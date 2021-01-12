Гігієна поведінки в соціальних мережах як вакцина від штурму Капітолію

Минулого тижня ми спостерігали історичні події для американської нації. Штурм Капітолію був би неможливим без планової маніпулятивної кампанії, яка дезінформувала суспільство протягом декількох місяців.

Оскільки Сполучені Штати Америки завжди були і залишаються провідною країною світу, зразком демократії та законодавцем всіх діджитал-трендів, важливо зробити правильні висновки, щоб ситуація не повторилася в нашій державі.

Після тимчасового блокування у соціальних мережах Facebook та Instagram офіційної сторінки президента США Дональда Трампа на невизначений термін, назавжди була заблокована і сторінка у Twitter, яка була основним каналом комунікації на аудиторію в понад 87 000 000 підписників.

Згідно зі статистикою сторінки Трампа у Twitter, лише за 2021 рік він опублікував 142 твіти з потенційним охопленням у 12 мільярдів та потенційним економічним впливом на 14 мільйонів євро.

Twitter report for @realdonaldtrump tweets in 2021

Блокування ключового каналу комунікації діючого президента — це унікальний прецедент, який засвідчує новий тренд: цифрові гіганти входять у політику.

Соціальні мережі мають колосальну владу, яка може вплинути навіть на державну цілісність.

Існує факт, який залишився майже не поміченим у медійному просторі України: сторінки президента США 7 січня терміново заблокували через побоювання привести в дію закон "Про повстання".

Закон "Про повстання" (Insurrection Act of 1807) дає право президенту США мобілізувати військові сили відносно своїх громадян. Але для того, щоб привести в дію цей закон, потрібно витримати формальність — опублікувати звернення до громадян із проханням розійтися, що Трамп, власне кажучи, і зробив 6 січня.

Блокування аккаунтів Дональда Трампа в соціальних мережах — це одна з частин реактивної антикризової політики щодо зупинки маніпулятивної кампанії, яка була на грані того, що надала би поки ще чинному президенту повне юридичне право вивести військових на вулиці країни замість планової передачі справ новообраному президенту, Джо Байдену.

Антикризову політику вже підтримали Google, YouTube, Discord та Pinterest, які почали блокувати контент, пов'язаний із прихильниками Дональда Трампа.

Наприклад, Google Play Store вилучив популярний серед "трампістів" мобільний додаток Parler, YouTube видалив подкаст колишнього помічника Трампа, Discord забанив сервер The Donald, а Pinterest обмежив використання хештегу, пов'язаних з виборами #StopTheSteal.

Усе більше й більше з'являється доказів про те, як штурм Капітолію планувався та розгойдувався через тематичні спільноти в соціальних мережах. Проти фігурантів подій відкривають кримінальні справи.

Для того, щоб не стати учасником маніпулятивних кампаній у соціальних мережах у майбутньому, рекомендуємо дотримуватися наступних правил:

Не поширювати, не ставити дизлайків та не коментувати пост, який вам не подобається. Це підвищує органічне охоплення. Натомість, необхідно поскаржитися на допис, вказавши максимально відповідну причину (фейк, спам, маніпуляція, приниження гідності, тощо). Не потрібно ставити за мету збільшувати кількість уподобань та підписників на власній сторінці, поширюючи популістичний контент. Краще формувати свідому спільноту з раціональними дописами, а не розповсюджувати сумнівні наративи. Не підписуватися на спільноти, які не читаєте. Їх можуть продати та перейменувати у розсадник мракобісся, а ви будете використані як "+1 підписник спільноти". Не додавати у друзі тих, кого ви не знаєте. Цілком можливо, що це реалістичний бот, або зламаний аккаунт іншої людини, який набиває кількість друзів для підвищеної правдоподібності. Видалити власні сторінки та спільноти у соціальних мережах, які ви давно не ведете. Їх можуть зламати та використовувати у власних інтересах.

Роль соціальних медіа буде тільки збільшуватися, тому важливо дотримуватися принципів свідомої поведінки в соціальних мережах.

Адже давайте будемо відвертими, серед "трампістів" є розумні та освічені люди, які просто були введені в оману. Можливо, одна або один із таких людей і загинули під час атаки на Капітолій.

Ярослав Макаревич, для УП

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