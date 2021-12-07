Як розкрити потенціал Горбачихи на благо киян

Никто не будет спорить с тем, что киевляне нуждаются в местах для отдыха от городской суеты: пространстве со свободным доступом к природе и воде.

Согласитесь, сейчас сложно представить Киев без променады вдоль Оболонской набережной, а ведь появилась она сравнительно недавно.

На сегодняшний день в Киеве есть только это обустроенное пространство у воды. Остальная прибрежная зона – не функциональна, что не соответствует интересам киевлян и современным европейским тенденциям.

Нет сомнений, что опыт развития набережных лучших мировых городов, таких как Лондон, Париж, Осло будет востребован в Киеве.

Именно исходя из таких соображений осенью 2021 года была предложена инициатива создания экопарка на территории урочища Горбачиха.

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Как и каждая мировая столица Киев растет: увеличивается количество городских жителей, развивается инфраструктура, общественный транспорт, появляются новые мосты, развязки и дороги.

Вместе со стабильным приростом населения, все сильнее ощущается нехватка общественных экопространств, необходимых для комфортной жизни в мегаполисе. Урочище Горбачиха вполне могло бы стать таким местом.

Главная идея создания экопарка – сохранить в нем ландшафтный дух урочища, уникальность его флоры и фауны. Но в то же время – сделает местность пригодной для отдыха всех киевлян. Последние, кстати, эту инициативу приветствуют.

В октябре 2021 состоялась встреча, в ходе которой обсуждались планы возможного развития экопарка и пожелания горожан.

Людям хочется иметь доступ к воде, место для общения с природой и инфраструктуру, которая привнесет комфорт в их жизнь. Местные жители поддержали идею создания экопарка.

Они акцентировали внимание на необходимости создания инфраструктуры в виде комфортных прогулочных дорожек с прямым доступом к воде, освещения, общественных туалетов, зон отдыха и детских площадок, пляжей.

Также у горожан были запросы на супермаркет, аптеки, спортивный зал, медицинский центр. Все эти пожелания будут включены в будущий проект.

Оживит территорию Горбачихи Подольско-Воскресенский мост, который соединит локальную инфраструктуру местности с городской. Добраться до урочища сейчас довольно нелегко, но запуск моста разрешит это неудобство.

Таким образом территория с ограниченным доступом превратится в излюбленное место жителей со всех уголков Киева, зеленое достояние столицы.

При этом выдвинутая ранее рядом активистов инициатива создать в Горбачихе заказник не только не решает проблем, с которыми сталкиваются местные жители, но даже усугубляет их.

Кому-то действительно может показаться, что уголок девственной природы посреди мегаполиса – отличная идея, но это не так.

К сожалению, Горбачиха – это не леса Амазонии, а на данный момент – заброшенная территория, что поросла чащей, закрывшей свободный доступ к набережной Днепра, и стала практически непроходимой.

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В городской черте такой заказник, который фактически не подлежит контролю, быстро превращается в мусорную свалку и пристанище для неблагонадежных представителей социума.

Мало того – идея создания заказника в этом месте в принципе нереализуема из-за проходящего в непосредственной близости Подольского мостового перехода.

Строительство моста предусматривает определенные охранные зоны вокруг него, которые затрагивают территорию Горбачихи. А в охранных зонах таких инфраструктурных объектов создание заказников недопустимо и напротив требует развития прилегающей среды.

Таким образом, именно идея создания в Горбачихе экопарка является оптимальной с точки зрения максимального сохранения природной уникальности этой местности при создании комфортных условий для отдыха и рекреации киевлян.

Игорь Никонов