ООН не залишається осторонь та надалі підтримуватиме українців

У моїй роботі багато залежить від особистого зв’язку з людьми. Вперше прибувши до України в ролі Координаторки системи ООН та Координаторки з гуманітарних питань у 2018 році, я почала свою діяльність з поїздок по всій країні, в яких говорила з українцями, слухала про їхні надії та прагнення, а також про те, що їх турбує.

Зараз українці переживають тривожні часи, водночас це також часи, коли ми повинні плекати стійкість до випробувань.

Українці прагнуть кращого майбутнього. Вони віддані реформам, що закладуть основи демократичного розвитку, процвітання, справедливості та рівності для всіх. Ми в ООН прагнемо діяти спільно з українським народом та його урядом для досягнення саме цих цілей.

Я переконана, що Україна має величезний потенціал. Це країна, наділена багатством землі та ресурсів і, не в останню чергу, високоосвіченими та мотивованими людьми. Завдяки цьому Україна має всі шанси досягти низки амбітних цілей, орієнтованих на майбутнє: від екологічності та справедливого росту економіки до інклюзивності та цифровізації.

Але водночас ми не можемо закривати очі на масштаб гуманітарної кризи.

Для багатьох українців життя залишається щоденною боротьбою за виживання. Особливо це стосується тих, хто живе в Донецькій та Луганській областях, і уже вісім років страждає від постійного збройного конфлікту.

Останніми роками політизація пандемії COVID-19 ускладнила перетин так званої лінії розмежування, спричиненої конфліктом, та позбавила мільйони людей базових послуг та засобів до існування. А через регіональну геополітичну напруженість ці труднощі лише посилюються.

Але навіть у цій темряві були проблиски надії. У березні 2020 року, на початку пандемії, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав до глобального припинення вогню, щоб світ міг зосередитися на надзвичайних ситуаціях у сферах охорони здоров’я та клімату.

Через кілька місяців, у липні, було досягнуто домовленості про відновлення режиму припинення вогню на сході України, яка продемонстрували, що дипломатія може і повинна працювати.

Читайте також: Які перспективи великої війни в Україні?

Сторони переважно дотримуються цієї домовленості, і минулого року зафіксовано найнижчу кількість жертв серед цивільного населення з 2014 року. Проте не варто забувати, що масштабний конфлікт може знову розгорітися.

Здається, що зараз в Україні ми всі живемо в стані постійної готовності до найгіршого. Але наша робота і наше життя тривають.

Це також означає, що варто зосередитися на майбутньому.

Реклама:

Разом з нашими партнерами ми працюємо, щоб підтримати прагнення українців.

Народ України заслуговує на ефективні та підзвітні державні інституції, а також на життя в державі, яка захищає права людини, прагне гендерної рівності та створює можливості для молоді. За останні роки в цих сферах було досягнуто значного прогресу.

Ці зміни, досягнуті українським народом для українського народу, не можна применшувати, адже кожен з нас відіграє свою роль у побудові миру та закладанні фундаменту кращого майбутнього.

Цей процес також має на меті активне викорінення причин насильства й конфліктів, включно з мовою ворожнечі та дезінформацією.

Читайте також: Національний спротив: наступний етап зміцнення оборони

ООН підтримує Україну в цих зусиллях. Представництво Організації Об’єднаних Націй діє в Україні з 1992 року; ми залишились тут і допомагали в буремні дні Революції гідності 2014 року, а також після початку збройного конфлікту. І ми прагнемо продовжувати нашу роботу.

Найближчими днями наша команда, разом з урядом та іншими зацікавленими сторонами, розробить наступну Рамкову програму партнерства між Урядом України та ООН, яка стане основою нашої роботи в Україні протягом наступних п’яти років. Цей документ допоможе нам послідовно підтримувати українців у їх прагненні побудувати країну, про яку вони мріють.

Ми налаштовані на довгострокову роботу пліч-о-пліч. І ми не одні.

ООН бере участь у координуванні міжнародної технічної допомоги амбіційному порядку денному реформування та розвитку України.

Цю широку підтримку буде продемонстровано цього літа в Швейцарії, коли партнери України зустрінуться, щоб обговорити подальші шляхи розвитку на щорічній конференції з питань реформ в Україні.

Передусім, ООН залишається повністю відданою суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Ми знаємо, що будь-яка нова ескалація конфлікту в Україні чи навколо неї означатиме лише більше смертей і руйнувань та завдасть серйозного удару міжнародному миру й безпеці.

Одних тільки розмов про можливу ескалацію було достатньо, щоб уже завдати шкоди економіці та суспільству в Україні.

Реклама:

На глобальному рівні ця напруженість чинить тиск на національні валюти та стримує вкрай необхідні інвестиції, які, у свою чергу, можуть сприяти процвітанню та розвитку.

Це тривожний момент. Як неодноразово заявляв Генеральний секретар, Організація Об’єднаних Націй підтримує всі поточні дипломатичні зусилля, спрямовані на збереження миру в Україні та регіональну безпеку.

Разом з громадянами України ми покладаємо надії на дипломатію та діалог для деескалації напруженості.

Я переконана, що амбітні плани України набагато потужніші за її проблеми. Тому зараз, коли ми разом переживаємо ці часи невизначеності, я хотіла би нагадати українцям про їх численні сильні сторони та, що дуже важливо, про їх стійкість. Прошу, не відступайте від обраного напрямку на краще життя. А також нагадую – українці завжди можуть розраховувати на те, що ООН допоможе їм досягти обраного майбутнього.

Оснат Лубрані