Як чоловіки можуть виїхати за кордон: відповіді на поширені запитання

24 лютого багато хто з нас прокинувся через вибухи: у країні запроваджено режим воєнного стану. Це стало новою реальністю.

Від цього дня законодавством заборонено виїжджати за межі України – чоловікам від 18 до 60 років та військовозобов'язаним жінкам. Але всюди є свої винятки: виїхати можуть ті, хто не підлягають призову під час мобілізації.

Ці норми викликають безліч запитань, оскільки за час незалежності це перше таке обмеження.

Пропонуємо розібратися з цим та відповідаємо на поширені запитання щодо виїзду чоловіків за кордон.

Чи може виїхати за кордон чоловік, який виховує трьох і більше дітей?

Так. Але якщо хтось з дітей є повнолітнім, то цей виняток вже не застосовується.

Як підтвердити наявність дітей при перетині кордону?

Потрібно мати один із документів:

посвідчення батьків багатодітної сім'ї;

свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір'ю дітей (трьох і більше);

рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком;

рішення суду про розірвання шлюбу та рішення органу опіки та піклування про визначення місця проживання дітей з батьком;

нотаріально посвідчений договір між батьками, який визначає місце проживання дітей з батьком.

Крім цього, варто взяти із собою свідоцтво про шлюб і свідоцтво про народження дітей.

Що, якщо чоловік має трьох і більше дітей до 18 років, але від різних дружин?

У такому випадку при сплаті аліментів чоловік має право виїхати. Це має підтверджуватись розрахунком державної або приватної виконавчої служби. Для отримання такої довідки потрібно подати до органу державної виконавчої служби або приватного виконавця один із документів:

паспорт громадянина України;

тимчасове посвідчення громадянина України;

посвідку на постійне проживання чи тимчасове проживання;

посвідчення біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту;

посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист.

Довідка є безоплатною і видається за три робочі дні. Вона є чинною протягом одного місяця.

Також можуть виїжджати ті чоловіки, які усиновили дитину своєї дружини від попереднього шлюбу (або дитину, народжену поза ним) і в актуальному шлюбі мають разом ще двох чи більше дітей.

А якщо у дітей інше прізвище, ніж у батька?

Це не впливає на можливість виїзду. Має значення, щоб у свідоцтві про народження дитини було зазначено, хто є її батьком.

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Чи може виїхати чоловік, який виховує дитину самостійно?

Якщо чоловік виховує дитину сам, він може залишити територію України разом із дитиною. Тоді, крім свідоцтва про народження дитини, при перетині кордону потрібно мати:

свідоцтво про смерть матері дитини;

рішення суду про позбавлення батьківських прав матері дитини;

рішення суду про відібрання дитини у матері без позбавлення її батьківських прав;

рішення суду про визнання матері безвісно відсутньою;

рішення суду про оголошення матері померлою;

рішення суду про визначення місця проживання дитини з батьком;

рішення органу опіки та піклування про визначення місця проживання дитини з батьком.

Це розповсюджується також на самостійних усиновителів, опікунів, піклувальників та батьків-вихователів.

Нагадуємо, що під час воєнного стану усиновлювати дітей не можна.

Чи може виїхати за кордон із дитиною чоловік жінки-військової?

Так. Ці зміни внесено 2 квітня.

Якщо дитина є неповнолітньою, а дружина проходить військову службу, то чоловік може виїхати за кордон.

Для цього потрібно надати свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про реєстрацію шлюбу з її матір'ю та документ, що підтверджує проходження дружиною одного із видів військової служби.

Але важливо розуміти, що право виїзду за кордон надається лише один раз – якщо такий чоловік повернеться до припинення воєнного стану, повторно виїхати він уже не зможе.

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А якщо чоловік виховує дитину з інвалідністю?

Такий чоловік може виїхати, якщо на його утриманні перебуває дитина з інвалідністю.

Важливо звернути увагу: виїзд дітей з інвалідністю чи інших осіб, які потребують постійного догляду, разом із супроводжувачем-чоловіком може здійснюватися не більше одного разу під час воєнного стану.

Чи має право виїхати батько дитини з інвалідністю, якщо у дитини є і батько, і матір?

Так, супровід дітей з інвалідністю для виїзду за межі України може здійснюватися матір'ю та/або батьком, опікуном, піклувальником, одним або обома прийомними батьками, батьками-вихователями.

Для цього потрібно мати один із документів:

посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, у якому зазначено категорію "дитина з інвалідністю";

довідка про отримання державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю;

індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю, видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу;

медичний висновок про дитину з інвалідністю до 18 років;

рішення/розпорядження про встановлення опіки або піклування (для опікуна або піклувальника);

договір про влаштування дитини до прийомної сім'ї (для прийомного батька);

договір про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу (для батька-вихователя);

письмове погодження органу опіки та піклування чи обласної військової адміністрації на виїзд із зазначенням держави остаточного перебування дитини (для опікуна, піклувальника, прийомного батька, батька-вихователя).

Також необхідно мати свідоцтво про народження дитини.

Важливо: за наявності одного з цих документів батько може виїхати, навіть якщо дитина з інвалідністю вже за кордоном.

А як буде, якщо чоловік має на утриманні повнолітню дитину, дружину чи одного зі своїх батьків або батьків дружини з інвалідністю I чи II групи?

Щоб виїхати за кордон, чоловік має довести таке утримання, а також підтвердити зв'язок з особою, якою опікується. У такому випадку потрібно мати:

свідоцтво про народження дитини (дітей) або документ, що підтверджує родинний/сімейний зв'язок (для чоловіків, які супроводжують одного зі своїх батьків або батьків дружини);

довідку до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою No 157-1/о;

посвідчення, яке підтверджує інвалідність;

пенсійне посвідчення;

посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги;

довідку про отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу.

