Як посадовець з родиною поїхав у відрядження "до Санта Клауса" на новорічні свята за гроші бізнес-партнера Єрмака

Історія з офіційними відрядженнями, які можновладці та депутати використовують для виїзду на відпочинок за кордон, триває стільки ж, скільки воєнний стан і загальна мобілізація.

Треба віддати належне, після численних скандалів кількість таких випадків істотно зменшилась, але вони не зникли. Наразі такі "відрядження" краще камуфлюються та приховуються. Втім, далеко не всі.

У розпорядженні нашої редакції опинився наказ голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Руслана Магомедова про службове відрядження керівника офісу НКЦПФР Михайла Янчука до Фінляндії з 1 по 8 січня 2025 року.

Заходи віртуальні – відпустка справжня

Як ви гадаєте, які саме заходи у Фінляндії в перший тиждень Нового року могли дати підстави для виїзду чиновника за кордон? Чиновника, якого призначили на важливу посаду менш ніж три місяці тому. Та й, відповідно до посадових обов'язків, Янчук має організовувати роботу комісії, а не розбиратись у ринках і капіталах.

Тут одразу варто додати, що пан Янчук у відрядження вирушив не один, а з дружиною та восьмирічним сином. Про це свідчить фото, зроблене з бази прикордонників співрозмовниками "Української правди".

Але повернемось до наказу на відрядження Михайла Янчука. Відповідно до нього Янчук вже з 2 по 3 січня в місті Гельсінкі (Фінляндія) мав взяти участь у Міжнародній конференції з прогнозування економічних та фінансових систем. З 6 по 7 січня в тому ж таки Гельсінкі мала відбутись ІІ Міжнародна конференція з експериментальних фінансів, теорії та економетрики.

Жодних згадок про зазначені заходи ми не знайшли у відкритих джерелах.

Хоча люди, які готові були взяти участь вже 2 січня в конференції у Фінляндії, мали б дуже цікавитись економічними та фінансовими системами.

Обидва заходи, зазначені в наказі НКЦПФР як підстава відрядити Михайла Янчука до Фінляндії, мають ознаки віртуальних – усе вказує на те, що взяти в них участь можна було, не виходячи з приміщення, в якому розташована НКЦПФР.

Так, згадки про Міжнародну конференцію з прогнозування економічних та фінансових систем (International Conference on Forecasting Economic and Financial Systems), яка мала відбутися в Гельсінкі 2 січня, зараз є тільки в кеш-версії сайтів-агрегаторів, які автоматично збирають інформацію про всі заходи в Європі та світі.

Єдина згадка про конференцію 2 січня – на індійському сайті-агрегаторі. При переході за посиланням потрапляєш на головну сторінку

Жодних подробиць, жодних анонсів чи звітів про проведений захід не було опубліковано. Сайт компанії Research Leagues, яку в наказі НКЦПФР називають організатором заходу, не має інформації про конференцію в Гельсінкі 2 січня. Проте захід у тому ж місті і з такою самою назвою планується провести 2 та 3 жовтня 2025 року.

Сама компанія-організатор Research League, за словами опитаних нами економістів-науковців, це індійський сайт, який не має жодного відношення ані до наукового світу, ані до проведення заходів.

Усі їхні "наукові конференції" відбуваються у віртуальному форматі, а заробляють вони на внесках учасників – коштує це зазвичай 350 доларів за захід.

Беруть участь у таких івентах або представники університетів Індії та африканських країн, яким потрібно мати "галочку" про участь у науковій конференції, або необізнані про цю схему науковці. На профільних сайтах розміщено безліч відгуків, в яких Research League прямо називають "шахраями".

Жодних згадок про результати відрядження Михайла Янчука не було опубліковано і на публічних сторінках у соцмережах Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Хабар чи конфлікт інтересів? Як з'їздити у "відрядження" за рахунок бізнесу

Куди більшу суспільну важливість, ніж сам факт дивного відрядження на батьківщину Санта Клауса на новорічні свята, має спосіб оплати цього відрядження.

