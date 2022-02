Мілош Земан – "слуга двох панів": Czechoslovak Group a.s. та Кремля

"То, что происходит в Украине – это гражданская война. Так же, как была гражданская война в Испании, где с одной стороны помогали Россия и Франция, а с другой – Германия и Италия. Никто же не говорит, что это не была гражданская война, а агрессия Германии, Италии, России или Франции"

"Крым – это аннексия, без сомнения. Но это завершенное дело"

Прочитав эти цитаты, складывается впечатление, что они принадлежат какому-то (про)российскому политику. Но вы будете удивлены, узнав, что это слова действующего президента Чешской Республики Милоша Земана. Политика, при правлении которого в статусе премьер-министра, Чешская Республика в 1999 году вступила в НАТО.

Ещё со времен великого чешского лидера Томаша Масарика, первого президента Чехословацкой Республики, именно эта страна являлась светочью демократии во всей Европе.

Чем закончилась история развития демократической Чехословакии в межвоенный период мы с вами прекрасно помним – Мюнхенский сговор 1938 года и, как следствие, оккупация нацистской Германией Судетской области Чехословакии, что запустило "эффект домино", уничтожив окончательно демократическую Чехословацкую республику.

Несмотря на то, что Чешская республика является парламентской республикой, позиции и влияние церемониального президента, коим по Конституции является Милош Земан, отнюдь не формальные. Скорее наоборот, в Чешской республике сегодня мы наблюдаем ситуацию, описанную профессором политических наук Йельского университета Хуаном Линцем в статье "Опасности Президентства", при которой институт президента наносит колоссальный урон развитию государственности.

В особенности в рамках своей внешнеполитической деятельности, которая "тормозит" развитие евроинтеграционной и демократической повестки внутри Чешской республики, превращая её скорее в "агента Кремля". Это очень опасный прецедент.

Сегодня Милош Земан абсолютно подыгрывает авторитарной России в её намерениях установить господство над Украиной и Центральной Европой, не понимая одного, что ключи к безопасности Чехии, как и всего ЕС, уж точно не находятся в Москве.

WHO is MR. ЗЕМАН?

Политика Милоша Земана, который в 2018 году был избран на второй срок президентства, претерпела качественные изменения. Вообще, Земан – премьер-министр Чешской Республики, который в 1999 году привел это государство к членству в НАТО, претерпел просто фантастическую политическую эволюцию в статусе президента страны.

Его проевропейская риторика и позиция кардинально трансформировалась в пророссийскую за каких-то 10 лет политического забвения после отставки с поста премьер-министра.

Вопрос о том является ли Милош Земан сторонником Кремля и ориентации на Россию очень подробно рассмотрел в своей статье "С Запада на Восток. Милош Земан стал другом Китая и нежелательной персоной в США" Мартин Эгл для пражского издания Hospodářské noviny.

Автор подчеркивает, что в начале президентской каденции Земан делал акцент на единении с ЕС, однако впоследствии своими словами и действиями полностью опроверг эту исходную диспозицию.

Чешские журналисты, как и нация, были возмущены тем фактом, что 21 августа 2018 года действующий президент не выступил с речью осуждения использования советских танков, которые утюжили центр Праги во время "Пражской весны" 1968 года. Ведь "первому в Европе другу Путина" не комильфо вспоминать прошлые преступления тоталитарного режима.

В то же время, президент Словакии в отличие от своего коллеги заявил: "Нам как никогда нужны союзники, разделяющие демократические ценности и свободы. Союзники с одинаковыми ценностями и одинаковым уважением к свободе, правам человека и демократии." Союзниками политик назвал Европейский союз и НАТО, но видимо у Милоша Земана другие союзники и друзья.

Молчание Земана способствовало лояльности российскому руководству, когда он отказался вспоминать о неудачах своих предшественников. Несомненно, это мимикрирует под настроения части населения, но президенту не следует бояться идти против течения в критические моменты в стране. В отличие от Земана, Андрей Киска доказал эту способность.

