Як маленька ініціатива змінила країну

Ще 5 років тому це було новонародженою ідеєю однодумців, а вже сьогодні це освітньо-волонтерська ініціатива, яка об’єднала понад 1300 іноземців з 82 країн світу і 165 000 українських дітей.

5 років крутих колаборацій і надихаючого партнерства. Це саме той випадок, коли ініціатива стала більшою за мене саму, за кожного з нас, хто долучився до втілення її проєктів.

GoGlobal – українська громадська ініціатива з важливою метою – допомогти кожному українцю здолати мовні бар’єри, аби здійснювати вільну комунікацію з усім світом.

У рамках GoGlobal реалізується безліч проєктів, але наш GoCamp – це найбільший освітньо-волонтерський хаб Східної Європи, що є як приводом для гордості, так і мотивацією для руху вперед.

"Коли ти бачиш, як іноземні волонтери люблять Україну, то й сама починаєш закохуватися у неї заново"

Кожен наш волонтер – окремий світ. Від Нью-Джерсі до Токіо, від діджейки до спеціаліста з онкологічного обладнання, від агностика до мусульманина, від студента до людини пенсійного віку, волонтери GoCamp об'єднанні однією благородною метою – навчити.



Навіть у час карантинних обмежень вони долають кордони не для туризму, а для просвітництва і для того, щоб світ став хоча б на йоту краще, ніж він є зараз.

Більшість іноземних волонтерів повертаються крізь роки, а є ті, хто залишаються жити в Україні після участі в GoCamp.

Як можна залишити Нью-Йорк, переїхати до нас і полюбити Україну як свою рідну? Як можна французу ідеально вивчити українську у той час, коли навіть не всі мої співвітчизники знають її досконало?

Як можна продати власний дім у Каліфорнії і на крилах альтруїзму прилетіти на Схід України волонтерити? Для наших супергероїв ці запитання риторичні.

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Наш старт: як ініціатива GoGlobal заявила про себе

GoGlobal – постійні експерименти, ризики, розвиток, гордість і масштабні цілі, які раніше для нас виглядали як "місія нездійсненна", а сьогодні це вже як підкорити ще одну вершину і перейти на новий більш глобальний рівень.

2016 рік вважається точкою відліку. Це рік, коли абсолютно всі в країні поринули у вивчення англійської і сама англійська перетворилася у гігієнічний фактор.

Рік, коли ми провели перші тренінги для вчителів і надихнули їх на зміни. Рік, коли ми вперше зустріли неймовірних іноземних волонтерів і провели з ними перші співбесіди.

Рік, коли ми запустили кіно мовою оригіналу, у чому отримали підтримку від дистриб'юторів і найкращих мереж кінотеатрів України.

Нам вдалося переконати експрезидента України Петра Порошенка, аби він підписав указ на підтримку національної програми "Україна speaking", яка отримала неабияку підтримку зі сторони стейкхолдерів – Міністерства освіти, Британської Ради в Україні, Посольства США в Україні та інші.

Саме так 2016 рік було офіційно названо "Роком англійської мови". А далі завертілось.

Люди GoGlobal – конвеєр креативу і інкубатор стартапів.

Крок за кроком, досвід за досвідом з’являлися наші проєкти, серед яких перші покази кіно англійською для українців.

А сьогодні це вже 789 кіносеансів, національний проєкт GoxChange, який був створений для того, щоб школярі і студенти з різних куточків України долали всі існуючі стереотипи про інші українські регіони і єдналися.

"Англійська для водіїв таксі", коли водії-партнери сервісу виклику таксі УКЛОН відвідували заняття з англійської мови, які проводилися за ініціативи GoGlobal та Посольства США.

Ми добре усвідомлювали, що будувати модернову і конкурентноспроможну країну треба на всіх рівнях, задіюючи абсолютно всіх: громаду, освітян, бізнес, державних високопосадовців.

Так як гідна презентація України світу починається з державних органів, ми вирішили реалізувати проєкт Global Government, який запропонував країні новий рівень якості держслужби з обов’язковим знанням англійської.