Адже в наказі, який є у розпорядженні редакції і який погодив для співробітника очільник НКЦПФР Руслан Магомедов, зазначається, що витрати на відрядження (проїзд, переліт, добові та проживання) "здійснюються за рахунок Громадської спілки "СФГ".

За даними Youcontrol, "СФГ" має двох засновників, один із яких ТОВ "Компанія з управління активами "ЕЛАР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ".

Товариш і бізнес-партнер керівника офісу президента Андрія Єрмака Артем Колюбаєв був серед засновників "ЕЛАР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" до квітня 2024 року, а зараз засновником зазначається Мехтієв Ельнур.

Інша компанія зі схожою назвою КУА "ЕССЕТС ФАЙНЕНШЛ ГРУП", але з тим самим власником Артемом Колюбаєвим рік тому фігурувала в розслідуванні редакції Бігус.Інфо "Компанії з орбіти кіносоратника Єрмака дозволили відправити за кордон 37,5 млн грн для закупівлі м'яса з ОАЕ в розпал повномасштабної війни".

Ось цитата з розслідування колег:

"Варто зазначити, що дозвіл на виведення грошей за кордон компаніям з орбіти Колюбаєва надала Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Одним із позаштатних радників цієї Комісії є Ельнур Мехтієв – бізнес-партнер Колюбаєва по новоствореній КУА та фінансовий директор девелоперської компанії ENSO. Також Мехтієв зараз значиться кінцевим бенефіціаром фонду "Урбан", з якого власне і вивели 37,5 млн. грн.

Голова Нацкомісії – Руслан Магомедов – паралельно також є позаштатним радником голови Офісу президента Андрія Єрмака, з яким Колюбаєв раніше мав спільну компанію і разом продюсував фільм".

Варто додати, що Колюбаєв вийшов із засновників і "ЕССЕТС ФАЙНЕНШЛ ГРУП", і "ЕЛАР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" у минулому році з різницею в 4 місяці.

Тобто виходить, що святковий вояж, вибачте, службове відрядження керівника офісу НКЦПФР Михайла Янчука до Фінляндії оплатила компанія, одним із засновників якої ще в минулому році був Артем Колюбаєв, тоді як для іншої компанії, одним із засновників якої був Артем Колюбаєв, Комісія з цінних паперів та фондового ринку погодила виведення коштів за кордон за рік до того. Гроші передбачались на купівлю м'яса в ОАЕ.

Оскільки колеги на той момент так і не знайшли підтверджень купівлі м'яса, така операція, ймовірно, могла бути банальним виведенням грошей з країни.

Скільки таких операцій було або ще буде в майбутньому, і скільки разів "ЕССЕТС ФАЙНЕНШЛ ГРУП" або будь-яка інша компанія, пов'язана з товаришем і бізнес-партнером Єрмака Артемом Колюбаєвим, потребуватиме послуг від комісії, де працює пан Янчук – питання відкрите.

Ми, авжеж, звернулись із запитаннями до Михайла Янчука, але протягом двох діб він не відповів ані в письмовому вигляді, ані на чисельні телефонні дзвінки.

Також ми спробували дізнатися позицію голови комісії Руслана Магомедова. Адже саме він підписував наказ на відрядження, а це означає, що він дозволив своєму підлеглому поїхати у Фінляндію за рахунок бізнесменів, яким його комісія вже допомогла вивести з країни під час війни майже мільйон доларів. І це лише той випадок, про який вдалося дізнатись журналістам.

Пан Магомедов прочитав наші запитання про дивне відрядження свого співробітника і заблокував автора цього матеріалу в месенджері.

Якщо у вас є інформація про інші підозрілі відрядження інших посадовців, пишіть на пошту "Української правди", і будемо разом встановлювати справедливість. editor@pravda.ua

Автори: Михайло Ткач, Микола Максимчук

