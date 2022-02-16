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Ініціативна група "Першого грудня"

"Конкурувати буде час тоді, коли відіб'ємо ворога". Звернення до політичних еліт України

Середа, 16 лютого 2022, 12:30

Шановні лідери політичних спільнот України!

Не нам розповідати вам про важливість нинішнього моменту для самого існування нашої держави.

Ситуація вимагає екстраординарного мислення й таких же практичних підходів і дій. Проте політичні реалії в Україні виявляють значну інерційність як цього мислення, так і політичних дій.

Ми усвідомлюємо, що на президентові і на уряді лежить велика відповідальність. Розуміємо також ризики прийняття хибного рішення в умовах напруги, тиску і закритості, наслідки якого можуть виявитися непоправними. В таких умовах суспільство може лише реагувати на вже прийняті рішення, а не брати участь у формуванні їх.

З не меншою тривогою ми спостерігаємо, що все ще великою є інерція затятої міжпартійної боротьби. Знову ж таки, більша відповідальність за це лягає на чинне керівництво держави, яке вважає допустимим боротися зі своїми опонентами навіть в умовах загрози для самого існування України.

Однак і опозиція, і політична еліта загалом мають проявити розуміння, що напруга міжпартійної та міжособистісної ворожнечі є значно вищою, ніж це може дозволити собі суспільство в умовах граничних загроз.

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Ми не хочемо підказувати антиукраїнським силам, як вони могли б скористатися цією ворожнечею, – сценарії таких маніпуляцій всім очевидні. Натомість ми закликаємо вас негайно реалізувати сценарій, який точно не входить у плани Кремля, а саме: створити дієві політичні механізми (а ще краще – коаліційні структури) для досягнення національної згоди.

На нашу думку, це слід було зробити ще вчора, але й сьогодні не буде пізно.

Всі сили учасників такої коаліції мають бути спрямовані не на ревниве випинання своїх переваг і пропозицій, а на консолідацію суспільства довкола потреб безпеки та оборони України, нормального функціонування державних структур.

Зокрема, звертаємося до шостого президента Володимира Зеленського і п’ятого президента Петра Порошенка припинити своє особисте протистояння, яке в очах світу є цілковито невиправданим.

Конкурувати буде час тоді, коли відіб’ємо ворога. Інакше історія нам не простить.

Нагадаємо, що створена у двадцяту річницю референдуму ініціативна група "Першого грудня", має на меті встановлення нових правил. Сьогодні до групи входять чільні українські інтелектуали: Олександра Гнатюк, Володимир Єрмоленко, Євген Захаров, Йосип Зісельс, Ігор Козловський, Мирослав Маринович, Ігор Юхновський, Ярослав Яцків.

Джерело

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Теми: війнапрезидент
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