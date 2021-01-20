Чому бізнес-спільнота покладає великі надії на президентство Байдена

Новообраний президент Сполучених Штатів Джо Байден відвідував Україну шість разів на посаді віцепрезидента за часів правління Обами. Він послідовно і відверто відстоював зусилля східноєвропейської нації у реформах та викоріненні корупції.



На жаль, Україна відкотилася назад з того часу, коли в січні 2017 року завіса перед адміністрацією Обами опустилася. Президент Байден тепер має можливість продовжити розпочату справу.

А це означає посилення підтримки України з боку США з метою повернення її на шлях реформ. Байден може зіграти історичну роль, допомагаючи Україні викорінити корупцію та раз і назавжди звільнитися від контролю олігархів.

Україна — не бідна країна, але її громадяни — одні з найбідніших у Європі. Після десятиліть неефективного державного управління та політичної системи "своїх людей", мільйони українців залишили свою Батьківщину, шукаючи кращого життя та роботи за кордоном. Прямі іноземні інвестиції й досі — мізерні.

Процес деолігархізації, який було розпочато під фанфари у 2015 році з чіткою метою зменшити політичний вплив українського олігархічного класу, вже давно зупинився. Натомість олігархи продовжують лобіювати закони, які дають несправедливі переваги для їхнього бізнесу.

Вони володіють провідними засобами масової інформації країни. Згідно з нещодавно оприлюдненими даними журналістського розслідування, один український олігарх впливає на рішення сотні депутатів парламенту, майже чверті всіх депутатів країни. Це надзвичайно погіршує конкурентні умови для міжнародних інвесторів.

Українська дисфункція грає на руку Кремлю, який налаштований завадити своєму сусідові стати зразком переходу від авторитаризму до демократії

Починаючи з 2014 року Росія веде гібридну війну проти України, що включає все — від військових операцій та кібератак до економічних заходів та інформаційних нападів. Москва часто співпрацює з українськими олігархами, щоб зірвати зусилля, спрямовані на реформи.

Попередник Байдена, Дональд Трамп, часто цікавився Україною з різних хибних причин, і так і не відвідав країну протягом свого чотирирічного президентства. Зараз ми сподіваємося, що в американсько-українських відносинах буде перегорнуто нову сторінку, і що адміністрація Байдена допоможе Україні надолужити втрачений час.

Джо Байден на заході Американської торговельної палати в Україні, 2009 рік Американська торговельна палата в Україні

Головними пріоритетами адміністрації Байдена у веденні політики щодо України має бути згортання російської агресії, зменшення корупції та відсторонення олігархів.

Підхід до зниження рівня корупції із акцентом на три-П — "попередження", "публічність", та "покарання" в рамках боротьби з корупцією був би надзвичайним початком. Усі мають бути рівними перед законом.

Недоброчесні олігархи найбільше бояться правосуддя США. Наразі один український олігарх перебуває під слідством Федерального Великого журі США за відмивання грошей. Інший — бореться з екстрадицією до США за звинуваченнями в хабарництві та рекеті.

Вони знають, що в Сполучених Штатах потужне верховенство права. Це те, чого прагне більшість українців.

Найскладнішою частиною будь-якої зовнішньої політики щодо України буде питання поводження з Росією. Цього року виповнюється три десятиліття з часу проголошення Україною незалежності та розпаду Радянського Союзу.

Для президента Росії Володимира Путіна падіння СРСР залишається найбільшою геополітичною трагедією ХХ століття. Росія все ще намагається скасувати вирок 1991 року і категорично відмовляється визнати успішну та демократичну Україну, яка більше не перебуває підо впливом Кремля.

Після розпаду Радянського Союзу Україна стала третьою за величиною ядерною наддержавою у світі. У 1994 році вона добровільно відмовилася від ядерної зброї і приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки з боку США, Великобританії та Росії.

З тих пір Москва порушила ці обіцянки під час вторгнення в Україну. Спочатку до Криму, а потім на Донбас. Тепер Сполучені Штати повинні переглянути обіцяні гарантії безпеки, дані в 1994 році, і активізувати свої дії.

Незважаючи на всі розчарування останніх трьох десятиліть, є достатньо підстав для оптимізму щодо майбутнього України. За останні тридцять років багато американських та міжнародних компаній досягли успіху в Україні.

Такі знакові бренди як печиво Oreo, кавові машини Nespresso, автомобільні деталі Mercedes, BMW та Volvo, і навіть колеса для лондонських поїздів метрополітену виготовляються в Україні.

Українські ІТ-компанії є конкурентоспроможними на світовому рівні, тоді як у країні працюють науково-дослідні центри для провідних глобальних технологічних брендів. Навіть у сучасних складних умовах в Україні можна процвітати.

Ці історії успіху — лише вершина айсбергу. Потенціал України величезний: вона входить до числа найбільш стратегічно важливих держав на планеті.

Американська торговельна палата вірить в Україну. Зараз бізнес-спільнота покладає надії на президента Байдена у підтримці України протягом періоду, який обіцяє стати вирішальним в історії незалежної України.

Переклад з англійської Atlantic Council

Андрій Гундер, для УП

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