Тінь Феміди: які вироки щодо суддів ухвалили у 2024 році у справах про корупцію

Автори: юристи ВО "Автомайдан" Вадим Валько та Олексій Коновалов

Останніми роками антикорупційні органи демонструють непогану результативність у викритті корупції серед суддів. Чого лише варта справа ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва про хабар у 2,7 млн доларів або минулорічне викриття львівських суддів на ймовірному хабарі в 1 млн доларів.

Зрозуміло, що підозри й обвинувачення — це лише проміжний результат і оцінювати справи треба за вироками. За 2024 рік Вищий антикорупційний суд загалом ухвалив 77 вироків: 68 обвинувальних та 9 виправдувальних. Всього ж за час своєї роботи ВАКС уже має 245 вироків, із яких понад 40 стосувалися суддів.

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Зокрема, у 2024 році одразу десять служителів Феміди отримали свої вердикти у першій інстанції ВАКС, 90% вироків були обвинувальними. Географія вражає, адже обвинуваченими у цих справах були судді із Полтави, Дніпра, Харкова, Івано-Франківська, Сумщини, Київщини, Донеччини.

7,5 років для судді Геннадія Молібоги

Ексголову Дружківського міського суду Донецької області Геннадія Молібогу засудили до 7,5 років ув’язнення з конфіскацією майна за одержання хабаря. Разом із Молібогою 4,5 роки позбавленні волі отримав прокурор Василь Ягупець.

За версією обвинувачення, у грудні 2017 року прокурор Ягупець запропонував хабар судді Молібозі. Натомість останній мав допомогти двом водіям уникнути відповідальності за водіння напідпитку. Йшлося про суму в 5 тис. гривень за справу. Кошти Ягупець передав Молібозі в його кабінеті. Суддя взяв їх та перерахував у себе під столом, згодом поклав у шухляду, а потім до сумки. Цікаво, що у 2018 році на засіданні дисциплінарної комісії прокурорів Василь Ягупець не заперечував факт передачі 10 тис. грн судді, але говорив, що то був не хабар, а повернення боргу його батька.

На суді ж про таку версію подій вже не йшлося. Тепер захист говорив про провокацію, низьку якість відеозаписів, а також недопустимість частини доказів. Однак суд доводи захисту відкинув і ухвалив вирок. Наразі у справі триває апеляційний розгляд.

У липні минулого року Молібога спробував втекти у відставку, однак Вища рада правосуддя зупинила розгляд, бо на суддю подано дисциплінарну скаргу.

У листопаді 2018 року ВРП відсторонила Молібогу від суддівства до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження. Однак він всі ці роки продовжує отримувати суддівську винагороду. Лише за період 2018-2023 років її розмір склав понад 4,5 млн грн.

7,5 років для судді Ігоря Сараєва

Суддю Приморського райсуду Маріуполя Ігоря Сараєва та його помічницю Тетяну Золотар заочно засудили до тюремного покарання у 2024 році. Сараєв отримав 7,5 років ув'язнення, а його помічниця — 6 років. У обох також конфіскували все майно.

За версією прокуратури, суддя Ігор Сараєв спільно з помічницею Тетяною одержав 15 тис. грн за закриття справи щодо водіння в стані сп’яніння. Гроші передавалися двома траншами, а для їхньої передачі помічниця використовувала рукавички.

Помічниця: "…перчатки есть у вас? Я сегодня без перчаток".

Суддя: "Нету у меня".

Помічниця: "Ну ладно".

Суддя: "Я это в такси забыл, надо будет по возможности купить хоть какие-то дешевые вязанные, а ты без да?"

Помічниця: "Та я не взяла, думала сегодня погода нормальная я без перчаток, ну я имею ввиду…вы поняли, да?"

Суддя: "На рынке торговец стоит перчаток".

Помічниця: "Та у меня есть дома перчатки, я не за то вас спрашивала вообще".

Суддя: А вообще?"

Помічниця: "Да, я возьму у девок перчатки, скажу: "Дай перчатки, да?""

Суддя: "Та мне кажется…"

Помічниця: "Ну ладно, я тоже думаю нормально".

