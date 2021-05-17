Не вагайтеся – вакцинуйтеся!

Минуло більше року з того моменту, як Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) проголосила COVID-19 глобальною пандемією. Наше життя докорінно змінилося.

Спочатку це було непросто, але я, як і багато інших людей, навчилася пристосовуватися до нових умов та дотримуватися основних заходів безпеки, таких як безпечне дистанціювання, використання масок та сувора гігієна рук.

Найболючішим для мене залишається обмеження свободи працювати так, як я звикла, бачитися з друзями та збиратися разом на свята, подорожувати, вільно та без обмежень приїздити до своєї родини, яка живе в іншій країні, і, що важливо, бути поруч із тими, хто дорогий моєму серцю і, на жаль, переживає втрату близьких…

Однак не втрачаймо надію на краще! У рекордно короткі терміни науковцям вдалося розробити вакцину, аби мати змогу протистояти цій нагальній проблемі.

Україна об'єднала глобальні зусилля щодо вакцинації свого населення, справедливо віддаючи пріоритет медикам та представникам інших груп високого ризику – поліції, військовим, людям із хронічними захворюваннями, зобов'язуючись з часом забезпечити доступ кожного українця до вакцини.

Організація Об'єднаних Націй разом з міжнародними партнерами прагне допомогти Уряду України досягти амбітної мети в охопленні вакцинацією всього населення країни.

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Доступ до вакцинації у громадян України зростає щоденно.

Для українців відкриваються можливості вакцинації: це і мобільні команди медичних працівників, й спеціально розроблені цифрові програми або просто навіть через взаємодію зі своїм сімейним лікарем.

Однак єдине, найсерйозніше занепокоєння, яке затьмарює мою надію на повернення до нормального стану – це надзвичайно високий відсоток вагання щодо вакцинації серед пересічних громадян України.

Наш найкращий шанс припинити фазу пандемії – коли відсоток зараження COVID-19 знизиться до рівня, яким можна керувати так само, як і будь-яким іншим інфекційним захворюванням.

Це стане можливим лише за однієї умови – коли якомога більше українців переконається у тому, що вакцинація необхідна.

Мені, як представниці ООН і просто як звичайній людині, хотілося б відкинути сумніви та скептицизм щодо процедури вакцинації і навести декілька аргументів на її користь.

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Це правда, що всі вакцини нові, їх дослідження невпинно тривають, і наразі ми не маємо відповідей на всі питання, що постають.

Однак відомо, що усі вакцини зі списку ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях пройшли суворий процес перевірки і оголошені безпечними.

Усі існуючі дослідження та докази показують, що хоча вакцинація не гарантує, що ви не заразитесь, але значно знижує ваші шанси заразитися небезпечною формою захворювання, що вимагає госпіталізації та має летальний кінець.

Важливо, що вакцинація допомагає зменшити розповсюдження захворювання. Тут я хочу особисто звернутися до молодих українців, які думають: "Я молодий і здоровий. Мені не потрібно вакцинуватися".

Хоча вірус є більш небезпечним для людей похилого віку, якщо ви молоді, вважайте, що, приймаючи вакцину, ви захищаєте своїх найстарших членів родини.

А тим, хто каже: "У мене COVID-19 і я одужав, тому у мене імунітет" – наразі відомо, що людина може заразитися COVID-19 не раз спроможна продовжувати його подальше поширення.

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Це правда, що зафіксовано кілька випадків ускладнень зі здоров’ям, пов’язаних із щепленням. Країни застосували різні підходи до таких випадків, деякі з них тимчасово затримали проведення нових досліджень.

Варто нагадати, що ці випадки надзвичайно рідкісні.

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Подібно до того, як ми не припиняємо приймати ліки, призначені лікарем, базуючись на попередженнях про рідкісні ускладнення, що містяться в інструкції, ми повинні слухати тих, хто може надати експертну консультацію щодо вакцин, включаючи такі організації, як ВООЗ та ЮНІСЕФ.

Особисто мене вразив факт, який я почула від експертів, які працюють із статистичними даними й стверджують, що мій шанс сісти в машину і отримати смертельну аварію значно вищий, ніж померти від ускладнень вакцинації проти COVID-19.

Враховуючи, що пандемія спричинила загибель понад 45 000 життів українців у минулому році, мені здається, що перевага вакцинації та захисту від важких захворювань значно перевищує ризики.

А як бути з тими, хто хоче почекати, коли одна марка вакцин, про яку вони почули, буде кращою та безпечнішою, ніж інша, яка доступна зараз? Так, не всі вакцини однакові.

Щодня ми дізнаємось більше про рівень ефективності. Однак я хотіла би ще раз зазначити, що будь-яка вакцина із списку ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях рекомендується як ефективна та безпечна.

Тільки минулої п’ятниці Sinopharm стала останньою вакциною, яка приєдналася до списку ВООЗ, поряд з AstraZeneca, Pfizer та кількома іншими. Низка інших – в процесі.

Хочу підкреслити, що кожна вакцина виробляється згідно певних критеріїв. Тому безпідставно вважати, що країна-виробник однієї вакцини має більше переваг, ніж інша.

Немає підгрунтя вважати, що якась вакцина хороша, а інша, якої ще немає у списку ВООЗ, – гірша до момента завершення огляду та проголошення рішення ВООЗ щодо вакцини.

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Особисто я поважаю рішення людей у багатьох країнах світу прищепитися тією вакциною, яка ще перебуває на стадії затвердження ВООЗ, але вже дозволена їх національними органами охорони здоров'я.

Отже, замість того, щоб чекати та зволікати, вакцинація будь-якою рекомендованою вакциною, що пропонується зараз, стримає поширення вірусу.

Нарешті, я часто чую, що вагання щодо вакцинації в Україні пов’язане з пострадянською спадщиною недовіри до системи охорони здоров’я.

Коли Україна наближається до знаменної річниці свого 30-го року незалежності, я вважаю, що настав час припинити повторювати це знов і знов.

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Україна декларує відданість глобальній програмі сталого розвитку до 2030 року і рухається вперед, як кожна європейська сучасна демократична країна.

Справді, для просування реформ потрібно ще багато зробити, але вже досягнуто значного прогресу, зокрема у галузі охорони здоров’я.



Глибоко поважаючи право на вибір та свободу кожного громадянина України вакцинуватись чи ні, я закликаю кожного українця розглянути можливість вакцинації, остерігатись дезінформації, звернутися до надійних джерел, включаючи ООН.

Для єдиного та правильного рішення у вас є найкраща доступна інформація, яка ґрунтується на доказах.

Оснат Лубрані

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.