Як колишні керівники АРМА викривлюють реальність

Нещодавно всіх шокувала новина про те, як керівництво Нацагентства з повернення активів (АРМА) стало фігурантом кримінального провадження щодо крадіжки 400 000 доларів США.

Ці кошти мали знаходитися на зберіганні в АРМА. Проте дивний чином топ-менеджмент цього органу не перевірив оригінальність судової ухвали, віддавши майже півмільйона доларів незрозуміло кому. І згодом один з реальних керівників відомства – Володимир Павленко – опублікував свою версію подій "Обезголовити АРМА – місія виконана".

Сказати, що це світ фантазій чиновника, нічого не сказати. Проте коротко і по суті стосовно його позиції.

Перше, що впадає в очі, так це відверте бажання Павленка виставити себе тим, ким він ніколи не був, а саме – життєво важливим для АРМА управлінцем. Хоча насправді усі його досягнення на посаді заступника голови скоріше негативні, аніж навіть нейтральні.

Нещодавно організація StateWatch провела інституційний аналіз всіх напрямків діяльності Нацагентства.

По-перше, розповіли про спосіб кадрового наповнення АРМА.

Звісно, конкурсні відбори проводяться виключно і в спосіб, що явно не корелюється зі словами прозорість та незалежність.

По-друге, згадали як керівництво АРМА вже котрий рік живе у світі постправди. У цьому матеріалі розповідали про те, як керівництво Нацагентства не погоджувалось з нашими висновками, ведучи тривалу переписку з редакцією, знову ж таки вводячи всіх в оману.

По-третє, деталізували ефективність роботи АРМА по окремим напрямкам (управління активами, дохід від управління, визначення вартості активів, опрацьовані запити, аудит ефективності тощо) і довели, що ця так звана "ефективність" знаходиться на рівні плінтусу. Вони просто саботують роботу і викривлюють статистику.

Якби керівники АРМА хотіли працювати по совісті і досягати результатів, то вони б реалізували те, що нами обмалювано в останньому інституційно тексті про потрібні зміни.

Якщо відкинути скиглення Павленка про те, який "він хороший, а усі навколо погані", тверезо проаналізувавши факти, то маємо наступну картину. Вони дійсно сприяли, якщо самі не вкрали, 400 тисяч доларів США.

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Окрім цього, керівництво АРМА постійно своїми діями завдавали збитків державі, в тому числі через передачу грошей, що були у них на зберіганні.

Тепер держава з власних ресурсів має обов’язок повернути їх по завершенню кримінального провадження.

Варто також відмітити, що Володимир Павленко за час керування АРМА так і не зрозумів одну просту річ – АРМА це новий орган публічної влади, який має ефективно працювати, а не імітувати робочий процес.

Оскільки усі здобутки, на які послався Павленко, а саме: UMH младоолігарха часів Януковича Сергія Курченка, акції "Газтранзиту", нерухомість групи АІС, резиденція "Сухолуччя" або так звана "труба Медведчука", це вдалий збіг обставин, а не розшукане АРМА майно.

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Вони не мали жодного стосунку до реальних кроків стосовно ідентифікації та передачі цього майна.

От якби АРМА почала управляти тим майном, яке воно ніби розшукує, хоч по факту виключно у "придуманій" статистиці і "лівих" інфографіках, тоді це була б ефективна робота.

Проте очевидно, якби Павленко апелював стосовно цих аспектів, то тут керівництво АРМА не винне, це все негідники-правоохоронці.

Олександр Лємєнов