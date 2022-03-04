Лист від білорусів українцям

Сейчас в адрес всех беларусов летят оскорбления и упрёки. За последние несколько дней из братьев мы превращаемся во врагов.

Да, сейчас на ваши дома летят ракеты, запущенные в том числе и с территории Беларуси, но также в ваших рядах сражаются десятки беларусов, в том числе в составе теробороны.

У "Азова" есть беларусская рота. Сейчас везде много ненависти, злости и страха. Поможет ли ненависть к беларусам закончить войну? Нет.

Беларусы с вами. 27 февраля по всей стране вышло около 10 000 человек, чтобы сказать "Нет войне". Это был день "референдума", который в нашей стране ничего не решает, и люди высказывали свой протест, указывая направление русского корабля в бюллетенях и рисуя флаги Украины и свободной Беларуси.

Мы вышли на улицы в знак протеста. Более 800 человек было арестовано. Этого недостаточно? Возможно.

Но в 2020-м беларусы по всей стране вышли защищать свои голоса, которые были в очередной раз украдены на выборах. Сотни тысяч людей шли по главным улицам многих городов Беларуси с цветами и песнями. У нас не получилось. В ответ мы увидели пытки, аресты, избиения, изнасилования и убийства тех, кто был не согласен с властями.

То, что происходит в Беларуси с тех пор, – это сталинские репрессии. За полтора года было уничтожено все гражданское общество, закрыты почти все НГО – от правозащитных до орнитологических и спортивных клубов.

Более тысячи политзаключенных и сотни тысяч тех, кто вынужден был покинуть страну с одним рюкзаком, чтобы не оказаться в тюрьме. Да, в наших тюрьмах пытают. Те, кто вышли 27-го, а потом и 28 февраля, знали, на что идут.

Сегодня любое инакомыслие в Беларуси наказывается. Цвет носков, желто-синие цветы, одиночные пикеты с ребенком, "Нет войне!", сказанное чуть громче, чем шепотом, – за все это люди отправлялись и отправляются в тюрьмы с нечеловеческими условиями. Но они продолжают выходить и протестовать против войны.

Сегодня выйти в центр Минска с плакатом в поддержку Украины – это как выйти в оккупированной Германии протестовать против концентрационных лагерей.

Беларусы не хотят войны. Мы живем под оккупацией. И если еще полгода назад можно было сказать, что это оккупация внутренняя, то теперь по нашим дорогам разъезжает российская техника, которую никто, кроме российского вассала, сюда не звал. Именно так, потому что можно называть себя президентом, но при этом быть президентом проходной комнаты в общежитии.

Гражданин Лукашенко не принимает решения, ему доводят их, оставляя управлять только посадкой зерновых и открытием детских спортивных соревнований. И, продолжая метафору проходной комнаты, – есть ощущение, что если беларусы лягут под российские танки (как советуют многие украинцы в соцсетях), то танкисты, не задумываясь, проедут по ним – кто обращает внимание на проходную комнату?

Беларусы помогают украинцам. Собирают средства на помощь армии и беженцам, собирают добровольцев, которые готовы встать в ряды украинской армии или помогать в качестве врачей.

Беларусы уже сражаются бок о бок с украинскими солдатами. Один из первых погибших на Майдане был беларусом. Беларусы сражались тогда и продолжают сражаться на стороне украинцев. Беларусы запустили карту помощи украинцам MAPAHELP.ME, которая помогает тем, кто готов помогать с теми, кому нужна помощь.

Сегодня, когда есть опасения, что скоро армия Лукашенко может начать активное участие в войне, беларусы делают все возможное, чтобы беларусские военные не шли на войну, отказывались воевать или сдавались в плен.

Беларусские кибер-партизаны атаковали компьютерную сеть Беларусской железной дороги и фактически перевели ее в ручной режим управления.

Еще одна команда отчиталась о приведении путей в физическую негодность – и все для того, чтобы приостановить движение эшелонов в сторону украинской границы.

Беларусы ≠ армия Лукашенко. Сегодня на нашей территории есть две страны: Белоруссия и Беларусь.

Белоруссия, этот неповоротливый мамонт прошлого, не знает родного языка и культуры, поддерживает гражданина Лукашенко и считает, что война – это норм.

Беларусь – это страна, голосовавшая за демократические перемены, знающая и уважающая свои язык и культуру и однозначно выступающая против войны с Украиной и украинцами, с которыми у нас так много общего.

Мы хотим жить в Европе. Как и вы. Мы хотим, чтобы ни у кого не возникало вопросов, что наша страна – это отдельная страна со своей культурой и языком. Как и вы.

Наша история уходит глубиной в тысячелетия. Как и ваша. Кому-то сегодня очень выгодно поссорить беларусов и украинцев, чтобы оба наших народа остались одни с большим и агрессивным соседом. Кому выгодно? Вот именно этому большому и агрессивному соседу.

Всего, что мы делаем, – недостаточно? В 2020 году, когда мы сотнями тысяч выходили на улицы, когда нас пытали, били и поливали хлоркой камеры, набитые людьми так, чтобы дышать было невозможно, мир высказывал "крайнюю и глубокую озабоченность". Кто выходил на улицы своих городов в поддержку беларусов? Только беларусы.

За эти полтора года Владимир Зеленский не нашел возможности встретиться с избранным лидером Беларуси Светланой Тихановской, зато нашел возможность продолжать покупать нефтепродукты у режима Лукашенко даже тогда, когда это из-за санкций прекратила делать вся Европа.

Беларусы остались одни в своем концлагере 21 века. Теперь, когда большинство беларусов поддерживает украинцев и старается им помогать всем, чем может, несмотря на огромную опасность для себя и своих семей, многие украинцы начинают обвинять беларусов во всех грехах.

Но знаете почему беларусы продолжают помогать? Потому что знают, каково это – остаться со своими проблемами один на один, остаться неуслышанными, остаться без помощи остального мира. И мы не хотим, чтобы украинцы остались одни. Потому что вопреки вашим вполне объяснимым эмоциям мы по-прежнему считаем вас родными. И надеемся, что это взаимно.

Не дайте врагу разрушить то, что строилось веками.

Беларусы с вами. Беларусы не хотят войны. Беларусь не равно Лукашенко.

И беларусы продолжат помогать вам бороться за свободу, даже если армия Лукашенко решит отправить своих солдат к вам.

Слава Украïні! Жыве Беларусь!

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