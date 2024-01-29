Як побудувати інноваційну країну

Широке бачення українського майбутнього та розвиток інноваційних технологій – дві складові, без яких неможлива подальша успішна трансформація України.

Своїм поглядом та думками щодо цього поділився Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністр цифрової трансформації, у інтелектуально-візійній розмові з Сергієм Гайдайчуком, засновником та президентом CEO Club Ukraine.

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Найвільніша та найінноваційніша країна світу – візія, з якою Україна має рухатися у майбутнє.

За минулі роки ми чітко показали всьому світові, що можемо рішуче давати відсіч і боротися проти ворога, який знаходиться зовсім поруч з нами. У нас є сильна внутрішня свобода та мотивація, яку необхідно спрямовувати у всі лінії розвитку країни.

Свобода має стати основою трансформації України і лягти в основу податкової, митної, підприємницької та інших сфер життя країни. Очевидно, що наше майбутнє якраз знаходиться у цій площині – у побудові вільної економіки та створенні настільки ж вільної інноваційної країни світу. Це одна з ключових ідей, яку ми можемо поставити собі за ціль, заради якої будемо рухатися далі та створювати країну з максимальною свободою для всіх громадян та можливостями для їхньої самореалізації.

Технології глобально впливатимуть на світ і зроблять його ще швидшим, прозорішим та зручнішим. Країни, які це розуміють і застосовують у своїй стратегії, завжди будуть на крок попереду.

Ми бачимо, що сьогоднішній світ став значно відкритішим: люди мігрують по всій планеті, обирають місце для життя чи для власних інвестицій. Це вже підштовхує до конкуренції і до того, щоб змагатися за людей.

Ті уряди, які візьмуть це "на озброєння" і будуть створювати для них кращі умови, швидше за інших підхоплюватимуть світові тенденції та впроваджуватимуть нові технології, однозначно будуть вигравати. Це неминуче призведе до того, що уряди будуть схожі на технологічні компанії, які вміють швидко приймати рішення і тим самим приваблювати більше людей, а відповідно, і більше грошей. Саме на такі рельси повинна стати і Україна, визначивши свою головну ціль та бачення того, якою вона прагне бути у майбутньому.

Доля показала, що ми заслуговуємо кращого майбутнього, але все залежить від того, наскільки ми вміємо об’єднуватися та тримати фокус.

Історія показує, що багато світових трендів йдуть з України. Якщо ми зосередимося, щоб розвивати і збагачувати країну, то отримаємо можливість не просто глобальніше впливати на світ, але й творити ще масштабніші світові тренди.

Все залежить від того, як українці зараз бачать своє майбутнє і наскільки можуть об’єднатися заради нього так само потужно, як це було у перші дні війни. Ми бачимо, що зараз відбулося значне розбалансування всередині і дуже багато залежить від того, наскільки ми зможемо об’єднати сили знову і сформувати майбутнє бачення.

Важливо, щоб ми розуміли спільну велику ідею, оскільки ми дійсно маємо все, щоб стати історичним поколінням, яке через 20-30 років зробить з України нового тигра, нового європейського лідера, який буде задавати нові тенденції в світі.

Застосування нових технологій та унікального управлінського досвіду – комбінація, від якої залежить наша перевага на фронті у довгостроковій перспективі

Вже зараз очевидно, що ми не можемо мислити лише масштабами нашої армії та армії ворога. Так, їх більше. Так, вони вклали більше грошей та років у розвиток своїх військових технологій. Але і у нас просто з квантовою швидкістю розвиваються технології, завдяки яким ми можемо протистояти і рухатися вперед. До прикладу, з нашого боку вже є певні технологічні рішення, які дозволяють знищувати за день приблизно від 30 до 50 одиниць броньованої російської техніки ворога і вони досі не розуміють як саме ми це робимо. У цьому наша перевага, бо ми володіємо унікальним українським управлінським досвідом, який у поєднанні з технологіями здатен перемагати масштаб ворожої армії. Саме на цьому зараз наш фокус.

Потрібно постійно шукати нові технологічні можливості для того, щоб обходити російське масштабування і робити їм "сюрпризи".

Один із нещодавніх прикладів – це захоплення переваги у Чорному морі, де завдяки розборці дронів-камікадзе ми змогли взагалі історично змінити хід подій. Це доказ того, що іноді ось такі нестандартні технологічні рішення, про які ніколи ніхто не думав, здатні дати неймовірні та неочікувані результати, і ми маємо далі рухатися в цьому напрямку.

Уряду гостро не вистачає компетенцій з бізнесу, але якщо бізнес йде в цю систему, то повинен вміти витримувати будь-які політичні удари

Коли ти керуєш великими системами, особливо, в державі, то єдиний спосіб бути ефективним і продуктивним – це делегувати і залучати найкращих людей, щоб створювати нові правила інституції. І зараз з точки зору управління державному сектору особливо не вистачає тих компетенцій, які є в приватному. Тому необхідно, аби приходив бізнес і таким чином проводити нову управлінську культуру. Історично в нашій державі її важко сформувати інакше. Але крім менеджерських навичок, варто мати дійсно бажання служити цій країни і вміти витримувати будь-які політичні потужні удари.

В політиці часто стаються необгрунтовані, підлі та негативні ситуації, з якими ти повинен просто вміти впоратися для того, щоб досягти результату. Через це є чимало людей, які прийшли з приватного сектора, але так і не змогли реалізувати ані себе, ані свій проєкт в державі. Люди з бізнесу повинні заходити з розумінням того, що ти або дотискаєш до кінця або просто вилітаєш з цієї системи.

"Діалоги про майбутнє" – це проєкт CEO Club Ukraine, що спрямований на переосмислення ключових ідей, наративів і стратегій розвитку України у різних сферах. У розмовах з провідними інтелектуалами, політиками, громадськими діячами, підприємцями та експертами, формуються обриси візії нової України та шлях до її реалізації.

Михайло Федоров

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