Стоит отметить, что Милош Земан регулярно посещал и продолжает посещать мировой общественный форум "Диалог Цивилизаций", президентом которого является одиозный соратник Путина Владимир Якунин, который в прошлом был офицером КГБ.

Знакомство Земана с Якуниным произошло благодаря Зденеку Збытеку в 2003 году во время вышеупомянутого форума на острове Родос. Отметим, что Збытек в советские времена был полковником и командиром танкового батальона, прославившейся своим предложением чехословацкому правительству подавить танками студенческие демонстрации в Праге, которые переросли в 1989 в "Бархатную революцию".

По сути, Владимир Якунин – это архитектор современной путинской политики в странах Восточной Европы. Тут стоить помнить также о том, что за счет президентства в ОАО "РЖД" Якунину удалось наладить экономические отношения с ключевыми чешскими и словацкими бизнесменами, которые, в свою очередь, финансирует избирательные кампании пророссийских политиков в своих странах. "Попался на крючок" и Милош Земан.

В 2016 году во время Родосского форума, который впервые был организован Институтом "Диалог Цивилизаций" и собрал около 300 участников, Милош Земан превзошел себя.

Цинизм заключается в том, что в этом году умер Шимон Перес и весь мировой политический истеблишмент полетел на похороны, чтобы почтить его память. Все, кроме Милоша Земана, который предпочел Якунинский форум.

По этому поводу чешский журналист Мартин Фендрих написал: "Земан предпочел компанию бывших кагэбэшников обществу мировых политиков, поскольку был и остается на "Диалоге цивилизаций" "звездой", ведь другие государственные деятели предпочитают держаться в стороне от детища российского олигарха Владимира Якунина, чье имя значится в санкционном списке США".

Более того, освещая этот же форум в 2014 году Фендрих в своей заметке под названием "Земан на Родосе. Нам уже запускают российские спецслужбы? Возможно, да!" писал: "Уже хорошо известно, что вместо участия в Генассамблее ООН он предпочел посетить греческий остров Родос, на конференцию с подозрительно раздутым названием "Диалог цивилизаций". Его организует Всемирный общественный форум (тоже специальное название) и человек, который хвастается, что двадцать два года проработал в КГБ, россиянин Владимир Якунин.

Другими словами, Владимир Якунин – худший продукт путинизма. По словам представителя Пражского града Иржи Овчачек, глава чешского государства ведет двусторонние переговоры с российским миллиардером на Родосе. О чем? Наверное, как НАТО врет, и как русские говорят правду."

По мнению директора чешского Центра "Европейские ценности за безопасную политику" Якуба Янды, которое он выразил в статье "Как президент Чешской республики стал человеком Путина", "Земан систематически помогает Кремлю в Чешской республике. Местных экстремистов и заговорщиков кормят прокремлевской дезинформацией, которую они с удовольствием воспроизводят, поскольку у них общий враг с Москвой: СМИ и политический мейнстрим.

Дезинформационное сообщество обычно маргинальное и неуместное, если только оно не находит сильных политических деятелей, обеспечивающих легитимность.

Как указывает Чешская служба безопасности, цель России – создать впечатление, что "все лгут", чтобы "ослабить волю общества к сопротивлению". Земан потратил годы на то, чтобы узаконить дезинформационные СМИ, дав им десятки интервью, в которых он нападает на господствующую политику."

Конечно, возникает закономерный вопрос: что связывает Милоша Земана с Владимиром Якуниным? Неужели только политические вопросы?

Ответ кроется в деятельности мощнейшей чехословацкой экономической группы CZECHOSLOVAK GROUP a.s. Но прежде, чем нами будет актуализирована история этого предприятия, критически важно обозначить пророссийское окружение кабинета Милоша Земана, ведь "Короля делает свита".

"ОСТРОВ РОССИЯ" в ПРАЖСКОМ ГРАДЕ

Милош Земан стал самым пропутинским президентом в Европе ввиду определенного исторического контекста. Дело в том, что ещё со времен социалистической Чехословакии Прага была плацдармом для формирования кгбшного ядра в Центральной Европе со стороны СССР.

