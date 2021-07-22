Звільнення Гюндуза Мамедова – в інтересах держави-агресора

П’ять років тому в цей час ми були на промзоні міста Авдіївка. По нас стріляли, ми були вимушені мовчати. Іноді ми відповідали, коли обстрілювали вже житлові квартали міста.

Тепер я в Києві і далеко від війни. Але вона триває і майже кожен тиждень когось ранять або вбивають. Це злочини проти України, які чинить Росія. І всім цим злочинам має бути надана належна правова оцінка, як свого часу це було із фашистами. Бо тільки так чинить цивілізований світ.

Я знаю, що мир настане в Україні. Але я також знаю, що не може бути миру без сили закону.

Я хочу, щоб така сила закону була застосована фахово і системно. І в той же час, я свідомий того, що цього вересня перший дзвоник пролунає для дітей Криму та Донбасу, які ніколи не бачили життя без війни та окупації.

Я сподіваюсь, що побачу на лаві підсудних всіх воєнних злочинців, які виживуть – представників вищого політичного та військового керівництва РФ.

Таку надію та обережний оптимізм до останнього часу нам давав Офіс Генерального прокурора, а точніше заступник Генпрокурора Гюндуз Мамедов та його команда, які робили неможливе можливим.

Застосовуючи норми міжнародного права рік за роком, крок за кроком вони доводили світу, що з 2014 року в Україні йде не громадянська війна, а міжнародний збройний конфлікт, РФ – не сторонній спостерігач чи посередник, а сторона конфлікту, що здійснює ефективний контроль над окупаційними адміністраціями та незаконними збройними формуваннями.

І Мамедов та його прокурори в Департаменті війни – одні з ключових ворогів для країни-агресора. Бо вони працюють системно, фахово і є єдиними в країні, які вчасно усвідомили що треба робити і роблять це вже достатньо довго.

Воєнні злочини та злочини проти людства. Саме ця команда, з 2016 року – в прокуратурі Криму, а з 2019 – в Генеральній прокуратурі довела в Міжнародному кримінальному суді, що на окупованих територіях півострова та Сходу України вчинялись та вчиняються воєнні злочини та злочини проти людяності.

Попередній розгляд справи завершений і Україна на порозі рішення щодо відкриття повноцінного розслідування.

Процес по MH17. Тривалий важкий процес в умовах відсутності доступу до територій. Справа збитого Боїнгу слухається в суді в Гаазі і ми розраховуємо на перші вироки вже наступного року. І неабияку роботу зробила саме міжнародна спільна слідча група від України і команда просувається далі, бо в суді лише перші чотири обвинувачені у збитті літака.

Соратники Медведчука. Перші обвинувальні акти щодо посібників захоплення та окупації Криму – в суді. Як і відносно одного з керівників Чорноморського флоту збройних сил РФ, ексвисокопосадовці АР Крим.

Крім того, завершене розслідування восьми ексвисокопосадовців АР Крим: Поклонської і Ко.

Є вирок. Пам’ятаєте жахливу трагедію під Волновахою на Донеччині у січні 2015 року, коли загинули 12 цивільних і поранення отримали 19 осіб? Є перший вирок: довічно.

Вперше за керівництва Мамедова прокуратура почала фіксувати кожен обстріл цивільної інфраструктури, насильницьку паспортизацію, факти найманства, мілітаризацію дітей…

І я не розумію, як прокурора, який давав результат та щодня відстоював суверенітет України на національному та міжнародному рівнях, можна просто відсторонити від справ, звільнити, принижувати та компроментувати якимись вигаданими "таємними" матеріалами.

Що може відбутися, якщо це ганебне переслідування досягне своєї мети? Чи можуть бути заморожені або пригальмовані всі справи щодо агресії РФ? Є така перспектива.

Чи втрачаємо ми час? Так.

Чи всі розуміють, що робити з цими тонами справ та як рухати їх далі? Ні.

Висновки очевидні. Все це може зіграти на руки лише Росії.

Тому наша юридична компанія захищатиме права Гюндуза Мамедова. Бо ми – за силу закону, за верховенство права, ми хочемо побачити мир в Україні та воєнних злочинців на лаві підсудних.

Зараз ключовий момент у війні проти РФ: далі або все розвалиться і департамент знищать, або він продовжить свою системну роботу.

Масі Найєм