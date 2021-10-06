Собі дорожче. Чому не варто купувати підроблений COVID-сертифікат

Вже декілька місяців у всій Європі працюють цифрові СOVID-сертифікати, що дозволяють подорожувати без зайвих нервів. Сертифікати в Дії – одні з перших, які визнали в ЄС.

Вакцинація та генерація COVID-сертифікатів – процес простий та зрозумілий. Вакцин вистачає і вони доступні майже в будь-якій лікарні та центрах вакцинації. Отримати сертифікат можна за декілька секунд. До того ж, це безкоштовно.

Зараз вже більше 1,4 млн українців успішно користуються як внутрішніми, так і міжнародними справжніми COVID-сертифікатами в Дії.

Утім, багато людей чомусь обирають заплатити за те, щоб отримати COVID-сертифікат, та ще й фейковий.

Днями компанія Сheck Point опублікувала дослідження про світовий ринок фейкових COVID-сертифікатів на основі даних з 29 країн за період від початку серпня до середини вересня.

Кількість продавців за цей час зросла з 1 тисячі до 10 000. Те саме з потенційними покупцями: від 25-30 тисяч до 300 тисяч.

Ринок підроблених COVID-сертифікатів активно зростає у всьому світі.

Переважно реклама та продаж відбуваються у месенджерах, таких як Telegram та WhatsApp через зашифровані канали. Це дуже ускладнює розслідування, втім, вистачає випадків, коли люди не приховують, що підробляють медичні документи.

В Україні Кіберполіція спільно з Мінцифрою та МОЗ моніторить ситуацію з підробками сертифікатів і ПЛР-тестів. Працюємо, щоб якомога швидше та ефективніше викривати та попереджати такі схеми.

За даними Держприкордонслужби, у вересні із майже 290 тисяч COVID-сертифікатів, перевірених на кордоні, 500 мали явні ознаки підробки. З одного боку, здається, що цифра невелика. А з іншого – це все люди, які під час всесвітньої пандемії наражають своїх рідних і себе на небезпеку.

Уряди та правоохоронні органи всього світу шукають способи протидії. Наприклад, у Німеччині поліція створила спеціальний загін.

В Італії кіберпол викрив схему із підробкою цифрових документів за допомогою штучного інтелекту. Так, вони вийшли на декілька великих груп у Telegram, які налічували більше десяти тисяч італійців.

У Франції масштаби підроблених не менші. Лише з травня цього року поліція розслідує 46 випадків. Наприклад, у Парижі засудили хлопця, що згенерував 200 фейкових QR-кодів.

Люди, що купують фейки, називають багато підстав для цього. Мовляв, персональні дані крадуть, а електронні сертифікати обмежують свободу. Переважно це люди, які проти вакцинації, але чомусь за шахрайство.

Якщо врахувати потенційні штрафи, які нещодавно затвердив Уряд, то бажання щось підробити має швидко зникнути.

Українцям, що свідомо використовують фейкові COVID-сертифікати, доведеться заплатити до 34 тисяч гривень або до 2 років обмеження волі. А тим, хто виготовляє підробки, визначений штраф у 2-5 разів більше. Медпрацівники, які вноситимуть неправдиві відомості у бази даних, отримають штраф до 68 тисяч гривень або до 2 років обмеження волі та позбавлення права обіймати посаду. А тим, хто підробки виготовлятиме та продаватиме – штраф до 170 тисяч гривень або позбавлення волі до 3 років.

Правоохоронці зазначають, що бланки та фейкові печатки зараз легко купити в мережі. Це правда: наприклад, в США у липні хтось на Amazon виставив на продаж пусті бланки для вакцинації. Але цей лот проіснував недовго: модератори його швидко видалили.

Зараз середня вартість підробленого сертифіката про вакцинацію становить 100 євро. Більшість людей отримує підроблені сертифікати на папері. Але деяких просто обманюють: беруть гроші та зникають.

Нещодавно в Австралії виявили серйозну вразливість у Medicare, застосунку, що генерує СOVID-сертифікати. За 10 хвилин, через діру в захисті, можна було створити документ на іншу людину, а в полі вакцини прописати будь-що.

Так, розробник Річард Нельсон, що знайшов цей баг, зміг створити COVID-сертифікат для місцевого депутата без його участі. Нельсон зазначив, що для більшої безпеки краще використовувати європейську систему із цифровими сертифікатами та QR-кодами.

У Дії так підробити сертифікат не вийде. Застосунок відображає лише ту інформацію, що є про вас у реєстрі, — в цьому випадку в Електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ). Тому, щоб фейковий COVID-сертифікат з’явився в застосунку чи згенерувався на порталі Дія, лікар має взяти на себе відповідальність і внести неправдиві дані у ЕСОЗ.

Насправді це дуже легко відслідкувати, адже лікар щоразу, коли вносить зміни у реєстр, підписує це своїм електронним підписом. Тому сказати потім, що це зробив хтось інший і відмовитися від відповідальності, не вийде.

Купуючи підроблені COVID-сертифікати, ви співпрацюєте і довіряєте шахраям. Вони не можуть гарантувати, що дані будуть внесені в реєстр, а відповідно і відображені в застосунку.

До того ж ризикуєте не тільки своїм здоров’ям, а й здоров’ям оточуючих. У результаті витрачений час і кошти не вартуватимуть цих зусиль.

Михайло Федоров

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