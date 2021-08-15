"Шось зимно". Так хто у кого краде пісні групи "Скрябін"? 

Один з наших перших хітів, "Шось зимно" з альбому "Мова Риб", ми написали з Кузьмою та Шурою більше як 30 років тому. Тоді ніхто не чув про "захист авторських прав", але ми домовилися про те, що будемо поважати спільну творчість.

Сьогодні, через 30 років після заснування групи і після трагічної смерті Кузьми, права на нашу спільну роботу хочуть забрати.

На щастя, за ці роки в нас з’явилось авторське право та можливість захистити і його і пам’ять про унікальну команду, яка в 90-х та 2000-х створила феномен "Скрябіна".

Про те, що команда "Скрябін" не має прав на свої пісні ми дізналися в 2018 році. Повідомила нам про це на зустрічі директор ТОВ "Кузьма Скрябін" Людмила Зубрій. Компанія зареструвала 100% прав на всі пісні групи, вказавши авторство лише Андрія Кузьменка – Кузьми.

Людмила з дитячою безпосередністю відповіла, що перед цим не змогла нас знайти і узгодити реєстрацію прав. Уявляєте?!

Мій профіль в Фейсбук існує з 2009 року, номер мого телефону знають сотні людей з шоу бізнес середовища і в нас маса спільних друзів з Світланою, дружиною Андрія. Але знайти нас для ТОВ "Кузьма Скрябін" стало непосильним.

Більше того, сьогодні ТОВ "Кузьма Скрябін", разом з мамою Кузьми почали голосну інформаційну кампанію, звинувачуючи нас, колишніх учасників групи і авторів пісень, та компанію "Мун рекордс" в рейдерстві. Вони намагаються підживити прості міфи щодо нашої творчості.

Міф перший: "група Скрябін це Андрій Кузьменко".

В своєму класичному першому складі з 1989 року по 2002-2003 рік крім Андрія Кузьменка до групи Скрябін входили двоє інших її засновників – Ростислав Домішевський і Сергій Гера.

В період 2000-2003 повноцінним учасником групи був наш давній товариш Андрій Підлужний – Нічлава. В той же час до групи увійшов сьогоднішній гітарист групи Олексій Зволінський, басіст Саша Мельник і барабанщик Володимир Паршенко.

Після того як двоє останніх покинули групу – до групи Скрябін увійшли басіст Костянтин Глітін, барабанщик Вадим Колесніченко, клавішник Костянтин Сухоносов, бек-вокалістка Олена Разумна і згодом Ольга Лізгунова. Всі ці люди створювали для вас і творять сьогодні групу Скрябін.

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Міф другий: "всі пісні групи Скрябін написав Андрій Кузьменко".

Це не так. Крім Андрія авторами пісень групи, в тому числі дуже відомих, довший час виступали Ростислав Домішевський і Сергій Гера. Це великий перелік творів у період 1990 по 2003 рік.

Крім того, авторами також відомих пісень групи є Андрій Підлужний і Олексій Зволінський. Є пісні написані на тексти Андрія Штурми.

Міф третій: "про своє авторство старі учасники групи заговорили лише після смерті Кузьми".

Це неправда. Всі автори зазначені на обкладинках касет і компакт дисків групи, які виходили в період 1992 – 2003 років. Це альбоми "Мова Риб", "Птахи", "Казки", "Танець Пінгвіна", "Хробак", "Модна Країна", "Стриптиз", "Технофайт1999", "Озимі Люди", сингл "Мовчати", "Натура".

Є свідоцтво державної реєстрації прав з 1996 року, є численні авторські угоди з цих часів. Крім того – про те, хто пише пісні у групі неодноразово говорилось в телевізійних, радіо і друкованих інтерв’ю. Про це говорив і сам Андрій, публічно.

Кузьма повністю визнавав авторство інших учасників групи і жодних його висловлювань про своє одноосібне авторство немає.

Міф четвертий: "компанія "Мун рекордс" і колишні учасники групи намагаються вкрасти авторство Кузьми".

Це вже зі сфери пропаганди, яку придумують в Москві.

Всі авторські права Андрія в повному об’ємі є незаперечними і визнаються іншими авторами групи Скрябін. Це якраз новостворене після смерті Кузьми ТОВ "Кузьма Скрябін" нишком отримало нову державну реєстрацію і стало заперечувати авторські права інших авторів, і тим самим примусили їх розпочати боротьбу за відновлення справедливості.

Фактично рейдерами і крадіями авторських прав пісень групи Скрябін є ТОВ "Кузьма Скрябін".

Щоб не бути голослівним – ось фотокопії двох документів. Перший це обкладинка альбому "Мова Риб", наш фактично перший альбом і випущений на компакт диску в 1997 році.

І другий документ – це обкладинка компакт диск сінглу пісні "Мовчати", який вийшов в 2003 році.

Я навмисно вибрав зараз саме тільки ці два артефакти – це початок і фактично кінець класичного гурту Скрябін.

І в мене питання до ТОВ "Кузьма Скрябін" – які відомості про авторство зазначені в отриманому вами в 2017 році свідоцтві стосовно авторства пісень групи Скрябін "Шось Зимно", "Най Буде Дощ", "Не Вмирай", "Сам" з альбому "Мова Риб" і пісні "Мовчати" з одноіменного синглу?

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Кузьма пішов несподівано і несправедливо рано. Це невимовне горе для родини і друзів. Це велика втрата для української культури і не тільки музичної. Андрій був надзвичайно талановитим і геніальним артистом, автором і шоуменом. Його ім’я заслуговує на глибоку повагу і пам’ять людей.

Але група Скрябін це не тільки Андрій Кузьменко. Це великий колектив авторів пісень, які разом з Кузьмою писали ці пісні. Це музиканти, які разом з Андрієм записували ці пісні в студіях, витрачаючи на це дні і безсонні ночі свого життя.

Це музиканти, які довгими годинами трусилися в транспорті, щоб приїхати і разом з Андрієм заграти для людей концерт.

Це звукорежисери, які працювали на студіях і тих же концертах. Це режисери відеокліпів, фотографи, журналісти, письменники, дизайнери і багато інших творчих людей. Всі ці люди формують те, що потім для людей називається "Артист".

Працюючи з Артистом всі ці люди вкладають свій час і працю. Обов’язок Артиста і його менеджменту вибудувати справедливі і чесні умови цієї співпраці. В тому числі в частині авторських прав на створені твори.

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Сьогодні культура ведення справ в цій сфері стає кращою. На початках нашої діяльності її практично не існувало. Але в нас в групі Скрябін таки була внутрішня домовленість, яка була порушена свого часу. Настав час зібрати порозкидане каміння і не творити скандалів там, де повинен бути порядок і спокій.

Я до цього відкритий і прошу родину Андрія Кузьменка і керівництво ТОВ "Кузьма Скрябін" тверезо оцінити ситуацію, визнати за іншими авторами належні їм права, так як їх визнавав Андрій.

Прошу, як один з творців Скрябіна, який знає про що ми домовлялися, коли записували "Шось зимно". І готовий захищати цю домовленість де завгодно – чи публічно чи навіть в залі суду.

Ростик Домішевський

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.