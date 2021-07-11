Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop
Марина Данилюк-Ярмолаєва
журналіст, політичний оглядач, ведуча

Бути українцем. Чому публічне шмагання за мову, вишиванки і "Плине кача" це корисно? 

Неділя, 11 липня 2021, 09:00

Ти молодий, здоровий, успішний. І космополітичний. 

Ти живеш в Україні, але мріяв би жити на Манхеттені. Але дещо не вистачає хисту – і погодився б на Хімки у Москві.

Твої пізнання історії України лишились на рівні переказу поганенького підручника з вуст вчительки, яка недавно мала партійний квиток КПУ. 

Твої знання про нашу культуру черпалися із адекдотів про кума, який вічно був синім і хтиво поглядав на куму.

Ти весь такий позитивний і намагаєшся восьмий рік не думати про війну. Бо там "просто политики поссорили братские народы", а ти поза політикою. І думаєш, що ти до цього не дотичний.

У тебе є інстаграм і тік-ток. І періодично ти ділишся зі світом slow living, ретритами, апсайлінгом і позитивним мисленням. 

Ходиш в модний клуб з російським власником, прихильний до Басти, Зіверт і Моргенштерна і не розумієш, чому злі нацисти вставляють палиці в гусениці представникам потужної російськоі культури.

Ти можеш взагалі не бути українцем. А приїхати на роботу на ситі і гостинні українські землі з Мінська, Ульяновська чи Караганди. 

Ти яскравий представник міського урбанізму і тобі смішні ці селюки з Хуста, Житомира, Пирятина, Кролевця і Глухова. То нічого, що ці міста отримували Магдебурзьке право, коли у Москві плодили воші в бородах. А наявність "магдебуріі" у сотень наших міст і містечок – це ознака, що міська культура європейського типу у нас виникла давно. А от в РФ з цим дуже складно і накрилося в часи Івана Грозного. Тому не іммігрантам вчити нас як воно бути міськими.

Інколи тебе накриває від несправедливості і ти висловлюєшся у своєму тік-току. 

А правда. Чому ці українці так придираються? Чому не можна зробити державною російську мову, щоб все було просто і зрозуміло?

Реклама:

Чому ти маєш терпіти у своїх високочолих стрічках спам у вишиванках? Чому ти маєш псувати собі настрій новинами про загиблих на фронті, переселенців чи тих, хто живе на лінії зіткнення і пробирається в місцеву школу акомпанемент "градів" за горизонтом. 

Ти кажеш все як є, як накипіло. Про безглуздість війни. Про нашу босоногу армію в пластикових костюмчиках. 

Про те, що Росія справді видатна держава з "іскандерами". І головне – які вишиванки, коли пенсіонери купують піввареника на касі, а потім вмирають від голоду на вулиці пачками?

Ти висловлюєшся без цензури, а потім виявляється, що тебе почули.... І пишуть тобі тисячі гнівних SMS, у дірект і скаржаться на елітну і модну компанію, де ти рахуєшся затребуваним креаклом. Твій світ втрачає ґрунт під ногами. 

До цього ти не знав, що українці злі. І подекуди шлють тебе лісом на твоем языке.... 

Твій роботодавець в шоці і не хоче втрачати прибутки. Керівництво перепрошує і каже, що працівники з такими цінностями їм непотрібні. Про тебе дізнаються нові приховані факти біографії — ескорт, маєш родичів в силових структурах ОДЛО чи не платиш податки.

Тебе з помпою виганяють з роботи. Google аж кишить новинами про тебе в негативному ключі. Всі дізнаються твою адресу, домашній телефон. 

Ти пригнічений і змушений з менш пихатим писком записувати відосик, де кажеш про гормональний зрив, що ти Нєзнайка на Лунє і взагалі з дитинства за Україну, просто ти урбаніст, а не із "сельской Украины"...

Я сама щодня займають такими персонажами в ютуб-проекті. Я не люблю розбиратися в людській тупості і незнанні правил етикету, але це потрібний процес. Мій давній глядач, патріот із Донеччини. У 2014 він боронив рідне містечко від зайд Гіркіна. Він пише зранку мені таке: 

"Дяка за працю. Особливо заходить зараз  відносно недолугих, типу тіпочка з Сільпо, та курок з Дружківки, Ви абсолютно праві, люди повинні бачити, що така ганебна позиція  —  це пипець і зашквар. Любиш Путіна, люби його вдома у погребі, щоб не бачив ніхто". 

