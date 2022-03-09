Регіональний шовінізм залиште росіянам

А тепер дещо про настрої на Західній Україні.

Мені соромно за своїх земляків, які принижують українців з інших регіонів, що шукають притулку.

Їм здається абсолютно правильним і справедливим відправляти чоловіків з інших регіонів воювати, приміром за Київ, не усвідомлюючи, що тероборона Києва укомплектована на 220% і люди продовжують прибувати. Така ж ситуація і в інших великих містах.

Українці – сильні духом. Наші жінки і чоловіки не ховаються від ворога, а дають йому гідну відсіч. На сьогодні охочих воювати більше ніж наявної зброї (а в нас, повірте, її багато).

В той час, коли Уряд створює умови для евакуації мирного населення з великих міст, що можуть потрапити під окупацію, мої земляки пропонують, не задіяним у обороні, цивільним чоловікам повертатися у небезпеку, де їм не дадуть ані підготовки, ані зброї для захисту свого дому.

Окремо стоїть питання заздрості. Кажуть багато поприїжджали на "крутих джипах", що вони тут роблять?

З дуже великою ймовірністю це власники бізнесу, або люди з серйозними управлінськими навиками.

Я тринадцять років прожив у Києві, мушу вам сказати, що "круті джипи" за неробство там не видають. Це – піт і праця по 20 годин на день. В регіонах це часто неочевидно.

Колись закінчиться війна і я особисто дзвонитиму своїм знайомим на "крутих джипах" і благатиму не виїжджати з України. І їхню відмову я вимушений буду зрозуміти.

Їм потрібна освіта для дітей, медицина, інфраструктура, а в нас окупант зруйнував школи і лікарні, а співгромадяни навіть тимчасовий притулок не готові надати. Підприємці сьогодні для нас на вагу золота.

Водночас є і питання до тих, хто приїжджає і шукає притулку.

Іноді, друзі, ваша поведінка неадекватна. Так, розумію ви хочете забезпечити якнайкращі умови для своєї родини, але маємо те що маємо. Іноді слід змиритися з ночівлею у школі. Така ситуація.

Я звертаюся до всіх приїжджих: після того як ви впевнилися у тому, що ви і ваші близькі в теплі і безпеці, не сидіть склавши руки! Допомагайте громаді в яку ви прибули, допомагайте фронту, робіть щось! Це і вам допоможе знати стрес і налагодить такі необхідні сьогодні соціальні зв’язки.

Ворог намагається нас розколоти. Агентура вже сидить на теренах Західної України (до речі, кілька днів тому СБУ затримала таких в Івано-Франківську). Їхня ціль – розбрат між українцями.

Коли вони виїдуть на вулиці наших міст, вони вийдуть не з триколорами у косоворотках, а з червоно-чорними прапорами і у вишиванках. Вони не будуть кликати росіян, вони будуть виганяти українців. Інших українців.

Вони розповідатимуть про Київ, що жирує на наших податках і несправедливість того що чоловіки з Західної України сьогодні стоять на наших Східних кордонах.

Я закликаю до єднання.

Я закликаю до взаємодопомоги.

Я закликаю до спільної праці над нашою спільною перемогою.

Регіональний шовінізм залиште росіянам. Хай вони розбираються чим буряти відрізняються від башкірів.

Українці – єдині!

Слава Україні!

Тарас Ємчура

Джерело