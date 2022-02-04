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Маркіян Галабала
кандидат юридичних наук, суддя Вищого антикорупційного суду

Як стати чемпіоном на конкурсі до Вищої кваліфікаційної комісії суддів

П'ятниця, 04 лютого 2022, 09:00

Сьогодні, 4 лютого, розпочався прийом документів у конкурсі на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС). 

Подача документів триватиме рівно місяць – до 4 березня. А проводитиме конкурс – спеціально створена Конкурсна комісія з добору кандидатів на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. До її складу увійшли провідні українські та міжнародні правники.

Вища кваліфікаційна комісія суддів – це орган суддівського врядування, що відповідальний за добір кандидатів для призначення на посаду судді та проведення оцінювання суддів.

Двері комісії відчинені для юристів із щонайменше п’ятнадцятирічним досвідом, які відповідають критеріям доброчесності і професійної компетентності та володіють державною мовою. 

Детальніше про умови конкурсу та список потрібних для подачі документів можна знайти тут.

Я ж, маючи досвід участі в конкурсі на посаду судді Вищого антикорупційного суду, хочу поділитися ним з тими, хто захоче стати членом ВККС.

Чотириразова олімпійська чемпіонка, перша ракетка світу Серена Уільямс казала: "Якщо план "А" не спрацював, то я маю план "Б", план "В", план "Г" і навіть план "Д".

Отже, що ви отримаєте від участі в конкурсі?

План "А"

Ви станете членом ключового органу, який відповідальний за формування суддівського корпусу України. Важливість та значущість ролі суддів у житті держави є загальновідомою, а важливість та значущість людей, відповідальних за їх відбір, – годі говорити. 

На додаток – новобрана ВККС набуде в очах українців додаткової легітимності, зокрема завдяки участі в доборі представників наших міжнародних партнерів. Сумнівів у вашій доброчесності та професійної компетенції не залишиться.

План "Б"

Ваш життєвий досвід збагатиться участю в одному з найскладніших конкурсів на державні посади. 

В медицині, в атомній енергетиці, в комп’ютерних системах тощо практикується проведення так званих стрес-тестів з метою виявлення слабкостей, проблем. Тобто в будь-якому випадку вдасться відшукати ті слабкі моменти, над якими варто працювати, та завдяки усуненню яких ви переможете в інших конкурсах.

Не виключено, що й дізнаєтеся про себе багато нової інформації, бо в ході звичайної життєвої діяльності в силу певних патернів та когнітивних спотворень не звертаємо увагу на низку обставини. 

Забутьте про спроби щось приховати – тут вираз з Євангелія "Нема нічого таємного, що не стало б явним" набуває особливої гостроти.

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План "В"

Здобудете цікаві знайомства. Під час конкурсу до ВККС у вас буде можливість познайомитися та поспілкуватися не лише зі членами конкурсної комісії, але й з такими ж претендентами на посаду як і ви – тобто з топовими представниками правничого фаху. 

Ставтеся до участі в конкурсі не лише як до змагання, а й як до "юридичному нетворкінгу". Можливо, вашими новими друзями стануть і майбутні члени ВККС. 

План "Г"

Вам точно буде про що розповісти онукам! 

План "Д"

Такий план буває лише в Серени Уільямс.

Україна заслуговує чесних та професійних суддів, для яких справедливість та верховенство права не пустий звук. 

Долучитися до процесу формування доброчесного суддівського корпусу в Україні є великим викликом і одночасно унікальним шансом. Тож не впустіть його!

Маркіян Галабала

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.  

Теми: суд
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