"Z" та "V" під забороною. Як каратимуть за використання рашистських символів

Після місяця повномасштабної війни іноземні держави почали забороняти використання символів вторгнення російських збройних сил на територію України, а міжнародні компанії прибирають логотипи з буквами, які російські загарбники наносять на свою техніку.

Українські парламентарі також вирішили встановити заборону використання символіки підтримки нападу Російської Федерації на Україну. Відповідний законопроєкт зареєстрував Ярослав Железняк та ще 13 народних депутатів, переважно з "Голосу".

Аналітичний центр Інститут законодавчих ідей проаналізував цей проєкт та розібрався, кого та за що каратимуть.

Що вважатиметься символікою військової агресії Російської Федерації проти України?

Відповідно до нового пункту 6 ст. 1 тепер уже закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки та символіки підтримки військової агресії Російської Федерації проти України" такою символікою визнаються:

прапори

символи

зображення або інша атрибутика

пам'ятники

пам'ятні знаки

написи,

в яких зображується символіка, що розміщувалася на військовій техніці Російської Федерації під час військової агресії проти України.

Хоча й законопроєкт не містить точного опису цієї символіки, загальновідомо, що російські окупаційні війська використовують на військовій техніці латинські літери "Z" та "V".

Як каратиметься використання вказаної символіки?

У законопроєкті пропонуються зміни до статті 436-1 Кримінального кодексу України, відповідно до яких поруч із забороною на використання комуністичних та нацистських символів, злочином буде вважатися виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки підтримки військової агресії Російської Федерації проти України, у тому числі у вигляді сувенірної продукції.

Таким чином, публічне вивішування прапорів, нанесення та демонстрація написів чи зображення на одязі літер "Z", "V" та інших позначень військової техніки окупантів каратиметься обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.

Коли ця символіка буде дозволена?

У новій статті 4-1 закону міститься вичерпний перелік випадків, які дозволяють виготовлення і подальше використання символіки підтримки військової агресії Російської Федерації проти України.

Заборона не поширюється на випадки використання символіки:

1) в експозиціях музеїв, тематичних виставках, Музейному фонді України, а також бібліотечних фондах на різних носіях інформації;

2) у процесі наукової діяльності, в тому числі під час наукових досліджень та поширення їхніх результатів у не заборонений законодавством України спосіб;

3) на оригіналах бойових знамен;

4) під час викладення або реконструкції (зокрема історичної) історичних подій;

5) у приватних колекціях та приватних архівних зібраннях;

за умови, що це не призводить до пропаганди військової агресії Російської Федерації проти України:

6) у посібниках, підручниках та інших матеріалах наукового, освітнього і навчального характеру, які використовуються у навчальному, навчально-виховному і освітньому процесах;

7) у творах мистецтва.

Отже, будь-які інші випадки виготовлення та публічного використання символіки агресії Російської Федерації проти України будуть вважатися злочином.

Де ще буде заборонена така символіка?

Також вказані символи будуть підставою для деяких інших обмежень та заборон, зокрема:

забороняється використання друкованих засобів масової інформації для пропаганди цієї символіки та державна реєстрація преси, назва якої містить таку символіку;

не реєструватимуться торговельні марки з позначеннями, що містять символіку агресії Російської Федерації проти України;

інформаційним агентствам забороняється у своїх матеріалах пропагувати символіку агресії Російської Федерації проти України ;

таку символіку забороняється використовувати у найменуванні юридичних осіб;

забороняється використовувати цю символіку у географічних назвах;

забороняється утворення і діяльність громадських об'єднань, мета (цілі) або дії яких спрямовані на пропаганду вказаних символів.

Як висновок

В сучасних умовах воєнного вторгнення Російської Федерації на територію України використання символів такого вторгнення є неприйнятним. У зв'язку з цим використання вказаних символів буде прирівняне до чинної заборони використання комуністичних та нацистських символів, яка зумовлена низкою загальновизнаних історичних фактів щодо злочинів проти людяності, які вчинялися при цих режимах та підтверджені судовою практикою.

Безумовно, належна судова практика притягнення до відповідальності за використання символіки агресії Російської Федерації проти України ще буде сформована, однак крок до її заборони є необхідною і вимушеною реакцією держави в умовах воєнного стану.

Інститут законодавчих ідей продовжує аналізувати законодавство, прийняте під час війни і слідкувати, аби кожен закон був ще одним кроком на шляху до нашої перемоги.

Андрій Климосюк

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