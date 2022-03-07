Путін помре

Путин умрет

Однажды мы все проснемся и узнаем, что путин умер.

Почему я уверен, что это произойдет именно ночью? Потому что он умрет или утром или днем или в любое другое время. Но испуганные номенклатурщики, которых мы все недавно видели в записи, на которой они вроде как обратились к путину с просьбой признать лднр по просьбе других двух недономенклатурщиков, которых они сами и поставили руководить оккупированными ими же украинскими территориями – не будут говорить о смерти путина несколько дней, а может, неделю.

Пока Ким Чен Ын не согласует посадку спецборта в Пхеньяне для убежища на первое время. Хотя, не исключено, что и он дрогнет перед лицом того ужаса, который путин уже учинил в Украине.

Но к тому времени, говорят, где-нибудь в мире появится специальная служба, специализирующаяся на поиске этих российских неонацистов с их неонацистскими семьями и будет вежливо демонстрировать фото всех детей, убитых от имени россии в мирных украинских городах.

Да-да, пани матвиенко, и вас обязательно найдут где-нибудь в Аргентине. И Дубай не без добрых людей. И даже Сент-Мартин, господин абрамович. А что уж говорить о Швейцарии?

путин умрет. потому что ему почти 70 лет. А вам нет.

А пока ксения собчак может выбирать себе айфон и проверять работает ли Apple Pay по дороге на маникюр. А, простите, уже не может.

Привыкшие к диктаторской стабильности россияне пока еще могут упорно отказываться понимать, что в эти дни решается не судьба русской армии, путина или шойгу, а решается судьба каждого из них.

Да, это удобно, когда несколько раз в день тебе ставят перед носом тарелку с едой просто за то, что ты находишься в этой клетке под названием авторитарная страна.

Тебе не нужно ничего добывать. Бороться. Паек дозволенной свободы, ресурсов и четко очерченные границы вольера. Это и есть Россия сегодня, вчера, и, похоже, даже завтра.

Еще несколько дней и ЕС и другой цивилизованный мир окончательно заблокируют россиян на всех уровнях. Единственное, что смогут все эти "вежливые" люди делать свободно – это выкапывать выгребную яму у себя во дворе и обрабатывать землю мотыгой.

Путин умрет. Его ценности несовместимы с жизнью. Человек-бункер, механизм для убийства людей. Он сидит под землей, дорисовывая людей, которые якобы приходят к нему на встречи.

Его страна не знает, где он сейчас.

Его страна не знает, сколько еще ракет он планирует уложить в Украину.

Его страна не знает, каких людей он планирует убить завтра. И если завтра путин решит начать ядерную войну – его страна и об этом может узнать уже после смерти.

Судя по количеству арестованных митингующих, российское общество в рудиментарном виде существует, но как медведь после домашнего зоопарка – слишком долгие годы в изоляции и неизвестно, остался ли шанс. Большинство из них даже не знают, что там на свободе. Большинство из них слышали от скабеевой, что там плохо.

Они надеются переждать. Надеются пожить в Дубае. Снимают номера в Ритце в Герцлии. Перегоняют яхты на острова с лояльными юрисдикциями. Им кажется, что это не конец.

Им кажется, что путин в бункере обо всем позаботится, все устроит. Что это такой план. Что они просто ставят Запад на место и надо потерпеть.

Но это конец. Ваш конец, русские. И хотя вам кажется, что борьба за жизнь продолжается между украинцами и путиным, это не совсем так. Это уже не война с нами – это война с вами. Здесь или вы, или он. Он уничтожает и ваши жизни.

Просто мы умираем, а вам жить с этим.

Просто те из нас, кто останется в живых, будет жить достойно ради памяти тех, кто погиб, защищая свою страну, а вам до конца своих дней делать вид, что вы не из россии. Что вы не убийцы. Что вы не русские.

путин умрет. Но его преступления против украинского народа будут продолжать жить вместе с вами. Где бы вы не были. Куда бы не поехали. Какой бы чужой не казалась вам эта война.

Не тратьте время на планы о будущем. У вас его нет. От вашего имени объявили войну за прошлое. А значит уже сейчас начинайте изучать прошлое таким тщательным образом чтобы потом для вас это не стало неприятным сюрпризом. Начинайте читать о том что случилось с осколками третьего рейха. Уже сейчас начинайте узнавать как жилось Германии после Второй мировой.

Уже сейчас.

Ваше завтра было вчера. Но вы доверили его тому, кто умрет. Тому кто бомбит наши украинские города лично для себя. Тому кто убивает наших детей. Тому кто расстреливает бегущих с чемоданами людей.

путин умрет, оставив вам в наследство горе и ненависть всего мира. Оставив худшее место в истории. Пожизненный приговор. Ибо вам придется существовать во имя идеи, которой не существует.

Идеи, которая умрет вместе с путиным.

Михаил Ткач

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