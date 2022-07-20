Українською, будь ласка! Україна відійшла від курсу толерантності

Із дитинства нас вчили, що ставитися до інших потрібно так, як ми б хотіли, щоб ставилися до нас. Проте у випадку з хворим сусідом – не працюють жодні закони: ані людські, ані державні.

Тож Україна, яка довгий час була толерантною державою до будь-якої мови, змінила свій курс на популяризацію української мови та культури, яка хотілося б сказати роками була під утисками. Проте насправді вони тривали століттями.

Курс на українізацію розпочався з ухвалення у 2019 році Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" та мав своєрідну етапність.

Етап №1. Початок обслуговування українською мовою. З 16 січня 2021 року мовою спілкування зі споживачами є державна мова, тому інформацію про товари та послуги мають надавати державною мовою. Тобто українською.

Що означає "обслуговування"? Це будь-яке виконання робіт чи надання послуг, а також надання інформації про товари/послуги, зокрема, через інтернет.

При цьому, в інформації, що надається про послуги/товари допускається використання слів, скорочень, абревіатур та позначень англійською мовою та/або з використанням літер латинського чи грецького алфавітів.

На прохання клієнта, персональне обслуговування може відбуватися іншою мовою, узгодженою з ним.

Етап №2. Проведення культурно-мистецьких, розважальних та видовищних заходів українською.

З 16 липня 2021 року українська є мовою проведення культурно-мистецьких, розважальних та видовищних заходів. Тобто під час усіх музичних концертів, вечірок, театральних вистав зі сцени має лунати лише українська.

Використовувати інші мови під час таких заходів дозволено, якщо це виправдано художнім, творчим задумом організатора, а також у випадках, визначених законом щодо порядку реалізації прав корінних народів, національних меншин України.

Про що йдеться: з 2021 року в Україні діє Закон "Про корінні народи". Згідно з ним етнічні спільноти України мають право на власну самобутність, що полягає, зокрема, у реалізації культурних прав через перегляд телебачення чи вистав рідною мовою.

Ця вимога не поширюється на застосування мови під час виконання та/або відтворення пісень, інших музичних творів з текстом чи фонограм.

Етап 3. З 16 липня цього року українська є основною мовою всіх інтернет-ресурсів — від вебсайтів до соцмереж, месенджерів та мобільних додатків. Тобто інтерфейс сайтів має завантажуватися державною мовою за замовчуванням.

Україномовна версія іноземних інтернет-представництв може мати менший обсяг інформації, ніж основна, але цього має бути достатньо для розуміння мети його діяльності.

Нині президент підписав новий закон, що поєднує одночасну підтримку національної музики і заборону музичного контенту авторів-резидентів країни-терориста, тобто росії.

Після його імплементації буде заборонено публічне виконання, показ та трансляція фонограм, музичних кліпів та відеозаписів, виконані співаками/співачками, які після розпаду СРСР обрали російське громадянство.

Разом з тим, Україна – демократична держава, тому неухильно дотримуватиметься цих принципів і надалі. Що це означає?

Росіяни, які публічно визнали війну війною, а не "спецоперацією" та закликали її припинити, утрималися від підтримки війни, та не входять до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України (так званий "чорний список") – можуть потрапити до "білого". Йдеться про перелік музичних виконавців держави-агресора, які засуджують війну в Україні.

Для цього виконавець, організатор гастролей чи правовласник повинні подати до СБУ заяву про дозвіл на використання російськомовних творів в Україні. Представник (наприклад, адвокат або особа за довіреністю) зробити це не зможе.

Дозвіл дає СБУ спільно з Мінкультом і цей перелік є публічним. У разі відмови Служба безпеки має право не повідомляти причини.

У чому суттєва відмінність між тим, як було і як стало? Раніше в Україну приїжджали не "хороші" росіяни, а ті, кого не підловили на поганому.

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Для того, щоб російські виконавці могли провести гастрольний тур в Україні, організатори мають за 30 днів до концерту подати до Служби безпеки офіційний запит про дозвіл на в’їзд. У СБУ натомість 10 днів на відповідь.

Наразі наша держава відійшла від курсу толерантності та змінила його на 180 градусів: для того, щоб потрапити в Україну та отримувати гонорари, потрібно мати чітку громадянську позицію щодо війни з рф. Тобто більше недостатньо одягати плащ-невидимку та відмовчуватися чи просто утримуватися від відвідин Криму. Потрібно мати цінності людини XXI століття, яка засуджує збройну агресію та політику диктатури.

Ці зміни було ухвалено ще задовго до того, як російські ракети почали стирати з лиця землі українські міста, та були покликані не розділяти українців на тих, хто говорить українською, російською чи іншою мовою корінного населення. Їхня місія та візія у відновленні історичної справедливості щодо української мови та нації, яка зазнавала утисків століттями.

Так вийшло, що і без закону більшість українців зробили свій вибір серцем: з 24 лютого почали публічно і в побуті спілкуватися українською мовою попри те, що їхні родини, школи та міста розмовляли російською мовою історично.

Найголовніше, що порушення мовного закону має більше виховну, аніж караючу мету.

Якщо говорити про порушення закону щодо функціонування української мови бізнесом, то Уповноважений із захисту української мови чи його представник складає акт перевірки, оголошує попередження та дає місяць на усунення порушення. Тобто, якщо персонал кафе чи ресторану спілкується російською мовою за власною ініціативою, а не на прохання відвідувачів — бізнес може отримати попередження. Адміністративна відповідальність може бути, якщо порушення повториться протягом року.

Йдеться про штраф – від 3400 грн, максимальна грошова межа – 11 900 грн за повторні порушення протягом року.

На відміну від росіян, Україна популяризує українське методами, прийнятними у демократичному світі, і це аж ніяк не фізична сила та необґрунтоване безумство. Ми йдемо за покликом серця.



Ангеліна Климчук

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