При цьому, судячи із розмов в кабінеті судді, гроші за рішення були звичною справою:

Помічниця: "Так, ну что, куда его девать тогда?.." (тримає у руках кодекс із грошима усередині. Кладе на шафу біля стіни.)

Суддя: "Та бросай сюда или может раздеребаним? Да и мать его нехай".

Помічниця: "Вы думаете не придет больше никто к нам?"

Суддя: "А все может быть".

Помічниця: "Пол четвертого".

Суддя: "Слава богу, господи, пусть полежит до конца дня, потому что я тебе хочу сказать, у меня комедия была однажды, у меня кодекс лежал с этими делами, и они как высыпались перед этой бывшей главой".

На жаль, вирок заочний, оскільки суддя Сараєв і його помічниця з 2022 року оголошені в розшук. Вони залишилися на тимчасово окупованій території України — у місті Маріуполь. З червня 2024 року ВАКС розглядав справу в заочному режимі, а у жовтні Сараєва заочно арештували і стягнули в бюджет 110 тис. грн внесеної застави.

Додамо, що з грудня 2021 року Сараєв справно отримує довічне грошове утримання судді у відставці. Станом на травень 2024 йому продовжували платити кошти без затримок. Як повідомив прокурор на одному із судових засідань, кошти знімалися з рахунку постійно на території України, проте не самим обвинуваченим.

7 років для судді Миколи Шершака

У 2019 році суддю Зарічного суду міста Суми Миколу Шершака затримали під час отримання 2 тис. доларів. За версією обвинувачення, суддя Шершак попросив гроші за непритягнення порушника до відповідальності за керування авто у стані сп'яніння, а також в аналогічній щодо нього справі, яка мала невдовзі надійти з іншого суду. 1700 доларів знайшли у судді вдома, ще 300 доларів під час особистого обшуку. У НАБУ тоді повідомили, що частину коштів служитель Феміди ховав у банці "Господарочка" з-під зеленого горошку.

Минулого року Вищий антикорупційний суд засудив Шерака до 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. У останній декларації суддя вказав, що володіє будинком під Сумами площею 150 квадратів, шістьма земельними ділянками та авто Nissan X-Trail 2010 року.

Водночас Шершак теж не звільнений з посади і, будучи відстороненим від суддівства, заробив за 2020-2024 роки майже 4 млн грн. Цікаво, що у липні 2021 року суддя намагався втекти у відставку з довічним утриманням. Однак ВРП відклала розгляд його заяви, бо на Шершака відкрита дисциплінарна справа, і він може бути звільнений з посади судді без права на утримання.

А ще суддя Шершак запам’ятався просвітництвом молоді. Зокрема, вже після викриття на хабарі, він проводив для восьмикласників однієї із сумських шкіл онлайн-заняття на тему "відповідальність неповнолітніх", а також навчав кадетів Державного ліцею-інтернату прикордонної служби основам протидії корупції.

6 років для судді Сергія Кононенка

Суддю Ленінського райсуду Полтави Сергія Кононенка прокуратура звинувачує у двох епізодах хабарництва: одержання 3 тис. грн за рішення про визнання права власності на самочинно збудований гараж і 5 тис. грн за рішення про стягнення 100 тис. грн боргу. ВАКС призначив йому 6 років ув’язнення з конфіскацією майна, адже вину Кононенка встановили поза розумним сумнівом.

Протягом усього судового процесу обвинувачений порушував правила: затягував розгляд, неодноразово ігнорував засідання, намагався прикритися мобілізацією та ухилявся від виконання своїх обов’язків. Звісно ж, винним він себе не визнає і говорить, що ніяких коштів не отримував, а щодо нього нібито здійснили провокацію.

Цікаво, що у серпні 2022 року суддю Кононенка вже визнавали винним у цій справі, але лише частково за отримання 500 гривень за першим епізодом. Водночас в епізоді з імовірним хабарем у 5 тис. грн суд тоді побачив ознаки провокації. Згодом апеляційна палата цей вирок скасувала і направила справу на новий розгляд. Наразі вона знову слухається в апеляційній інстанції. У грудні Кононенка відправили під варту за порушення обов’язків щодо застави.