Я знаю суть таких відгуків. Наше суспільство нарешті напрацьовує правила суспільної поведінки громадянина України. Негласний договір один для всіх. Нас ніхто не вчив цього на зорі незалежності – тобі було байдуже. 

Реклама:

Ми не додумались до цього в нульові після першого Майдану – уже пішло масштабне зросійщення і насадження наративу "украинцы и русские – один народ". 

Лише зараз після десятиліть відсутності інститут репутації ми напрацьовуємо його. Ти власник паспорту держави Україна і хочеш поваги до себе? Ти уже маєш знати:

  1. Треба поважати паспорт, а не вчити дітей викидати його в кущі.
  2. Ти маєш змовчати про те, що твій син у дитсадку Маріуполя вивчив, що росіяни – це окупанти. А ти з цим не згідна, бо ти трішки ватна дурепа і хочеш загнати у цю прірву навіть свою дитину.
  3. Ти мовчиш, коли поруч бачиш марш вишиванок у Харкові. І не називаєш цих людей "нищебродами".
  4. Ти мовчиш про "сільську культуру України". Особливо мовчиш, якщо ти із російського захолустя і уявлення не маєш про історію України останню тисячу років. З князями, королями, Гетьманщиною і укладом міст до 1945 року.
  5. Ти пам’ятаєш раз і назавжди. Що "Плине кача" — це пісня, якою проводжають назавжди наших Героїв. І твої недолугі жарти щодо неї недоречні.
  6. Ти не оцінюєш українську армію. І не кличеш псковську дивізію до себе у новий дім. Бо в твоєму Донецьку уже буряти і чеченці.
  7. Ти думаєш головою, якщо працюєш в SMM чи маркетингу. І хочеш хвастнути, що у тебе унікальний погляд на світ. Ця твоя креативність могла образити вдів і сиріт війни.

Ці перші заходи дають корисні плоди. 

Мій друг із маленького прифронтового містечка Донбасу каже про тектонічні зміни у свідомості. Так, у нього вдома є чимало земляків аморфних і таких, яким "какая разніца". Їм байдуже, навіть у якій країні жити. 

Активних українців є, але не багато. Але бажаючих хороводи з російською ганчіркою, прапором "ополчения Донбасса" чи жити так як у нинішньому Донецьку – уже майже нуль. 

Ти громадянин України, але поки не знаєш, як воно свої особисті смаки поєднати з суспільною відповідальністю. 

Вчись на чужих помилках, аби твій фейс не відлякував потенційних роботодавців. Правила найкраще запам’ятовувати, коли вони влітають у копієчку. 

Страх втратити роботу і звичне коло спілкування – найкраще аби відучити від того, аби кликати Росію додому. І прагнути жити як у Москві, не виходячи за межі квартири у Торецьку. Це бажання розбилось у друзки у сотні тисяч тих, хто зараз живе під окупацією РФ. 

Так через біль і сльози ми вчимось бути українцями, аби піти далі. 

Марина Данилюк-Ярмолаєва

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.  

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Теми: українці
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Марина Данилюк-Ярмолаєва
ДумайТЕ. Про справжню ціну обміну терористів та "беркутні"
31 грудня 2019, 09:00
Від Нормандії до Шеремета. Навіщо дискредитують волонтерів та ветеранів?
13 грудня 2019, 13:10
Ліга дебільних жартів. Про нагнітання страху через медіа
11 листопада 2019, 15:00
Усі колонки автора
Колонки

Як громадськість виборює реформу Нацполу на рівні Єврокомісії та INL 

Мартина Богуславець
виконавча директорка ГО "Інститут законодавчих ідей"

Коли в ТРЦ повернуться покупці та міжнародні бренди

Вікторія Зеленська
директор напрямку ексклюзивних концептів та розвитку мережі торговельних центрів "Епіцентр К"

Ризики законодавчих змін: не "закривайте рота" військовим

Лев Баглик
командир евакуаційного підрозділу 14 ОМБр

Війна має знову стати справою всього суспільства 

Єгор Фірсов
головний сержант підрозділу ударних дронів

Хто поверне депортованих дітей?

Олена Кондратюк
віцеспікерка Верховної Ради України

У чому українська сила людяності

Борис Ґудзяк
президент УКУ, митрополит Української греко-католицької церкви, митрополит Філадельфійський