Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop
Тарас Ємчура
прикарпатець, мешканець Києва

Регіональний шовінізм залиште росіянам

Середа, 09 березня 2022, 16:30

А тепер дещо про настрої на Західній Україні.

Мені соромно за своїх земляків, які принижують українців з інших регіонів, що шукають притулку.

Їм здається абсолютно правильним і справедливим відправляти чоловіків з інших регіонів воювати, приміром за Київ, не усвідомлюючи, що тероборона Києва укомплектована на 220% і люди продовжують прибувати. Така ж ситуація і в інших великих містах.

Українці – сильні духом. Наші жінки і чоловіки не ховаються від ворога, а дають йому гідну відсіч. На сьогодні охочих воювати більше ніж наявної зброї (а в нас, повірте, її багато).

В той час, коли Уряд створює умови для евакуації мирного населення з великих міст, що можуть потрапити під окупацію, мої земляки пропонують, не задіяним у обороні, цивільним чоловікам повертатися у небезпеку, де їм не дадуть ані підготовки, ані зброї для захисту свого дому.

Окремо стоїть питання заздрості. Кажуть багато поприїжджали на "крутих джипах", що вони тут роблять? 

З дуже великою ймовірністю це власники бізнесу, або люди з серйозними управлінськими навиками. 

Я тринадцять років прожив у Києві, мушу вам сказати, що "круті джипи" за неробство там не видають. Це – піт і праця по 20 годин на день. В регіонах це часто неочевидно. 

Колись закінчиться війна і я особисто дзвонитиму своїм знайомим на "крутих джипах" і благатиму не виїжджати з України. І їхню відмову я вимушений буду зрозуміти. 

Їм потрібна освіта для дітей, медицина, інфраструктура, а в нас окупант зруйнував школи і лікарні, а співгромадяни навіть тимчасовий притулок не готові надати. Підприємці сьогодні для нас на вагу золота.

Водночас є і питання до тих, хто приїжджає і шукає притулку. 

Іноді, друзі, ваша поведінка неадекватна. Так, розумію ви хочете забезпечити якнайкращі умови для своєї родини, але маємо те що маємо. Іноді слід змиритися з ночівлею у школі. Така ситуація.

Я звертаюся до всіх приїжджих: після того як ви впевнилися у тому, що ви і ваші близькі в теплі і безпеці, не сидіть склавши руки! Допомагайте громаді в яку ви прибули, допомагайте фронту, робіть щось! Це і вам допоможе знати стрес і налагодить такі необхідні сьогодні соціальні зв’язки.

Ворог намагається нас розколоти. Агентура вже сидить на теренах Західної України (до речі, кілька днів тому СБУ затримала таких в Івано-Франківську). Їхня ціль – розбрат між українцями.

Коли вони виїдуть на вулиці наших міст, вони вийдуть не з триколорами у косоворотках, а з червоно-чорними прапорами і у вишиванках. Вони не будуть кликати росіян, вони будуть виганяти українців. Інших українців. 

Вони розповідатимуть про Київ, що жирує на наших податках і несправедливість того що чоловіки з Західної України сьогодні стоять на наших Східних кордонах.

Я закликаю до єднання.

Я закликаю до взаємодопомоги.

Я закликаю до спільної праці над нашою спільною перемогою.

Регіональний шовінізм залиште росіянам. Хай вони розбираються чим буряти відрізняються від башкірів.

Українці – єдині!

Слава Україні!

Тарас Ємчура

Джерело

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Теми: війнаукраїнці
powered by lun.ua
Тарас Ємчура
Ілюзія секретності. Чи вміємо ми зберігати державні таємниці?
21 серпня 2018, 15:30
Усі колонки автора
Колонки

Політика відбілювання

Галина Крук
поетка, членкиня Українського ПЕН

Війна та борги. Як бути бізнесу, близькому до банкрутства?

Антон Молчанов
керівник практики банкрутства Arzinger, арбітражний керуючий

Якщо Україна не засіється, на світ чекає глобальна продовольча криза

Андрій Дикун
Всеукраїнська аграрна рада

Про перевернутий розум росіян 

Ірина Наумець
журналістка

Час героїв – новий шлях перемоги для України

Кирило Терещенко
власник агентства MAKE SENSE

Ти – вбивця!

Михайло Ткач
журналіст УП