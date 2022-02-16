Як бізнесу комунікувати з працівниками щодо поточної ситуації: приклад KSE

Інформаційне, економічне і, потенційно, безпекове загострення вимагає від бізнесів та організацій дорослих дій. Критично важлива частина таких дій — прямий, дорослий діалог з працівниками, менеджментом та іншими клієнтами і ключовими аудиторіями.

KSE постійно консультує бізнес як комунікувати з працівниками, щоб зберегти стабільність. Також, в самій Школі ми маємо регулярну комунікацію зі студентами, співробітниками, партнерами.

Нижче ділимося її прикладом: як думати та говорити про поточну ситуацію.

Сподіваємось, цей приклад може бути для вас корисним.



Чому ми це робимо? Ефективна комунікація під час кризи підвищує стійкість окремої компанії. Стійкість багатьох окремих компаній підвищує стійкість економіки країни.

Ми маємо допомогти один одному стати більш кризостійкими. Від цього залежить наш спільний успіх – успіх України.

Далі наводимо скорочену версію листа, який розіслали студентам та співробітникам.

Поточний рівень небезпеки і план дій для студентів і співробітників KSE

В останні дні рівень негативу в новинах значно посилився. У п’ятницю американський уряд заявив, що російський напад може розпочатись цього тижня. На вихідних з’явились новини про скасування деякими авіалініями рейсів в Україну.

Що відбувається насправді? Які сценарії можливі? І як потрібно діяти?

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Ми продовжуємо оцінювати сценарій повномасштабного вторгнення в Україну або операції з захоплення або бомбардування Києва як малоймовірні.

Найкращий аналітичний матеріал з цього приводу доступний публічно – це стаття на "УП" колишнього міністра оборони та його колег "Чи можливе вторгнення в Україну? Які перспективи наступу Росії".

Автори вважають високоймовірними 1) загострення на сході та 2) різноманітні сценарії гібридної війни без військових дій.

Блокування портів, створення паніки серед інвесторів, провокування ускладнення логістики – це приклади таких дій, які наносять значну шкоду без будь-яких вторгнень.

Ми не можемо приймати рішення за Росію. Але ми можемо вирішувати, як себе вести під час чергового загострення.

Кожен з нас може поставити собі питання: "Хто я і що я буду робити з рештою свого життя? Як я хочу його прожити?"

У кожного з нас є вибір. Жити справжнім життям, не боятися, діяти, ставати сильнішим і успішним. Або перелякатися, запанікувати і здатись, навіть коли нічого нового не відбувається.

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Незалежно від того, як вирішиться це загострення, воно одне з багатьох, що були і будуть. За будь-якого сценарію, ми маємо боронити Україну, розбудовувати нашу країну, армію, економіку, суспільство, державу.

Ми маємо вчитись і дорослішати. Ми маємо жити за високими принципами. Не страх, а сила і гордість. Не паніка, а злагоджені дії та воля до свободи. Не емоція, а знання і разум.

Тепер до конкретики.

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План роботи та навчань, фінансова ситуація, зарплати та робочі місця. Загострення, будь-який сценарій військових або значних гібридних дій – це один з варіантів надзвичайної ситуації.

За таких умов організація має діяти за законом і за протоколами.

Головний принцип наступний: організація продовжує нормально працювати, поки не оголошена надзвичайна ситуація.

Після цього організація переходить на відповідний режим роботи. Для KSE це означає, що ми продовжуємо навчання, аналітичну роботу, фандрейзинг тощо, поки немає загрози в Києві. Одночасно ми моніторимо ситуацію.

Якщо уряд оголошує надзвичайний стан, якщо військові дії розпочинаються або біля Києва, або військова ситуація розгортається таким чином, що створюється загроза, KSE адаптує свою роботу.

Для більшості з нас це буде означати дистанційну роботу та навчання. Ми готові до переходу і можемо це зробити за декілька днів.

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Персональна безпека. Якщо відбувається значне загострення, або початок військових дій, які безпосередньо загрожують Києву, уряд має зробити оголошення.

Менеджмент школи це також зробить, навіть якщо через будь-які причини повідомлення уряду не буде. Оголошення буде зроблено через емейл та через керівників підрозділів та навчальних програм.

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Тоді люди, які є військовими або мають певні критичні функції для держави, мають діяти за законом та регламентом. Всі інші – цивільні – мають самостійно покинути зону небезпеки і переїхати в інше безпечне місце, далі від військових дій або надзвичайної ситуації. Для цього у кожної людина має бути свій план.

Ми вважаємо, що небезпечне загострення або надзвичайна ситуація в Києві малоймовірні і, навіть якщо відбудуться, то це не станеться зненацька для нас.

Але про всяк випадок ми маємо бути готові і до цього. Якщо вас турбує фізична безпека в будівлі університету – в KSE є укриття. Там є наявні підготовлені (ми готуємось до всіх варіантів) запаси води, і найближчим часом будуть закуплені запаси їжі тощо.

Наостанок – гібридна війна проти нас ведеться постійно. Високий рівень тривоги зараз – це приклад цієї війни.

Ворог хоче послабити, дестабілізувати нас, не дати нам жити та розвиватись. Тривога впливає на психіку. Багато з нас будуть сидіти в новинах, залипати, нервувати і, як результат, будуть менш ефективні в навчанні або роботі.

Потрібно мати "механізм подолання" такого стресу. Можна обмежити читання новин і слідкувати тільки за джерелами, яким ви довіряєте.

Можна спрямувати свою енергію на допомогу державі, університету або друзям в будь-якій формі. Можна також більше уваги та любові приділити близьким та друзям.

Людям потрібна підтримка, в тому числі психологічна. Дбайте про людей. Дійте. Плануйте. Вчіться. Працюйте. Розвивайтесь. Це не перший і не останній раз, коли нам, українцям, погрожують.

Інші країни навчились жити в таких умовах і бути успішними, ми теж можемо.

Київська школа економіки – Kyiv School of Economics

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.