Известный чешский журналист и исследователь подрывной деятельности российских спецслужб Ондржей Кундра издал достаточно информативную работу по этим сюжетам – "Агенты Путина. Как российские агенты воруют наши тайны".

Достаточно показательной является такая цитата из этой книги: "В 1960-х годах, когда в Чехословакии возникло демократическое движение, Юрий Андропов стал главой КГБ, и одним из принятых им решений было создание резидентуры в советском посольстве в Праге. Это была одна из первых резидентур в регионе. Они заслали в Прагу много шпионов, которые здесь и остались. Резидентура становилась все больше и больше, у нее возникло здесь много контактов. Их устраивала страна, поскольку здесь было безопасно.

Российских шпионов так много, что чешская контрразведка (которая делает хорошую работу) просто не в состоянии контролировать ситуацию. Она слишком малочисленна в сравнении с российскими шпионами, которых слишком много".

Такое засилье российских агентов на территории Чешской республики в сердце Европы вполне оправданно с точки зрения проводимой Россией политики. Ведь, по сути, Путина не интересует Чехия как такова, для него более значимо использовать это государство для разрушения ЕС.

Цель Путина – это контролируемая и управляемая дуга "Венгрия - Словакия – Чехия", граничащая с раздробленной Украиной. А если взять во внимание дружеские отношения с Австрией и Германией, то Путин вполне сформировал буферную антинатовскую подушку – определенную "красную линию".

Замкнуть же этот геополитический план пока мешает ему Польша с Прибалтикой, но учитывая доктрину Патрушева, вполне возможно, что после Украины, следующей может стать Прибалтика.

Собственно, поэтому Путин всячески вливает колоссальные финансовые ресурсы в эту дугу, и в Чешскую республику в том числе. Финансируются избирательные компании и покупаются политики этих государств, лоббируются энергетические проекты, формируются сети резидентур.

Стоит отметить также, что в Чешской республике Путин делает ставку не только на Милоша Земана, но и на его окружение, которое, по сути, и управляет страной в интересах российского патрона.

К примеру, чешский редактор Вацлав Долейши в статье "Zprivatizovaný prezident: Zmapovali jsme, jak funguje Zemanův dvůr na Hradě a kdo umí vrtět hlavou státu" анализирует "свиту Короля". Он приходит к неутешительному умозаключению, что Милош Земан "приватизирован" собственным окружением и, в первую очередь, внештатным советником Мартином Нейедлы, который в одиночку решает практически все ключевые вопросы.

Более того, этот человек является определенным фильтром, поскольку именно от него зависит попадет ли кто-то на разговор к президенту или нет.

Мартин Нейедлы до своего назначения на должность советника Земана все 1990-е годы провел в России, занимаясь в том числе продажей машин марки Opel.

Примерно в 1998 году он был нанят чешской фирмой Plynostav Pardubice для работы в России с государственными структурами, в том числе с "Газпромом".

"Он был в России некоторое время, прежде чем мы встретились... Благодаря его способности сходиться с людьми он становился обладателем ценной информации... Он был очень способным экспертом и, прежде всего, прекрасно говорил по-русски", – вспоминал Франтишек Физер, исполнительный директор компании, нанявшей Нейедлы в качестве представителя фирмы в России.

Юрий Фельштинский в своем расследовании "Пятый интернационал. Казус Милоша Земана, президента Чехии" отмечает, что в Прагу Нейедлы вернулся в начале 2000-х годов, а в 2007 году основал Lukoil Aviation Czech (чешский филиал связанной с Кремлем компании "Лукойл"), став в этом филиале генеральным директором и совладельцем. Компания поставляла топливо в пражский и несколько других чешских аэропортов. Однако бизнес потерпел неудачу.

В итоге, общие долги компании составил почти $7,5 млн, в том числе образовался долг лично Нейедлы в размере примерно $1,4 млн перед чешским государством.

