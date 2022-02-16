"Конкурувати буде час тоді, коли відіб'ємо ворога". Звернення до політичних еліт України
Шановні лідери політичних спільнот України!
Не нам розповідати вам про важливість нинішнього моменту для самого існування нашої держави.
Ситуація вимагає екстраординарного мислення й таких же практичних підходів і дій. Проте політичні реалії в Україні виявляють значну інерційність як цього мислення, так і політичних дій.
Ми усвідомлюємо, що на президентові і на уряді лежить велика відповідальність. Розуміємо також ризики прийняття хибного рішення в умовах напруги, тиску і закритості, наслідки якого можуть виявитися непоправними. В таких умовах суспільство може лише реагувати на вже прийняті рішення, а не брати участь у формуванні їх.
З не меншою тривогою ми спостерігаємо, що все ще великою є інерція затятої міжпартійної боротьби. Знову ж таки, більша відповідальність за це лягає на чинне керівництво держави, яке вважає допустимим боротися зі своїми опонентами навіть в умовах загрози для самого існування України.
Однак і опозиція, і політична еліта загалом мають проявити розуміння, що напруга міжпартійної та міжособистісної ворожнечі є значно вищою, ніж це може дозволити собі суспільство в умовах граничних загроз.
Ми не хочемо підказувати антиукраїнським силам, як вони могли б скористатися цією ворожнечею, – сценарії таких маніпуляцій всім очевидні. Натомість ми закликаємо вас негайно реалізувати сценарій, який точно не входить у плани Кремля, а саме: створити дієві політичні механізми (а ще краще – коаліційні структури) для досягнення національної згоди.
На нашу думку, це слід було зробити ще вчора, але й сьогодні не буде пізно.
Всі сили учасників такої коаліції мають бути спрямовані не на ревниве випинання своїх переваг і пропозицій, а на консолідацію суспільства довкола потреб безпеки та оборони України, нормального функціонування державних структур.
Зокрема, звертаємося до шостого президента Володимира Зеленського і п’ятого президента Петра Порошенка припинити своє особисте протистояння, яке в очах світу є цілковито невиправданим.
Конкурувати буде час тоді, коли відіб’ємо ворога. Інакше історія нам не простить.
Нагадаємо, що створена у двадцяту річницю референдуму ініціативна група "Першого грудня", має на меті встановлення нових правил. Сьогодні до групи входять чільні українські інтелектуали: Олександра Гнатюк, Володимир Єрмоленко, Євген Захаров, Йосип Зісельс, Ігор Козловський, Мирослав Маринович, Ігор Юхновський, Ярослав Яцків.