Виїзд таких людей разом із особою-супроводжувачем може здійснюватися не більше одного разу під час воєнного стану.

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Якщо чоловік постійно доглядає за особою з інвалідністю I чи ІІ групи, за хворою дружиною, дитиною, своїми батьками, батьками дружини, сторонньою особою, які за висновком лікарської комісії потребують постійного стороннього догляду?

У такому випадку чоловік має право виїхати, але потрібно довести факт такого догляду. Це можна зробити такими документами:

Свідоцтво про шлюб (для чоловіків, які супроводжують дружину) або документ, що підтверджує родинний/сімейний зв'язок (для чоловіків, які супроводжують одного зі своїх батьків або батьків дружини) – у разі родинних зв'язків.

Висновок лікарської комісії закладу охорони здоров'я щодо необхідності постійного стороннього догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу.

Висновок про наявність порушення функцій організму, через які невиліковно хворі особи не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися і потребують соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі, за формою No 080-4/о.

Висновок про наявність когнітивних порушень у громадян похилого віку, внаслідок яких вони потребують надання соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі, за формою No 080-2/о.

Довідка про отримання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі / фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі, яка підтверджує здійснення догляду.

Додатково для осіб з інвалідністю І та ІІ групи потрібно мати при собі один із документів:

довідку до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за

формою No 157-1/о;

посвідчення, яке підтверджує відповідний статус;

пенсійне посвідчення;

посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги;

довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу.

Важливо розуміти: якщо чоловік доглядає за кимось, хто не є родичем, то дозвіл на виїзд за кордон надається лише, коли немає інших осіб, які могли б здійснювати догляд. І також необхідність постійного догляду має бути підтверджена висновком лікарської комісії.

У цьому випадку також виїхати можна лише раз під час воєнного стану.

Що робити у випадку, коли інвалідність має сам чоловік?

За наявності будь-якої групи інвалідності чоловік має право перетинати кордон. Для цього йому потрібно надати один із документів:

довідку до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою No 157-1/о;

посвідчення, яке підтверджує відповідний статус;

пенсійне посвідчення;

посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги;

довідку про отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу.

Якщо дитина хворіє, то батько дитини може виїхати?

Так, батько, який супроводжує хвору дитину, може виїхати разом із матір'ю. Перелік хвороб і випадків, у яких це дозволено:

тяжкі перинатальні ураження нервової системи;

тяжкі вроджені вади розвитку;

рідкісні орфанні захворювання;

онкологічні, онкогематологічні захворювання;

дитячий церебральний параліч;

тяжкі психічні розлади;

цукровий діабет I типу (інсулінозалежність);

гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня;

дитина отримала тяжку травму;

дитина потребує трансплантації органа;

дитина, яка потребує паліативної допомоги.

Для виїзду потрібно надати свідоцтво про народження, довідку за формою No 080-3/о або довідку про отримання державної допомоги на хвору дитину.

Ці правила також розповсюджуються на опікунів, піклувальників, одного або обох прийомних батьків, батьків-вихователів. При перетині кордону потрібно мати документ, що підтверджує повноваження супроводжувача, та письмове погодження органу опіки та піклування чи обласної військової адміністрації на виїзд із зазначенням держави остаточного перебування дитини.

У яких випадках чоловік може виїхати, якщо не має дітей?

Виїзд дозволяється у таких випадках:

Чоловік має посвідчення про відтермінування від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік.

Чоловік має висновок військово-лікарської комісії про непридатність.

Чоловік виїхав до інших держав на постійне місце проживання, і це документально підтверджено українськими дипустановами.

Чоловік навчається за кордоном за денною або дуальною формами здобуття освіти. Це розповсюджується і на тих, хто вступив на навчання під час воєнного стану.

Чоловік із сил оборони та безпеки постраждав через воєнну агресію росії й потребує лікування за кордоном. Тоді потрібно мати висновок про необхідність направлення особи на лікування за кордон та лист МОЗ про перелік осіб, яких заклади охорони здоров'я іноземних держав можуть прийняти на лікування за кордоном.

Чоловік здійснює перевезення для оборонних, медичних, гуманітарних потреб або працює на залізничній дорозі.

Якщо чоловік – іноземець і має посвідку на постійне проживання в Україні, чи може він перетнути кордон?

Так, заборона щодо виїзду стосується лише громадян України, які мають військовий обов'язок.

Отже, у результаті ми бачимо, що чоловік може виїхати за кордон, коли він:

має трьох і більше дітей;

доглядає за дитиною самостійно;

постійно опікується рідними чи іншими людьми, які цього потребують;

має інвалідність;

навчається або постійно проживає за кордоном;

здійснює волонтерську роботу на користь Сил оборони України;

має відтермінування від призову або непридатність до служби.

Обов'язковою вимогою для виїзду у всіх цих випадках є наявність документів, що посвідчують таке право. Дізнайтесь більше про перелік цих документів за посиланням.

Де можна знайти додаткові роз'яснення щодо виплати для виїзду за кордон?

Актуальні роз'яснення щодо виїзду за кордон постійно доступні у чат-боті "Юридичний порадник для ВПО" (Viber, Telegram, Facebook (Messenger)) https://chatbot.r2p.org.ua.

Також переселенці можуть отримати безоплатну правову консультацію щодня від 07:00 до 22:00 за номерами гарячої лінії БФ "Право на захист" +38 (099) 507 50 90, +38 (068) 507 50 90, +38 (093) 507 50 90 та у Telegram-каналі Гаряча лінія "Право на захист".

Дар'я Сидоренко

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