Станом на 2021 рік завдяки GoGlobal 500 держслужбовців заговорили іноземною.

Для того, щоб у майбутньому не порівнювати якість освіти США і країн ЄС з українською освітою, необхідно зосередитися на внутрішніх проблемах та удосконаленні вітчизняної освітньої системи, не втрачаючи віри у те, що у цих перегонах для нас досить реально бути першими.

Так, 5 років тому, Любов Залюбовська – координатор всіх наших освітніх проєктів, серйозно взялася за вчителів загальноосвітніх шкіл. Саме вона проводила і продовжує вести тренінги з освітянами.

Любов працює на результат та впевнена у тому, що важливо не те, де ти находишся: в оснащеному кабінеті в стінах Стенфорда чи у класичній сільській українській школі, головне – вийти з цих кабінетів з крутим результатом.

Вже сьогодні наша країна має 2500 вчителів і 2158 шкіл з усіх регіонів України, які готові до будь-яких викликів.

5 років натхненного партнерства

Коли ми залучали до своїх програм бізнес, ми орієнтувалися на соціально відповідальні компанії. Разом з Kyivstar ми робили табір для майбутніх підприємців, а разом зі Snapchat – креативили і створювали маски для їхнього додатку, які ставали вірусними і популярними серед користувачів.

Так само ми були в партнерстві з Посольством США в Україні, співробітник якого був нашим дорогоцінним волонтером у GoCamp.

Всі ці колаборації ми називали корпоративним волонтерством і менторством, що є досить популярним у світі просто зараз.

GoGlobal задає тренди в Україні, а це для нас та сама маленька велика перемога.

Партнери GoGlobal – не лише бізнес, але передусім люди. Зокрема, ми робили й фешн колаборації з Дар’єю Шаповаловою, співвласницею Fashion Tech Summit, яка допомогла нам влаштувати аукціон Pop-Up Store і продати брендові речі українських жінок – зароблені кошти пішли на організацію дитячих таборів GoCamp. Мисткиня Марина Абрамович, повіривши у нашу ініціативу, допомогла розповсюдити заклик волонтерити.

Чому я з GoGlobal і чи планується продовження цієї історії

Моє особисте ставлення до GoGlobal описати двома реченнями неможливо. Варто написати лонгрід або книгу лише про це. Це така ірраціональна тяга, яку ти не можеш пояснити, але це точно про абсолютне добро.

День, коли я стала частиною цієї громадської ініціативи – доленосний. Мене запросили на першу зустріч з ініціативою, яка на той момент була ще на проєктній стадії, і я загорілася.

Заряджаюся й досі від усього, що роблю у GoGlobal, як від потужного акумулятора.

Я навчалася у Черкасах у місцевій гімназії з поглибленим вивченням англійської. Цей навчальний заклад є активним щорічним учасником наших пришкільних таборів GoCamp.

Була частиною Реанімаційного пакету реформ, була директором з розвитку в Единбурзькій бізнес школі і ніколи не думала про те, що, виявляється, у моїй рідній країні є нагальна проблема з вивченням, а головне — використанням іноземної мови.

Наша ініціатива відкрила мені очі на дану проблему і привернула мою увагу до того, що раніше знаходилося за межами моїх особистих інтересів. Разом із GoGlobal зростаю і я: як особистість і як суттєва одиниця великого світу.

Волонтерство в Україні сьогодні не має асоціюватися лише з гуманітарною допомогою військовим, хоча це і правильно для країни, у якій просто зараз йде війна.

Як би банально це не звучало, діти – ті представники держави, на кого точно слід направляти всі знання і сили, щоб спокійно спати і не турбуватися за майбутнє України. Для цього важливою є промоція доброчинності саме в освітньому середовищі, аргументуючи це тим, що волонтерство існує для кожного, незалежно від роду діяльності, статусу, віку.

Якщо 2016 рік був роком англійської, наступний 2022 рік ми хочемо назвати "Роком волонтерства", щоб волонтерство, як і англійська мова, стало для всіх приємною рутиною.

Оксана Нечипоренко