"Лукойлу" пришлось ликвидировать свою дочернюю компанию, причем Нейедлы, которому принадлежало 40% акций Lukoil Aviation Czech, не заплатил причитающийся с него налог чешской казне (и "Лукойл" несколько позже покрыл штраф Нейедлы, поскольку это было одним из ключевых требований Земана для того, чтобы Мартин сохранил свою должность советника).

Этот факт достаточно показателен, поскольку демонстрирует важность Мартина Нейедлы для российских спецслужб.

Многие чешские журналисты и аналитики прямо указывают на связь внештатного советника Милоша Земана не только с российскими спецслужбами, но и с российскими ключевыми политиками.

Забавно, но уже упомянутый нами Зденек Збытек представил своему другу Владимиру Якунину Мартина Нейедлы. Напомним, что сам Зденек Збытек окончил Академию Генштаба советской армии и всегда был близок Кремлю.

Более того, с 2009 года Нейедлы вместе со Збытеком стал соучредителем и руководителем политического движения в поддержку Земана, обеспечившим Земану в 2013 году победу на президентских выборах. Мартин Нейедлы в этой кампании отвечал за финансы и обеспечил Земану финансовую поддержку в том числе со стороны чешского филиала "Лукойла", где Нейедлы был партнером и которым руководил.

Сам Земан всегда отрицал, что "Лукойл" был среди его спонсоров, хотя, по словам журналиста радио "Свобода" Ярослава Шимова, в Чехии точка зрения о финансировании избирательной кампании Земана в 2013 году "Лукойлом" является общепринятой.

Как только Земан был избран президентом, Мартин Нейедлы стал его официальным советником по внешнеполитическим вопросам и занял привилегированный офис в Пражском Граде.

Впрочем, советником он стал (и остается) "на общественных началах", так как подозревался (и подозревается) чешскими спецслужбами в сотрудничестве с российской разведкой, а потому не может получить необходимый для формальной работы на президента допуск.

В статье же Далибора Роака "Murky Nuclear Business in New Europe" в The American Interest подчеркивается: "Неудивительно, что Земан активно лоббировал интересы российской энергетической компании "Росатом". Выяснилось, например, что Неедлы вел секретные переговоры о Дукованах с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым.

Во время своего недавнего визита на завод президент заявил, что он "лично не возражает против применения той же модели, которая используется в Венгрии с ее электростанцией "Пакш". …Еще больше усложняет ситуацию то, что Неедлы и "Росатом" могут быть не единственными агентами иностранных держав, пытающимися повлиять на Земана."

Не стоит все же забывать, что Чехия – парламентская республика. Соответственно история с Дукованы закончилась не в пользу пророссийской линии Земана, поскольку Чешская республика не сможет использовать предложения России и Китая для расширения АЭС "Дукованы".

Соответствующее решение в июне 2021 года приняла Палата депутатов Чешской республики. Использовать технологии можно только от поставщиков из стран, присоединившихся к международному соглашению о госзакупках для строительства. Россия и Китай не входят в число этих стран. На то время вице-премьер и глава Минпромторга Чешской республики Карел Гавличек согласился с данной поправкой.

Помимо Мартина Неедлы, Зденека Збытека в "клуб друзей Земана" входят ещё Ярослав Стрнад – торговец оружием и основатель CZECHOSLOVAK GROUP a.s. наряду со словацким "прокремлевским предпринимателем" Алексеем Беляевым, а также банкир Павел Хубачек.

Именно CZECHOSLOVAK GROUP a.s. финансировала вторую президентскую избирательную кампанию Милоша Земана. Более того, и Стрнад, и Беляев тесно связаны с россиянами. Как и, собственно, Хубачек. В первую очередь, с соратником Владимира Путина – Якуниным.

В третьей части статьи будет рассмотрена деятельность CZECHOSLOVAK GROUP a.s. Ярослава Стрнада, которая через "дочку" EXCALIBUR ARMY пытается продавать вооружение Украине, финансируясь и контролируясь при этом из Кремля. Этот сюжет представляется важным с точки зрения ведения "гибридной войны" России в Украине.

