Надія на Гаагу: чому Міжнародний кримінальний суд життєво важливий для України і світу

20 років тому розпочав роботу Міжнародний кримінальний суд (МКС). 1 липня 2002 року, незабаром після того, як 60-та держава ратифікувала Статут Міжнародного кримінального суду, цей документ набув чинності. На сьогодні учасниками Римського статуту є 123 держави.

Це перший постійний міжнародний кримінальний суд, який прийшов на заміну тимчасовим трибуналам. Він розслідує та переслідує воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид та злочин агресії.

Суд є результатом десятиліть зусиль світової спільноти. Зіткнувшись із масовим скоєнням невимовних звірств після Другої світової війни, міжнародне співтовариство вжило спільних дій для створення органу правосуддя, щоб запобігти безкарності за найгірші злочини, відомі людству. На той час це був безпрецедентний заклик до справедливості.

У своєму першому вироку Міжнародний кримінальний суд засудив конголезького польового командира Томаса Лубангу за воєнний злочин, пов’язаний з призовом дітей-солдатів. Це рішення у 2012 році ознаменувало початок ролі Суду як охоронця боротьби з безкарністю за міжнародні злочини.

Крім того, цей випадок є досить унікальним, оскільки це міжнародний судовий процес, зосереджений виключно на використанні дітей-солдатів віком від 11 років.

Відтоді МКС постійно нарощує послужний список правосуддя за жорстокі злочини, включаючи злочини геноциду, злочини проти людяності та воєнні злочини, серед яких умисні вбивства, сексуальне і гендерне насильство та навмисне керівництво нападами на історичні пам’ятники і релігійні споруди.

На відміну від будь-якого іншого суду, МКС також співпрацює з безпосередньо постраждалими громадами та потерпілими, впроваджуючи підхід, орієнтований на жертв.

МКС має дуже особливу роль у світовій правовій історії і українці зараз вірять, що цей суд зіграє вирішальну роль у історії справедливості для нашої держави.

Міжнародний кримінальний суд – великий шанс для України, як і Україна – великий виклик для Суду реабілітувати і перезавантажити традиційно нешвидке міжнародне правосуддя.

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Нам потрібні результати вже, бо щодня наші мирні громадяни гинуть в Харкові, Сєвєродонецьку і Лисичанську, Миколаєві і Кременчуці, на Одещині. Російські ракети і снаряди вбивають їх вдома, в торгових центрах, в лікарнях і школах.

Російські солдати катують і ґвалтують, їхні командири віддають накази руйнувати цивільні об’єкти і знущатися з людей.

Ми не можемо чекати справедливості роками, бо завтра буквально може не настати для кожного не тільки в Україні, а і у всьому світі, якщо реальна відповідальність за скоєне не зупинить росію з її нищівними і загарбницькими апетитами.

І ми діємо, щоб ця відповідальність настала – працюємо на національному рівні і у активній взаємодії із Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду.

Наша держава визнала юрисдикцію Суду ad hoc на підставі двох заяв Верховної Ради України – щодо справ Майдану у 2014 і щодо подій в Криму та на Донбасі у 2015 році.

25 квітня 2014 року Прокурор МКС Фату Бенсуда офіційно відкрила процедуру попереднього вивчення ситуації в Україні, у 2015 розширила його і на ситуацію щодо агресії рф. І тільки наприкінці 2020 року Прокурор МКС прийняла рішення про закінчення попереднього вивчення у справі "Ситуація в Україні" та констатувала наявність підстав для початку повноцінного розслідування. Цьому передували численні інформаційні повідомлення від української прокуратури про вчинення представниками рф воєнних злочинів і злочинів проти людяності в Криму та на сході України,

Стартувало ж повноцінне розслідування після заяви прокурора Хана 2 березня 2022 року. Звернення 43 країн-учасниць Римського статуту після повномасштабного вторгнення рф в Україну дозволило Офісу прокурора МКС негайно розпочати збір доказів. За цей час він також вперше в історії Міжнародного кримінального суду став учасником нашої Спільної слідчої групи на платформі Євроюсту, до якої нині входять Україна, Литва та Польща, а також Латвія, Естонія та Словаччина.

Прокурор Карім Хан вже тричі побував в Україні та особисто оглянув місця вчинення воєнних злочинів. Офіс прокурора надіслав для роботи "на землі" найбільшу в історії МКС команду. І вже невдовзі він відкриє свій філд-офіс в нашій державі.

Для врегулювання питання взаємодії із МКС та забезпечення роботи їх представників в Україні Верховна Рада 3 травня 2022 року прийняла закон "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо співробітництва з Міжнародним кримінальним судом". Він забезпечує проведення Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду розслідування воєнних та інших міжнародних злочинів в Україні, передбачаючи можливість проведення безпосередньо ними процесуальних та слідчих дій.

Всіх цікавить, як ми ділитимемо справи із Офісом прокурора МКС. Передусім, мушу вкотре зауважити – основний масив розслідувань, безумовно, лягає на плечі національної системи правосуддя. Це наша земля, на ній ми маємо законну владу і наш обов’язок відстояти правду та покарати винних в пам'ять про жертв і заради збереження держави.

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Також важливо пам’ятати, що розслідування прокурора Хана – абсолютно незалежне, але ми можемо і будемо йому сприяти.

Це наша можливість допомогти притягнути росіян за злочини проти людяності, відповідальність за які просто наразі не передбачена в нашому кримінальному законодавстві. Тому ті злочини, які дозволятимуть довести Офісу прокурора МКС систематичність і масштабність порушень російськими військами міжнародного гуманітарного права, стануть предметом його розгляду.

МКС створений для притягнення осіб до персональної відповідальності за основні міжнародні злочини, незважаючи на їхній статус, займану посаду чи імунітет.

Будь-якому національному правосуддю в світі не можна притягувати до відповідальності чинних президентів, прем’єрів та міністрів закордонних справ – ні своїх, ні чужих. Для Міжнародного кримінального суду цих бар’єрів немає. Тому справи і докази, що вибудують ланцюг командування і вестимуть до "великої риби", на яку мітить Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду – теж в їх компетенції і з нашою всебічною допомогою.

Основоположний принцип роботи суду – принцип комплементарності. По суті, він має не замінювати, а доповнювати національну систему.

Ми дуже сподіваємося на те, що Офіс прокурора МКС допоможе Україні із найскладнішими розслідуваннями без доступу до територій вчинення чи потерпілих. Зокрема, ми розраховуємо, що він також візьметься за справи щодо депортації. Величезний масив злочинів із знищеними слідами і заблокованим доступом – приклад Маріуполя, який ми також очікуємо розслідувати за підтримки колег із Гааги.

Прокурор МКС Карім Хан часто підкреслює, що зараз настав час, коли нам потрібно мобілізувати закон і відправити його в бій на боці людства для збереження та захисту людей та їхніх прав. І я сподіваюся, що нам вдасться отримати відчутні спільні результати мобілізації проти цих злочинів та їх виконавців.

Переконана, що відкриваючи третій десяток років історії МКС, прокурор Хан має амбіцію, яка збігається із бажанням українців зробити Гаагу прикладом швидкого правосуддя. Бо "Justice delayed is justice denied".

Ірина Венедіктова

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