причиною виділення окремої категорії справ став неефективний їх розгляд у судах загальної юрисдикції та порушення розумних строків розгляду;

під час розгляду справ судді ВАКС керуються положеннями Кримінального процесуального кодексу, а не якимись особливим "антикорупційними кодексами", а процедура розгляду є такою ж, як і в інших судах;

касаційною інстанцією для перегляду рішень ВАКС є Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду, а не якийсь окремий "касаційний антикорупційний суд", тобто ВАКС є складовою судової системи України;

на ВАКС та його суддів поширюється дія Закону України "Про судоустрій та статус суддів", вони складають таку ж саму присягу та дотримуються такого ж Кодексу суддівської етики, що й інші судді;

розмір оплати праці суддів ВАКС рівний розміру оплати праці суддів апеляційних судів, а нещодавні карантинні обмеження в оплаті праці поширювалися на суддів ВАКС так само, як і на усіх інших суддів;

порядок притягнення суддів ВАКС до дисциплінарної відповідальності є таким же, як і для всіх інших суддів;

судді ВАКС подають такі ж самі декларації доброчесності та родинних зв'язків, як і всі інші судді;

Апеляційна палата та судові палати ВАКС як суду першої інстанції розміщуються в різних будівлях, а видатки на утримання апеляційної палати прописуються у бюджеті окремим рядком;

останнє слово під час добору кандидатів на посади суддів ВАКС належало органам суддівського врядування (ВККС та ВРП), а міжнародні експерти виконували лише допоміжну і дорадчу функцію, не пропускаючи до суду очевидно недоброчесних кандидатів;

обмеження у вимогах до суддів були покликані не допустити упереджених чи недоброчесних кандидатів.

Суддями ВАКС, наприклад, не можуть бути особи, які протягом останніх 10-ти років обіймали політичні посади, або особи, які були членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів чи Вищої ради юстиції до набрання чинності Законом України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні" (наприклад Портнов, Ківалов, Татьков);

додаткові вимоги щодо стажу та кваліфікації суддів ВАКС визначаються спеціалізацією справ, підсудних суду, а не свідчать про його "особливість";

навіть офіційна веб-сторінка ВАКС розміщена на тому ж порталі "Судова влада України", як і сторінки усіх інших судів в Україні.

Що може статися у випадку визнання Антикорупційного суду неконституційним?

Ось лише деякі із потенційних наслідків:

розгляд антикорупційних справ буде зупинено на декілька місяців, поки їх знову не розпочнуть слухати із самого початку місцеві суди;

у багатьох провадженнях закінчаться строки давності і обвинувачені вийдуть "сухими з води";

таке рішення відкриє шлях для судового оскарження вироків та інших рішень ВАКС, ухвалених упродовж останнього року;

сотні мільйонів гривень, витрачених на запуск ВАКС, перетворяться у даремну трату грошей;

довіра населення до законодавчої та судової влади, а також будь-яких антикорупційних реформ в Україні впаде ще нижче;

підтримка міжнародних партнерів та віра у спроможність нашої влади боротися із корупцією буде остаточно підірвана;

зовнішні запозичення для України, зокрема за програмою Міжнародного валютного фонду, стануть малореальними.

Валько Вадим, для УП

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