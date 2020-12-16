Чи є здоров'я без грошей, і чи потрібні гроші без здоров'я?

Ніхто не заперечуватиме, що всі ми відчули на собі наслідки пандемії COVID-19.



По-перше, фінансова стабільність через запроваджені карантинні обмеження залишилася в минулому. Дехто втратив роботу, дехто ставить на паузу свій бізнес, у декого зменшилися прибутки, дехто взагалі збанкрутів.

"Корона" залізла в кишеню до всіх. По-друге, пережити ці непрості часи, не усвідомлюючи ризики для власного здоров'я та нехтуючи безпекою свого життя — неможливо.

Хтось перехворів, хтось втратив рідну людину, хтось перебуває в постійному страху захворіти. Мова йде про виживання.

Однозначної відповіді, як це вирішити, на жаль, немає. Я впевнений, що коронакриза — це комплексний виклик, який не може бути розв'язаний просто та швидко.

Потрібно піти на компроміс. Бо компромісне рішення (яке зазвичай не влаштовує повністю нікого з учасників) дозволяє рухатися вперед.

Немає магічного інструменту, який може зупинити вірус прямо зараз, чи якогось магічного джерела грошей для порятунку всієї економіки, щоб ні в кого не було збитків.

Втрати світової економіки через пандемію COVID-19 нині вже обчислюються трильйонами доларів. За оцінками експертів, це найстрашніша криза з часів Великої депресії.

Коронавірус не робить винятків ні для кого, тож уряди всіх держав вступили в боротьбу за збереження та відновлення своїх економік.

При цьому багатим країнам з розвиненими економіками вочевидь легше протистояти кризі, на відміну від бідних країн з обмеженими фінансовими ресурсами.

В Україні оптимальним рішенням стали державна підтримка бізнесу та жорсткий локдаун з 8 по 25 січня 2021 року з продовженням загального карантину до 28 лютого. Проте локдаун іще попереду, а підтримка бізнесу вже почала діяти.

Українська влада розробила та вже впроваджує комплексну програму підтримки. Підписані президентом Зеленським та ухвалені Верховною Радою закони про підтримку бізнесу та громадян є лише черговим і не останнім кроком для стабілізації.

Хочу нагадати, що парламент та уряд уже впроваджують державну підтримку.

Це і мораторій на здійснення заходів державного нагляду та на податкові перевірки, тимчасове скасування штрафів, податкові канікули, відтермінування застосування РРО (реєстратор розрахункових операцій — ред.), доступні кредити 5–7–9% (антикризовий пакет) тощо.

Станом на кінець листопаду з "ковідного фонду" виплачено понад 41 мільярд гривень. Усього у фонді передбачено видатків на 65 мільярдів гривень. Усі ці гроші розписані за напрямками та будуть використані і спрямовані для допомоги українцям у подоланні коронакризи.

Кабмін планує виділити Міністерству соціальної політики 9 мільйонів 742 тисячі гривень з "ковідного фонду". Проєкт постанови спрямований на погодження з профспілками.

Гроші планується надавати тим застрахованим особам, хто може втратити доходи у разі повної заборони галузі їхньої діяльності через локдаун.

Відповідно до закону, "…одноразова матеріальна допомога надається застрахованим особам, які є найманими працівниками суб'єктів господарювання, робота яких тимчасово зупинена внаслідок запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів, встановлених з метою запобігання СОVID-19, та фізичним особам — підприємцям, економічна діяльність яких тимчасово зупинена та яка відповідає Переліку основних видів економічної діяльності, затвердженого постановою Кабінету міністрів".

Аби отримати передбачені кошти, застрахована особа має до 21 грудня 2020 року подати відповідну заяву. 8 тисяч гривень станом на сьогодні — це більше, ніж мінімальна зарплата.

Також слід пам'ятати, що мільйони наших пенсіонерів щомісячно отримують виплати менші, ніж 8 тисяч гривень. Тому будьмо реалістами: 8 тисяч гривень — це дійсно небагато порівняно, наприклад, з Німеччиною, але за нинішньої економічної ситуації в Україні це непогано.

У "Книзі джунглів" Редьярда Кіплінга йдеться, що під час Великої посухи заборонялося полювання біля водопою, куди сходилися всі: й хижаки теж. Усі були рівними під час лиха.

COVID-19 не робить винятків ні для кого. Для пандемії немає ані своїх, ані чужих.

За умов тотальної небезпеки навіть жорсткі конкуренти Apple та Google співпрацюють заради створенні технології, що дозволить відстежувати поширення пандемії коронавірусу.

Це допоможе країнам усього світу уповільнити поширення хвороби та прискорити повернення до повсякденного життя. Добрий приклад, як на мене.

Сергій Швець, для УП

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