Немає жодної "зради", але головний бій ще попереду

Останніми днями з тюремної камери, де головним ключником є ​​російський олігарх, який захопив владу в Грузії, Іванішвілі, і де багато хто називає мене "особистим в'язнем Путіна", я спостерігав деякі звинувачення в тому, що хтось у Києві збирається щось здавати, і що "зраду" не можна терпіти.

Все це підігрівається заявами з Москви, які постійно натякають на прогрес у переговорах і "реалістичніший" підхід України.

Насправді, до реальних переговорів поки що дуже далеко, і їхній результат зараз вирішується на фронті.

Є аспект ситуації в Грузії, який може допомогти скласти повнішу картину планів Путіна щодо України.

Справа в тому, що відразу після поразки під Києвом рашистських військ самопроголошений президент так званої Південної Осетії оголосив, що в травні-червні Південна Осетія оголосить референдум про приєднання до Росії. Це співпало із заявами його колег із ОРДЛО.

Для мене очевидно, як виглядає план "перемоги" Путіна.

До травня-червня він збирається захопити Луганську та Донецьку область у їхніх адміністративних кордонах, закріпити коридор на Крим та контроль над Херсонською областю, провести референдум та оголосити про приєднання Росією чотирьох нових земель: Луганської, Донецької, Херсонської областей та Південної Осетії. Взяти їх до складу РФ і оголосити, що питання закрите так само, як у Криму.

Якщо Путіну вдасться здійснити цей план, то жодних мирних домовленостей не передбачається.

Є у Росії в арсеналі ще один трюк, який вони провернули. У 2008-му вони за посередництва Євросоюзу (13-го серпня 2008-го року) підписали угоду з шести пунктів, в яких зобов'язалися вивести всі війська до постконфліктних позицій, а потім за два тижні, визнавши "незалежність" Південної Осетії та Абхазії, оголосили, що створена "нова реальність" та угода з Євросоюзом втратила чинність.

Тому ми вже знаємо і графік, і цілі Путінської "східноукраїнської кампанії", і зараз треба боротися за кожен сантиметр землі, не давати йому жодного перепочинку, часу та території для проведення акту анексії.

Він не оголошуватиме анексію, поки не повністю контролюватиме всю територію трьох українських областей, тому кожне відвойоване село на Херсонщині та збереження контролю ЗСУ над населеними пунктами Донбасу мають стати непереборною перешкодою для здійснення планів головного ворога людства.

Поки що президент Зеленський та його команда провели всю кампанію не лише на військовому, але й – особливо – на дипломатичному та інформаційному фронті без жодної помилки. Вони створили нові світові стандарти.

Саме тому зараз особливо безглуздо й шкідливо ставити рішення чи наміри Верховного Головнокомандувача під необґрунтовані сумніви. У ці дні, як ніколи, йому потрібна підтримка всіх.

Від Міхеіла Саакашвілі для "Української правди"