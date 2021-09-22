Ліквідація ДАБІ: Реформа містобудівної галузі – на фінішній прямій

Відтепер 15 вересня стане знаковою датою для містобудівної галузі нашої держави – ліквідовано один з найкорумпованіших органів – Державну архітектурно-будівельну інспекцію (ДАБІ). Натомість створено та вже запущено абсолютно новий орган – Державну інспекцію архітектури та містобудування (ДІАМ).

Довгі роки корупція і хабарництво в сфері будівництва було так званою приказкою в народах.

Кожен українець знав, що практично будь-яке будівництво завжди було пов’язане з аферами, кришуванням "рішал" і чиновників, одним словом – будівельною мафією.

З першої хвилини рішення інвестора і забудовника про зведення об’єкту починався багатосерійний корупційний серіал з хабарями місцевим і центральним бюрократам, їх численним "довіреним " особам і кишеньковим "громадським організаціям ", які влаштовували вуличні перформанси і акції протесту з єдиною метою – отримати і собі шматок ласого пирога.

Все це було наслідком катастрофічної непрозорості сфери архітектурно-будівельного контролю, що в підсумку прямо "било по кишенях" звичайних українців.

Кожна корупційна гривня (а за оцінками експертів Українського клубу нерухомості ця сума коливалась від 30 до 50 доларів за кв.м.) віддана забудовником у "волохаті руки " корупціонерів, вкладалася в вартість будинку, квартири та квадратного метра.

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Демонтаж системи

Мусимо визнати – система за роки прогнила настільки, що привести її до тями простою зміною керівників чи тасуванням середньої ланки виконавців вже було неможливо.

Саме тому було прийнято категоричне і важливе рішення – демонтувати ДАБІ, створивши нову citizen-friendly структуру – Державну інспекцію архітектури та містобудування України, скорочено ДІАМ.

Реформа ДАБІ стикалась з багатьма перешкодами. Для очернення та знецінення реформи проводилось безліч так званих кампаній. Адже тим, хто десятки років збагачувався за рахунок корупційних схем у ДАБІ не вигідна її ліквідація, діджиталізація містобудівної галузі і тим паче створення нового органу ДІАМ.

В основу будь-якої реформи повинен бути покладений принцип, який унеможливить відкат назад. Міцний фундамент, що зведе нанівець штучні інформаційні хвилі та можливі політичні інтриги.

Три принципи реформи

Саме тому концепція реформи сфери містобудування базується на трьох принципах: цифровізація, децентралізація, відповідальність, які назавжди позбавлять галузь інструментів корупційного впливу.

Цифровізація процесів у функціонуванні ДІАМ покликана усунути так званий людський фактор і нівелювати можливу спокусу корупційного збагачення чиновника.

Крім того, "цифра" максимально інтенсифікує документообіг і зробить його більш якісним.

В Єдиній електронній системі у сфері будівництва буде генеруватися вся документація на об’єкти – від містобудівних умов та обмежень до акту готовності об’єкту, експлуатації та верифікації з інформацією з усіх реєстрів. У підсумку, за наявності всіх необхідних документів, система видаватиме дозвіл автоматично. Так само автоматично об’єкти будівництва прийматимуться в експлуатацію.

Другий принцип реформи – максимальна децентралізація процесів контролю за будівництвом.

Держава і Мінрегіон, через ДІАМ здійснюватиме контроль лише за особливим об’єктом класу будівництва (СС3): критичною інфраструктурою, об’єктами які становлять державну таємниці тощо.

Решту повноважень отримають акредитовані юридичні особи, а найголовніше – органи місцевого самоврядування. Прикметно, що в них буде обов’язок не тільки контролювати законність будівництва, а й право на знесення незаконних споруд, так званих "нахалбудів ".

Третій ключовий принцип – відповідальність. ДІАМ з першої секунди свого створення декларує нульову толерантність до корупції і запроваджує абсолютно нові підходи в сфері архітектурно-будівельного контролю.

ДІАМ – це не перефарбовані чиновники з минулого, а юристи, архітектори, інженери, будівельники і геодезисти, які вибороли посади на відкритих конкурсах і після перевірки на доброчесність державними антикорупційними структурами – НАЗК та НАБУ.

Також посилюється адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення будівельних норм. Зокрема, відповідний законопроєкт вже зареєтровано у Верховній Раді. Крім того ДІАМ та Всеукраїнська асоціація громад підписали Меморандум про співпрацю у напрямку вдосконалення виконання функцій державного архітектурно-будівельного контролю.

Цивілізовані і чесні правила для всіх

Сфера містобудування багато років характеризувалася нечесністю, корупцією і хабарництвом.

Завдяки політичній волі вищого керівництва держави – президента Володимира Зеленського, уряду, моєї команди, народних депутатів, профільних та правоохороних комітетів, міжнародних партнерів, експертів та консультантів, вдалось зсунути справу з мертвої точки і дати серйозний імпульс для формування чесних і цивілізованих правил на будівельному ринку.

Попереду чимало роботи, але міцний фундамент реформи закладено. В її основі – ДІАМ, який відновить довіру громадськості та бізнесу до державних інституцій та забезпечить створення сприятливих інвестиційних умов.

Олексій Чернишов

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.