З грудня 2017 року Кононенко відсторонений від здійснення правосуддя, однак теж справно отримував посадовий оклад. Зокрема, за період 2018-2021 років він задекларував понад 2 млн грн зарплати. Даних за період 2022-2024 років у реєстрі немає.

5 років для судді Лалі Новік

Суддю Дніпропетровського районного суду Лалі Новік затримали у 2021 році після отримання 2,5 тис доларів. За версією обвинувачення, кошти передали за ухвалення рішення у цивільній справі на користь фізичної особи. ВАКС призначив Новік 5 років ув’язнення з конфіскацією частини майна, а саме автомобіля Skoda Octavia А5 2008 року та земельної ділянки у шість соток.

Захист стверджував, що суддю спровокували правоохоронці. Сама Новік розказала, що дійсно озвучила представнику у справі фразу "дві-три тисячі", маючи на увазі гривні. І зробила це нібито тому, що представник позивача постійно їй надокучував, шукаючи спосіб "пришвидшити і позитивно вирішити" справу. І те, що вона озвучить якусь "символічну" суму мало б покласти цьому край.

Водночас з матеріалів справи видно позапроцесуальне спілкування судді з представником у справі, оскільки Новік йому телефонувала. А в результаті негласного прослуховування зафіксовано розмову судді, де вона повідомляє про те, що "на другому поверсі вирішити справу дорожче буде". Ймовірно, мова йшла про те, що якщо питання не вирішують у першій інстанції, то під час оскарження домовитись із суддями апеляції буде дорожче.

Цікаво, що на останньому засіданні в першій інстанції адвокат судді заявив, що Новік мобілізувалася. Через це захисник клопотав про зупинення провадження. Суд відмовив. Однак вже під час перегляду вироку в Апеляційній палаті ВАКС захисник Новік знову заявив клопотання про зупинення провадження і суд його підтримав, тому розгляд справи призупинили.

6 років для судді Надії Спиридонової

У червні 2019 року детективи НАБУ викрили суддю Господарського суду Сумської області Надію Спиридонову на отриманні 4 тис. доларів хабаря. За версією обвинувачення, на початку червня 2019 року суддя у себе в квартирі отримала гроші від посередника, який представляв інтереси позивача-підприємця. Гроші суддя поклала на полицю у шафі в коридорі. Натомість вона обіцяла скасувати рішення селищної ради щодо земельного питання. У той же день у Господарському суді відбулося засідання під головуванням Спиридонової, де суддя виконала всі домовленості. ВАКС призначив Спиридоновій 6 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

На суді Спиридонова стверджувала, що гроші, які знайшли в її квартирі, частково є особистими коштами, а іншу частину їй нібито підкинули. Для того, щоб переконати в цьому суд, вона навіть з власної ініціативи пройшла поліграф.

Втім, суд ухвалив обвинувальний вирок. Наразі триває апеляційний розгляд. Захист продовжує наполягати на тому, що знайдені гроші частково підкинули. Хоча водночас Спиридонова і її захисниця кажуть, що правоохоронні органи нібито провокували обвинувачену на отримання хабаря. І тут не зрозуміло, так "підкинули" обвинуваченій гроші чи вона їх взяла сама, просто через провокацію?

Додамо, що із серпня 2020 року Спиридонову звільнили з посади судді за вчинення істотного дисциплінарного проступку. Зокрема, у рішенні ВРП вказано, що поведінка судді при виконанні професійних обов’язків викликала обґрунтовані сумніви у її здатності безсторонньо виконувати свої функції, порочить звання судді та підриває авторитет правосуддя.

6 років для судді Володимира Булки

За версією обвинувачення, суддя Господарського суду Івано-Франківської області Володимир Булка у 2018 році отримав 5 тис. євро за ухвалення рішення про продовження повноважень арбітражного керуючого в справі про банкрутство. Суддю затримали в більярдному клубі після отримання ним другої частини хабаря у 3 тис. євро. На допиті у суддя Булка не заперечував, що зустрічі дійсно були, і на них він нібито жартома сказав, що винесе потрібну ухвалу за "п'ять пляшок шампанського".

За протоколом слідчих дій, на одній із зустрічей заявник перепитав Булку: "У доларах чи євро, в чому там?". На що суддя Булка відповів: "Не має значення, бажано в друге — "є".