CZECHOSLOVAK GROUP ЯРОСЛАВА СТРНАДА:

ПОСТАВКИ НЕЛИКВИДНОГО ВООРУЖЕНИЯ В ЗОНУ КОНФЛИКТОВ;

РОССИЙСИКЙ КАПИТАЛ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗЕМАНА;

ИНСТРУМЕНТ РОССИИ В "ГИБРИДНОЙ ВОЙНЕ" С УКРАИНОЙ

Ярослав Стрнад, 1972 года рождения, в советские годы работал в известной чешской фирме Transportu, изготавливающей транспортное оборудование, в городе Хрудиме, в восточной Чехии.

Стоит отметить, что в 1990-е годы он начал собственный бизнес. Ему, "как инженеру, пришло в голову, что можно хорошо продать списываемый военный материал". Он закупал у ликвидируемых войск лом, например, рельсы, начал закупать списываемое армейское вооружение, начиная с автоматов и кончая автомобилями, бронетранспортерами и танками, то есть брал все, что попадалось и что можно было перепродать.

Что-то разбиралось на запчасти и перепродавалось за границу, неработающее продавалось коллекционерам-любителям, остальное шло на металлолом. В 1995 году он создал свою компанию – EXCALIBUR ARMY, по продаже военных излишков.

Отметим, что продажа боеприпасов и списанной армейской техники сделала Стрнада одним из известнейших и успешнейших торговцев военными материалами в Центральной Европе. Его фирма EXCALIBUR ARMY стала в начале нового тысячелетия самым крупным покупателем списанного оружия и боеприпасов чешской армии и самым главным их экспортером за границу. В том числе и в Украину, но об этом чуть позже.

24 января 2018 года буквально за три дня до победы Земана в повторной избирательной кампании на пост президента Чешской республики на портале ОCCRP (Organized crime and corruption reporting project) вышло расследование под названием "Czech President’s Main Donor on Balkan Arms Shopping Spree"

Авторы исследования подчеркивают, что "Стрнад поддерживает тесные отношения с президентом Земаном и, безусловно, является крупнейшим спонсором его избирательной кампании.

45-летнему бизнесмену принадлежит множество компаний, многие из которых входят в состав его Чехословацкой группы (CSG), интересы которых включают транспорт, производство и производство оружия. Стрнад является владельцем Tatra Trucks, одного из старейших производителей автомобилей в мире.

Публичные данные показывают, что одна из фирм бизнесмена, DAKO-CZ, пожертвовала в общей сложности 2 миллиона крон (92 160 долларов США) на текущую кампанию Земана по переизбранию. Другая связанная со Стрнадом фирма Composite Components является вторым по величине донором Земана, пожертвовавшим 1 миллион крон. Вместе они составляют две трети всех пожертвований на кампанию Земана."

Отмечается, что такая щедрость Стрнада подкреплялась доступом "к телу" благодаря советнику Мартину Нейедлы. В то же время Земан публично рекламировал оборонную промышленность Чехии и в марте 2017 года посетил одну из фирм ЧСГ Стрнада, EXCALIBUR ARMY.

Более того, Стрнад прилетел в Россию с Земаном в составе бизнес-делегации в ноябре 2017 года, вернувшись с контрактом на строительство и эксплуатацию ангара для обслуживания самолетов в Ульяновске.

В статье же Кристофера Харрисона "Путин отравляет Прагу" для Foreign Policy подчеркивается: "Ярослав Стрнад является основным финансовым спонсором другого друга Владимира Якунина: пророссийского президента Чешской республики Милоша Земана, сквернословящего пьяного аппаратчика, который использовал российскую тайную и явную помощь, чтобы победить на президентских выборах."

Более того, Ярослав Стрнад, со своей стороны, должен был привлечь внимание США, когда он, казалось, нарушил эмбарго Европейского Союза на поставки оружия и политику НАТО, продав оружие Азербайджану для использования против Армении; азербайджанцы разоблачили продажу, услужливо выставив оружие на военном параде в 2017 году, в котором участвовали новенькие гаубицы Dana-M1 производства ЧСГ и ракетные пусковые установки RM-70 Vampir на транспортных средствах "Татры".

