Росіяни ви не "освободітелі" – ви чума і кати

До тих, хто розв'язав російську війну проти України і до орків, які її ведуть

Моя коротка персональна записка (а скоріше емоція) адресована до людини, яка ніколи, на мій погляд, не володіла справжньою чоловічою мужностю та гідністю.

З вище наведених причин я далекий від думки, що моє слово буде зрозуміле і прийнятим цим адресатом.

Але є ще 140 млн. богобоязливого народу.



Тому я не проти того, якщо цю мою приватну пошту прочитає і ще хтось із цих 140 млн., можливо, не думаючих росіян, а тому не готових до дій яких вимагає так часто згадуваний в сує вашею церквою Бог і совість.



Тепер по суті.



Сьогодні Україна в вогні і палає від сходу до заходу, із півдня до півночі. Гинуть наші дітки, жінки, чоловіки і самі достойні солдати і солдатки світу.

Наш ворог – московська хунта, російський фашистський режим, т. з. "русский мир", який пішов 7 днів назад окупаційною війною на мирну мою Націю і Державу Україна.



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Я нічого не хочу і не буду приховувати, і буду відвертим.



Вам цього Україна ніколи не вибачить! Принаймні в сьогоднішніх поколіннях.



Ви – прокляті!



Ви не "освободітелі" – ви чума, ви кати, які приносять муки на святу Українську землю, ви поставляєте смерть моїй любій українській Нації і Державі.



Вас ніхто не кличе і ніхто не хоче бачити вас в жодній Українській хаті, в жодному українському селі та містечку.



Вас сьогодні може з радістю прийняти тільки сира українська Земля. І вона, доречі, це успішно робить вже сьомий день!

Наше майбутнє без вас!



Переконаний, над вами буде жорстокий людський і Божий суд.



Горіти вам в пеклі. Це саме найкраще і найбільш достойне місце для вашого режиму і тим хто хоче бути орками цього режиму. І дай Боже, щоб це сказане відбулося якомога скоріше.



Сокральне запитання, яке вкладалось і блукало останні сімдесят років в головах громадян т.з. "великого и несокрушимого СССР", як пропагандиське кліше, було запитання: "Хотят ли русские войны?"



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Сьогоднішня відповідь на це ритуальне для Росії питання – ясна та коротка – "хотят!"



"Хотят" і ведуть ці війни в Придністров'ї, Південній Осетії, Абхазії, Криму, Донбасі... а до недавна і в Нагірному Карабаху.



Названа географія сучасних російських воїн відноситься не до околись Європи - а до безпосередньо європейських країн.



Цікаво по кому дзвонить дзвін сьогодні... ?!!



До речі, сьогоднішня війна – це 25 війна, яку веде Московія проти України-Русі. Знову ж таки війна, як завжди – окупаційна і загарбницька.



А тепер про головне. Росіяни (знову звертаюсь до тих, хто ще думає і має совість). Ви утримуєте і підтримуєте злочинний режим, який діє від всіх Вас і Вашим іменем. Ви співучасники сьогоднішнього дня і його подій.



Навчіться думати!



Потім говорити. Потім нести відповідальність простої Божої людини, яку Господь наділив совістю та відповідальністю громадянина та привів на цей світ для добрих діл.



Ми чекаємо, що ваша совість і обов'язок пробудяться і почнуть голосно говорити.



Це Ваш обов'язок.



Адресату бажаю покінчити зі своїм маніакальним божевіллям в спосіб, який йому найдоступніший!



Іди на х*й!



Слава Україні



Віктор Ющенко

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