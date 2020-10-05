На шляху до хаосу

Как только Кремль убедится, что Джо Байден станет следующим президентом США, он пойдет ва-банк.

Уже сегодня Москва, возможно, не только и не столько планирует вмешаться в американский транзит власти и манипулировать выборами, сколько спровоцировать или разжечь гражданские конфликты в США.

Последние 15 лет Кремль играл с политиками и дипломатами, прежде всего с соседями России, но также и с Западом, в гонки зайца и ёжика, как они описаны в одной известной немецкой сказке.

В нижнесаксонской басне ежик пробегает всего несколько шагов, а в конце борозды ставит свою жену, очень похожую на него. Когда врывается уверенный в победе заяц, жена ежика встает и кричит ему: "Я уже здесь!".

Заяц не может понять причины поражения, проводит еще 73 забега и в 74-м забеге умирает от истощения.

С самого начала антизападного поворота Москвы в 2005 году правительственные и неправительственные аналитики во всем мире заняты обсуждением и предсказанием дальнейших наступательных действий Кремля.

Однако в большинстве случаев, когда умные "зайцы" мира – политики, эксперты, исследователи, журналисты и др. – представляли свои более или менее адекватные оценки тех или иных деяний Москвы, российские "ежики" уже давно достигли своих целей.

Так было с вторжением России в Абхазию в 2008 году, "зелеными человечками" в Крыму в 2014 году, хакерами в немецком Бундестаге в 2015 году, бомбардировщиками над сирийским Идлибом в 2015-2016 годах, кибер-воинами на выборах в США в 2016 году или "химическими" убийцами в английском Солсбери в 2018 году.

По всему миру можно найти сотни проницательных наблюдателей, способных дать остроумные комментарии на ту или иную злобную российскую акцию. Однако, несмотря на весь накопленный опыт, такие комментарии, как правило, даются только после события.

Пока что кремлевские махинаторы продолжают каждый раз заново удивлять западных и незападных политиков и их мозговые центры своими новыми вылазками, асимметричными атаками, неортодоксальными методами и шокирующей жестокостью.

Российская изобретательность и беспощадность получают достаточное освещение только после успешного завершения всё нового "активного мероприятия" и гибридного вторжения.

В настоящее время многие американские аналитики – будь то в области политики, госуправления или науки – возможно, вновь готовятся к последней войне.

Вмешательство России в предстоящие выборы находится в сфере внимания многих экспертов. Однако, по горькому опыту Украины в 2014 году, Кремль играет "в мягкий мяч" только до тех пор, пока считает, что у него есть хоть какой-то шанс на победу.

Он остается относительно умеренным, пока возможное поражение – с точки зрения Москвы – будет лишь умеренно неприятным. Так было во время вмешательства России в президентские выборы 2016 года в США.

Опыт Украины за последние шесть лет дает повод опасаться намного более жестокого сценария поведения Кремля в отношении сегодняшних США.

В какой-то момент во время Евромайдана, в январе или феврале 2014 года, Путин понял, что, возможно, потеряет контроль над Украиной. Пророссийский президент Украины Виктор Янукович может быть выгнан украинским народом. В результате, президент России радикально изменил курс еще до ухода Януковича.

Медаль Кремля, врученная безымянным российским солдатам, принимавшим участие в аннексии Крыма, датирована 20 февраля 2014 года как начало захватнической операции. В этот день Янукович ещё находился у власти и в Киеве. Его бегство из украинской столицы днем позже и смещение украинским парламентом с президентского поста 22 февраля 2014 года еще не были четко предсказуемы 20 февраля 2014 года.

Но Кремль уже перешел от просто политической и экономической войны против Украины к подготовке настоящей войны – то есть на сценарий, который в то время был во многом невообразимым для большинства наблюдателей. Что-то похожее может произойти и в сегодняшнем подходе Москвы к США.

Конечно, российские войска вряд ли высадятся на американские берега. Но в этом и нет необходимости. Возможность насильственного гражданского конфликта в США сегодня, в любом случае, широко обсуждается серьезными аналитиками на фоне огромной политической поляризации и эмоциональных всплесков внутри американского общества.

Как и в любимом Путиным виде спорта дзюдо – в котором у него черный пояс! – кратковременный момент дисбаланса соперника может быть использован и быть достаточным, чтобы вызвать его падение.

Соединенные Штаты сами по себе, возможно, и не созреют до полноценного гражданского конфликта. Однако возможность немного подтолкнуть их дальше в этом направлении вряд ли будет упущена специалистами по гибридной войне в Москве.

А игра, в которую будут играть российские "ежики", может быть совсем иной, чем в прошлом, и еще не до конца понятной американским "зайцам".

Хиллари Клинтон в 2016 году явно была не нежелательным кандидатом в президенты от Москвы в качестве нового американского президента. Однако сегодня, после взлома Россией серверов Демократической партии в 2016 году и злобной кремлевской кампании против Клинтон, демократический президент является для Кремля поистине угрожающей перспективой.

Более того, Джо Байден при президенте Обаме отвечал за политику США в отношении Украины. Байден хорошо знает и любит Украину, и поэтому особенно нежелателен для Москвы.

И последнее, но не менее важное: возможно, Москва имела ещё больше контактов с Трампом и его окружением, чем это пока известно американской общественности.

Кремлю в таком случае еще больше не понравилось бы байденское президентство и вероятное обнародование информации о его дополнительных вторжениях в политику США. Таким образом, ставки для Кремля в 2020 году выше, чем в 2016 году.

Если у Трампа нет реального шанса быть избранным на второй срок, то вопрос о простом вмешательстве в выборы может больше не стоять.

Возможно, Москва уже сейчас в процессе реализации куда более зловещих планов, чем просто попытаться помочь Трампу.

Если Путин сочтёт, что возглавляемые Байденом США могут положить конец его правлению, и если он не сможет помешать Байдену, то будет стараться вообще избавиться от США, как от существенного международного актера.

В худшем случае российский "ёжик" нам к концу 2020 году опять объявит: "Я уже здесь!"

Павел Климкин, Андреас Умланд, для УП

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