ЧСГ опровергла информацию о продаже; чешские официальные лица представили документы, указывавшие, что соответствующие системы вооружений предназначались для поставок израильской компании Elbit Systems в Израиль, а Армения заявила, что считает ЧСГ основным поставщиком оружия азербайджанской армии. Скандал принимал серьезный международный характер.

CZECHOSLOVAK GROUP Стрнада получила разрешение на экспорт этого оружия в разобранном виде в Словакию, откуда оно должно было быть переправлено в Израиль. Интересно, что компоненты для обеих систем производились и производятся компаниями, которые в настоящее время контролируются CZECHOSLOVAK GROUP в Чешской Республике и Словакии и принадлежат Ярославу Стрнаду и Алексею Беляеву.

Медиа Израиля отреагировали с опозданием на скандал статьей "Weapons for sale: Arms deals giving Israel a bad name?"

Израильский обозреватель Йоси Мельман писал: "После того, как Чехословацкая группа отремонтировала орудия и пусковые установки, их погрузили на транспортеры азербайджанской компании Silkways, которая доставила их в Израиль.

Elbit предоставила сертификат конечного пользователя, создав впечатление и юридическое основание, что оружие предназначалось для Израиля. Но грузовые самолеты Silkways только приземлились в аэропорту Бен-Гурион для дозаправки и, даже не выгрузив груз, продолжили свой путь в Азербайджан."

Конечно, израильский закон не запрещает продажу оружия Азербайджану, но Израиль обязан в соответствии с ОЭСР и международными нормами не играть в грязные игры со своим военным экспортом и, конечно же, не предоставлять поддельные сертификаты конечного пользователя.

Но что самое важное: яркий, хотя и кратковременный международный скандал не подтолкнул США к действиям против чешского правительства.

Таким образом, Ярослав Стрнад поставил посредством своей ЧСГ вооружение в Азербайджан, нарушив эмбарго ЕС, поддержав вооруженный конфликт в Нагорном-Карабахе.

Кстати, CZECHOSLOVAK GROUP Ярослава Стрнада отреагировала на острую статью Кристофера Харрисона, дав следующий комментарий адвоката и представителя интересов группы Лэнни Дэвиса: "Вопреки всем инсинуациям, дело в том, что CSG ориентирует свой бизнес и имеет крупных клиентов на Западе, в частности, в Европе и США".

Более того, небольшая статья Харрисона привела к скандалу, собственно, поэтому ЧСГ и наняла американского адвоката Лэнни Дэвиса, который защищал интересы одиозного украинского олигарха Дмитрия Фирташа, а также небезызвестного криминального авторитета и агента российских спецслужб Семена Могилевича.

Кстати, посоветовал Стрнаду нанять этого адвоката Владимир Якунин, который и сам являлся его клиентом. ЧСГ официально и категорически отрицала обвинения в том, что группа "финансировалась Первым чешско-российским банком или российским капиталом из другого источника", как на то указывал Харрисон в своей публикации. Хотя чешский журналист Ярослав Спурный в своей статье "Оружие и проверки Ярослава Стрнада" для издания RESPEKT прямо указывает, что "банк Creditas Павла Хубачека персонально связан с Первым чешско-российским банком – обществом, которое недавно обанкротилось и считалось в СМИ орудием российских спецслужб для инвестиций на Западе. Например, он финансировал французскую националистку Марин Ле Пен".

Напомним, что Павел Хубачек наряду с Ярославом Стрнадом входит в "клуб друзей Земана". Забавно, но отделение банка Creditas находилось в том же здании, что и CZECHOSLOVAK GROUP, – на Флоренце, в центре Праги.

Американский автор действительно ошибся, что дало адвокату Дэвису законные основания требовать опровержения. Деньги у Первого чешско-российского банка получала не CZECHOSLOVAK GROUP, а банк Creditas Хубачека, находящийся в том же здании, что и группа Стрнада, именно поэтому Creditas, был основным финансистом последней.

