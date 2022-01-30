США повинні показати лідерство у протидії імперським амбіціям Путіна

У нещодавній статті про нинішню геополітичну кризу в Східній Європі естонський депутат і експерт з питань безпеки Ерік-Нілес Кросс зробив проникливу і провокаційну заяву: "Ми знаємо, чого хочуть росіяни, але нас бентежить те, чого хочуть американці".

Кросс – не єдина людина, яка шукає роз’яснення позиції США. Це має стати тривожним дзвінком для найпотужнішої демократії світу, щоб взяти на себе провідну роль у протистоянні виклику експансіоністського та авторитарного порядку денного Владіміра Путіна.

Адміністрація Байдена має прагнути до забезпечення курсу дій, спрямованих на повагу до територіальної цілісності всіх країн, включаючи Україну.

Потреба дій ніколи не була більш нагальною. В останні місяці 2021 року Росія значно посилила свою кампанію гібридної агресії проти України та Західного світу.

Ціни на газ в Європі різко зросли в результаті маніпуляцій Росією на енергетичному ринку. Водночас Кремль допоміг організувати мігрантську кризу вздовж міжнародних кордонів Білорусі з Польщею, Литвою та Латвією, щоб дестабілізувати Європейський Союз.

Найбільш тривожним є те, що Росія зібрала понад 100 000 військових на півночі, сході та півдні України, готуючись до можливого повномасштабного вторгнення в Україну.

Це означало б драматичне загострення восьмирічної військової кампанії Москви на сході України і могло б спровокувати найбільший європейський конфлікт з часів Другої світової війни.

На цьому загрозливому тлі Росія намагалася тиснути на Захід, щоб він погодився на відродження сфер впливу в стилі Холодної війни, і представила НАТО і США список вимог безпеки, який є по суті завуальованим ультиматумом.

Якщо Західні лідери не будуть готові прийняти умови Росії та фактично залишити Україну, одночасно виводячи війська та озброєння НАТО зі Східної та Центральної Європи, то Москва обіцяє "військово-технічну" відповідь.

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Чому Україна в центрі уваги Росії?

У своїй книзі "Стратегічне бачення: Америка і криза глобальної влади" радник Президента США Джиммі Картера з національної безпеки Збігнєв Бжезінський надав чітке та стисле пояснення заклопотаності Москви Україною. "Не можна переоцінити, що без України, Росія перестає бути імперією", – написав Бжезінський. – Але з Україною, підпорядкованою, а тоді підкореною, Росія автоматично стає імперією".

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Оцінка Бжезінського залишається цілком точною і добре зрозуміла в Москві.

Нинішній порядок денний, якого дотримується Путін, є очевидним: військовими засобами чи тактикою залякування він прагне відновити владу Кремля над Україною. Це ключ до відтворення Російської імперії та відновлення російської сфери впливу в Центральній та Східній Європі.

Оскільки над Європою нависла загроза великої війни, Сполучені Штати повинні взяти на себе провідну роль у допомозі Україні захищатися.

США повинні продемонструвати свою рішучість захистити українську територіальну цілісність і свою готовність покласти нищівні витрати на Кремль. Якщо цього не зробити, це неминуче призведе до подальшої імперіалістичної агресії, оскільки Путін прагне закріпити свої здобутки в Україні та розширити свою діяльність на захід.

Результат нинішньої кризи задасть тон міжнародних відносин на десятиліття вперед.

Путін явно вірить, що Захід слабкий і в кінцевому підсумку піддасться його загрозам військових дій. Це знущання триватиме допоки не буде рішучої відповіді.

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США та інші члени НАТО повинні вжити низку негайних заходів для стримування Кремля.

Перш за все, вони мають надати Україні військову підтримку, необхідну для захисту територіальної цілісності країни. Цей процес уже триває, але вкрай необхідні додаткові поставки озброєнь, зокрема стратегічне питання систем протиповітряної оборони потребує невідкладної уваги.

Захід має посилити санкції проти Росії та агресивно націлюватись на оточення Путіна.

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Основні заходи мають включати відключення Росії від міжнародної банківської платіжної системи SWIFT та призупинення процесу сертифікації газопроводу "Північний потік-2".

Необхідно здійснення заходів, щоб Росія більше не могла використовувати поставки газу до Європи як зброю. Це може включати в себе жорсткіші зобов’язання щодо регулювання потоків російського газу через українську транзитну мережу та організацію альтернативних джерел газу для зменшення тиску Росії на європейські ринки.

Демократичний світ також повинен серйозно поставитися до боротьби з кремлівською дезінформацією.

За останні два десятиліття Росія розробила величезний і складний арсенал інформаційної війни. Цей виклик безпеки більше не можна ігнорувати.

Сполучені Штати повинні зайняти сильну лідерську позицію в міжнародних зусиллях, щоб протистояти імперським амбіціям Путіна. Ці зусилля обов’язково мають бути зосереджені на Україні, яка є вирішальним полем битви у зіткненні між демократією та відроджуваним брендом авторитаризму, який відстоює Кремль.

Путін чітко дав зрозуміти, чого він хоче. Настав час для Америки дати не менш рішучу відповідь.

Евген Чолій

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.