Обвинувачений під час розгляду справи заявив, що він нібито сприйняв питання як жарт. Жарти жартами, але гроші суддя таки взяв. Їх знайшли у лівій кишені його штанів. Позиція Булки та його захисту звелася до того, що все було провокацією. Однак до органів правопорядку він не звертався і не повідомляв, що йому пропонують хабар. Сказав, що він не так вихований і не хотів, щоб його та дітей люди проклинали до третіх поколінь. У своєму останньому слові Булка заявив, що щиро кається за вчинене. "Буду жити з цим до кінця своїх днів. Кожен день жалкую за свій вчинок. Якби можна було повернути час назад, то ніколи б не вчинив такого ганебного вчинку", - заявив він.

ВАКС призначив Булці 6 років ув’язнення з конфіскація всього майна. Наразі у справі триває апеляційний розгляд. У вересні 2018 року суддя Булка втік у відставку із довічним грошовим утриманням.

5 років умовно для судді Володимира Салія

У 2015 році на розгляд до судді Салія потрапила справа про грабіж і викрадення авто. Адвокати систематично подавали клопотання про звільнення обвинувачених з-під варти, однак суддя відмовляв. Допоки у січні 2016 року не попросив у адвоката хабар. За версією обвинувачення, пособником виступив адвокат Микола Федина. Гроші передали двома частинами: 1000 доларів для судді Салія та 500 доларів для адвоката. Салію повідомили підозру в січні 2016-го. Через пару місяців провадження довелося зупинити через хворобу судді, яка не дозволяла проводити з ним слідчі дії. Відновити справу вдалося лише у 2023 році.

У грудні того ж року до суду надійшов обвинувальний акт разом із угодою про визнання Салієм власної винуватості. У лютому 2024 року ВАКС затвердив угоду та призначив Салію 5 років позбавлення волі умовно з іспитовим строком в 1 рік з позбавленням права обіймати певні посади строком на 1 рік.

Цікаво, що у травні 2017 року Вища рада правосуддя дозволила судді Салію втекти у відставку і отримувати довічне грошове утримання. Відставку, як і самі виплати, припинили лише у квітні 2024 року.

Штраф для судді Максима Ковбеля

За версією обвинувачення, у щорічній декларації за 2020 рік голова Васильківського міськрайонного суду Київської області Максим Ковбель не вказав квартиру в столиці вартістю понад 4,6 млн грн та два паркомісця на 430 тис. грн, які були у користуванні судді та членів його родини. Так, подані у щорічній декларації відомості відрізнялися від достовірних на 5 млн грн.

Суддя Ковбель свою вину не визнав. На суді він говорив, що вважає дії детективів упередженими і розцінив їх як переслідування. На його думку, НАБУ незаконно слідкували за рухом його автомобіля без отримання дозволу на проведення негласних (слідчих) розшукових дій. Квартиру він не декларував, бо вона належить його тещі, а ні він, ні члени його сім'ї нібито не користувались житлом необхідний для декларування строк — понад 183 дні. Суддя також наполягав, що сплачував комунальні послуги за квартиру, бо просто виконував свої обов'язки перед родиною. Паркомісцями він нібито теж не користувався.

Але ВАКС вирішив інакше і визнав Ковбеля винним, призначивши йому покарання у вигляді 44 200 грн штрафу з позбавленням права обіймати посади у судових органах. Проте від самого покарання Максима Ковбеля звільнили у зв’язку із закінченням строків давності. У грудні 2024 року Апеляційна палата ВАКС залишила рішення першої інстанції в силі. Наразі триває касаційний розгляд.

Важливо, що ще у січні 2022 року ВАКС конфіскував у Ковбеля 3,6 млн грн необґрунтованих активів. В апеляції прокуратура просила також визнати необґрунтованим активом автомобіль Toyota Land Cruiser вартістю 2,1 млн грн, записаний на батька судді. Ковбель же просив скасувати рішення про конфіскацію. Однак Апеляційна палата ВАКС та Верховний Суд підтвердили рішення суду першої інстанції. Вперше в історії України конфісковано вартість активу, який напряму був записаний не на посадовця, а на його родича.