В статье Онджея Кутника "Американцы в суде: соратники Земана установили связь с российскими спецслужбами" подчеркивается, что главному спонсору Милоша Земана ЧСГ грозят судебные разбирательства со стороны американских инвесторов, которые вкладывали в RETIA. Более того, подчеркивается связь Стрнада с внештатным советником Земана Мартином Нейедлы.

"Ключевым лоббистом Чехословацкой группы является Мартин Нейедлы, который также является ключевым советником президента Земана и бывшим руководителем Лукойла в России", – пишет американская компания SARN в иске против CSG.

Компания SARN также упоминает в иске словацкого железнодорожного магната Алексея Беляева. "Он является давним деловым союзником Владимира Якунина, работавшего в КГБ", – говорится в иске SARN.

В Чешской республике Алексей Беляев сотрудничает с Чехословацкой группой вооружений Ярослава Стрнада, инвестируя в неё русский капитал. Более того, Беляев замечен в финансировании избирательной кампаний партии SMER-SD премьер-министра Словакии Роберта Фицо (2006-2010; 2012-2018). Ключевой актив Беляева – это, безусловно, Tatravagónka Poprad.

Сам Беляев признавал свои связи с верхами российской власти. "У нас бизнес в России, господин Якунин был президентом "Российских железных дорог." Разумеется, мы хорошо знакомы. Он был тем, кто нас попросил придти в Россию", – сказал Беляев в интервью Motejlek TV, подтверждая высказанные подозрения.

В конце концов, Джеймс Дурсо в статье "While Washington Focuses on Trump, Putin Ally Promotes Black Arms Trade" подтверждает взаимосвязь Стрнада и Беляева, которые являются не просто друзьями Владимира Якунина, но и ключевыми "проводниками" российской политики в Чешской и Словацкой республиках.

Автор пишет: "ЧСГ, которая принадлежит Ярославу Стрнаду, чешскому торговцу оружием, хорошо известному в Праге в качестве друга и спонсора президента Земана, является компанией, которая находится под многочисленными расследованиями со стороны правоохранительных органов, спецслужб и журналистов.

За прошедший год группа быстро расширилась благодаря совместным инвестициям со своим стратегическим российским партнером в авиационную промышленность, тяжелую промышленность и производство вагонов. Она также наращивает свою деятельность в России. Широко освещалось, что партнер Стрнада [Беляев] имеет деловые связи с высокопоставленными сотрудниками российской разведки".

Одна из "дочек" CZECHOSLOVAK GROUP Ярослава Стрнада, а именно EXCALIBUR ARMY ведет подрывную работу и на территории Украины. К примеру, в статье Юрия Бутусова "Украина не делает выводов из войны в Карабахе: Минобороны заключило контракт на закупку устаревших гаубиц "Дана" калибра 152 мм вместо орудий по стандартам НАТО" отмечается:

"Объяснить закупку чешских гаубиц "Дана" чем-либо, кроме коррупции, я не могу - ведь эти гаубицы ВСУ совершенно не нужны, а попытки их закупить были и при министре обороны Полтораке, тогда возник скандал, я написал два года назад статью. И тем не менее, сейчас министр обороны Андрей Таран эту позорную сделку все-таки заключил. Неприятно поражает, что главком ВСУ Руслан Хомчак эту сделку одобрил."

Напомним, что EXCALIBUR ARMY изначально занималась перепродажей устаревшей техники времен Варшавского договора, а также балканскими запасами вооружения Албании. Сегодня в рамках НАТО это вооружение может быть интересно только в местах вооруженных конфликтов стран третьего мира или на Близком Востоке. Но коррумпированные украинские чиновники сферы ВПК только рады таким сделкам, поскольку "дело Гладковского" живет.

На закупку неликвидного вооружения обратили внимание не только украинские журналисты, но и народные депутаты. К примеру, один из них обратился в Генеральную прокуратуру с запросом и получил следующий ответ.

Примечательно, но судьба этого криминального дела неизвестна. Надеемся, что наша публикация обратит внимание на эти коррупционные эпизоды, которые вредят обороноспособности нашей страны в столь напряженный период времени.

Пока готовилась эта статья правительство Чешской республики приняло решение передать Украине безвозмездно 4000 артиллерийских снарядов на общую стоимость 37 миллионов крон (1,5 млн €).

Министр обороны Чешской республики Яна Чернохова подчеркнула, что государство давно сотрудничает с Украиной и поддерживает её путь к демократии.

"В нашем распоряжении достаточно широкий спектр вариантов – от политической и дипломатической поддержки до конкретных шагов, таких как передача боеприпасов, что я считаю важным жестом солидарности". – рассказала министр.

В то же время премьер-министр Чешской республики Петр Фиала завил о расхожести мнений Земана и чешского правительства на помощь Украине.

Милош Земан сказал, что как экономист он бы лучше продал эти боеприпасы. С другой стороны, он подчеркнул, что Чехии эти снаряды не нужны, потому что они предназначены для пушек, снимаемых с вооружения.

Важно также помнить, что Россия уделяет пристальное внимание производителям оружия в Восточной и Центральной Европе и готова идти на крайние меры в случаях, когда не может контролировать их бизнес.

Тот факт, что у ЧСГ Ярослава Стрнада не было сложностей с заказами из России и российскими деловыми связями в течение всех этих лет, является лучшим свидетельством тому, что Владимир Якунин сумел установить отношения с ЧСГ, приемлемые для Кремля. В отличии от дела болгарского бизнесмена Гебрева, который был отравлен в Софии сотрудниками ГРУ "Новичком".

Собственно, поэтому украинской политической элите критически важно понимать все риски при кооперации с такой структурой как ЧСГ. Как ни парадоксально, но покупая неликвидное и устаревшее вооружение у Ярослава Стрнада, Украина, по сути, способствует продвижению России на Запад и формирование этим "колоссом на глиняных ногах" управляемого хаоса в Европе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

К превеликому сожалению, сегодня в Центрально-восточной Европе Путину удалось выстроить буферную геополитическую дугу, которая проходит красной линией противостояния России и НАТО. Речь идёт о контроле Путиным политики в таких государствах как Чехия, Словакия, Венгрия. Более того, Сербия на юге дополняет эту архитектонику.

Цель Путина в Чехии – имея "карикатурного" президента формировать хаос во всей Восточной Европе.

Россия, "инвестируя" в восточноевропейских политиков, коррумпируя их и сращиваясь с местным бизнесом, формирует определенный "анклав" поддержки своей политики в мире.

Потенциальная интервенция в Украину и контроль над восточноевропейской дугой позволяет Путину и дальше противостоять структурам североатлантического альянса. Это потенциально очень опасно для безопасности всей Европы, но, к сожалению, "лидеры" Чехии, Словакии и Венгрии не до конца это осознают или делают вид, что не понимают всей серьезности ситуации.

Формирование хаоса в Европе означает ослабление Запада, а это критически важно для Путина и его модели миропорядка.

Потенциальное сотрудничество украинской власти со структурами ЧСГ, а именно EXCALIBUR ARMY, не просто противоречит интересам украинской государственности, нанося ей урон, но и неприемлемо с точки зрения последующей интеграции Украины в ЕС и НАТО.

Сегодня, как никогда, украинское руководство осознает и понимает невозможность сотрудничества с этой структурой, формально возглавляемой Ярославом Стрнадом, но управляющейся из Кремля.

И последнее: в этом всём раскладе Украина должна не просто выстраивать грамотную дипломатическую игру (желательно по формуле "Безопасность Украины – залог безопасности всей Европы"), но и обретать статус субъектности, поскольку в сложившихся условиях наше государство может разделить участь межвоенной демократической Чехословакии, став заложником торгов между США и Россией. История ведь помнит всё и имеет свойство повторяться.

Максим Андрущенко