Закон України "Про судоустрій і статус суддів" чітко визначає, що у випадку про визнання активів судді необґрунтованими та їхнього стягнення в дохід держави, повноваження такого судді припиняються з дня набрання рішенням законної сили. У випадку судді Ковбеля це відбулося ще у грудні 2022 року. Однак Вища рада правосуддя більше двох років затягує розгляд питання, а суддя Ковбель продовжує ухвалювати рішення іменем України і отримувати суддівську винагороду. До прикладу, у 2023 році він заробив майже 1,2 млн грн.

Більше того, у листопаді 2024 року Ковбель пішов у Конституційний Суд України, де намагається визнати положення законодавства щодо цивільної конфіскації неконституційними. На його думку, вказані норми суперечать принципу верховенства права, звужують зміст та обсяг конституційно визначених гарантій незалежності суддів, а їхнє застосування нібито призвело до необґрунтованого втручання у його приватне життя.

Виправдувальний вирок щодо судді Тетяні Денисюк

Єдиним виправдувальним вироком щодо служителів Феміди у 2024 році стало рішення щодо судді Господарського суду Харківської області Тетяни Денисюк. Причому виправдовують її вже вдруге.

За версією прокуратури, суддя Денисюк ухвалила незаконні рішення на користь приватного товариства "Карпатнадраінвест", пов’язаного з нардепом-втікачем Олександром Онищенком:

зобов’язала державну компанію "Укргазвидобування" (100% у власності держави) передати компанії "Карпатнадраінвест" 11 млн кубометрів газу і 670 тонн газового конденсату, хоча усе це паливо перебувало під арештом у кримінальній справі НАБУ;

дозволила "Карпатнадраінвест" не платити 205 тис. грн судового збору;

відстрочила на користь "Карпатнадраінвест" стягнення понад 3 млн грн боргу на один рік, а також зменшила на 60% розмір пені, яка підлягала стягненню.

У травні 2021 року ВАКС вперше виправдав суддю, однак у грудні 2022 року Апеляційна палата скасувала рішення та призначила новий розгляд справи. Колегія суддів погодилася з прокурором, що висновок у вироку про відсутність рішення суду вищої інстанції, яке б вказувало на помилку судді Денисюк у розгляді зустрічного позову, не відповідає фактичним обставинам і доказам. Так само колегія не погодилася з висновком суду першої інстанції, що господарські суди нібито не мають сталої практики щодо позовів про зобов’язання виконати умови договору до вимог майнового характеру.

Однак у листопаді 2024 року, після повторного розгляду, Денисюк знову виправдали. Спеціалізована антикорупційна прокуратура знову оскаржує цей вирок в апеляції.

Правосуддя Денисюк не здійснює з січня 2017 року, проте це не завадило їй за 2017-2023 роки заробити понад 5,5 млн грн суддівської винагороди. У 2021 році вона навіть намагалася потрапити до Вищої ради правосуддя, але зняла свою кандидатуру напередодні голосування.

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Минулий рік засвідчив, що судова мантія — не імунітет від відповідальності. Однак навіть після підозр та вироків судді продовжують отримувати суддівську винагороду роками, не здійснюючи правосуддя. Деякі отримали мільйони гривень буквально "за нічого".

Показовий випадок — із Максимом Ковбелем, який навіть після конфіскації 3,6 млн продовжує здійснювати правосуддя та отримувати суддівську винагороду, ще й намагається оскаржити саму можливість конфіскації необґрунтованих активів посадовців в Конституційному Суді.

Також практика показує, що деякі судді намагаються "втекти у відставку" з правом на довічне утримання. Арсенал виправдань теж передбачуваний: "провокація", "підкинули", "це був жарт", "я не так зрозумів". А останнім часом з'явився ще один спосіб затягування справи — мобілізація як підстава для зупинення провадження. Недосконалою також є система дисциплінарної відповідальності суддів та механізмів їхнього звільнення, що дозволяє затягувати процеси та уникати справедливого покарання.

З іншого боку, НАБУ та САП останніми роками демонструють гарну ефективність у виявленні корупції серед суддів. Це важливий результат, без якого неможливе відновлення довіри громадян до судової влади. Корупція в судах — це злочин проти справедливості. Тому кожен вирок у таких справах дає надію на можливість очищення всієї системи.

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