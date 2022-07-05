Військовий облік жінок: що потрібно знати

Питання військового обліку та мобілізації жінок набуло особливої актуальності від початку війни й досі викликає багато запитань та суперечок. Тому вкрай важливо пояснити основні нюанси, щоб надалі усунути підґрунтя для поширення недостовірної інформації.

Військовий облік жінок прийнятий на законодавчому рівні ще торік у квітні. А до переліку професій та спеціальностей, за якими жінки мають стати на військовий облік, останні зміни вносили 7 лютого.

Пояснюємо головне.

Хто саме з жінок підлягає обов'язковому взяттю на військовий облік?

Військовому обліку підлягають усі жінки, які підпадають під такі вимоги:

віком від 18 до 60 років;

не мають протипоказань за станом здоров'я;

мають відповідну спеціальність або професію.

Нині, відповідно до наказу Міноборони №313, жінки 14-ти спеціальностей повинні стати на військовий облік. Йдеться про:

харчові технології;

медицину, стоматологію, медсестринство, фармакологію, фізичну терапію та реабілітацію;

ветеринарну медицину;

психологію та психологічну реабілітацію, соціальне забезпечення та соціальну роботу;

хімію, біологію, хімічні технології, біомедичну інженерію, біотехнології та біоінженерію;

програмне забезпечення, інформаційні системи та технології, телекомунікацію та радіотехніку;

видавничу сферу та поліграфію тощо.

Проте питання, як саме буде визначатися спеціалізація – за документами про вищу освіту чи за фактичною трудовою діяльністю, не визначено. Тобто законодавець цей момент недопрацював та не встановив порядок у жодних роз'ясненнях чи документах.

Втім, якщо проаналізувати питання визначення військово-облікової спеціальності для чоловіків, то на практиці це відбувається у поєднанні інформації і про освіту, і про фактичну роботу та професійні знання. Однак останнє слово залишається за начальником військкомату.

Коли необхідно стати на облік?

Обов'язковий військовий облік для жінок стартує з 1 жовтня цього року.

Втім, можна не чекати осені, а стати на облік вже зараз. Це дозволить оминути черги в центрах комплектування та витратити менше часу на всі необхідні процедури.

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Яка відповідальність передбачена, якщо жінка не стане на облік?

За порушення законодавства про військовий облік передбачена як адміністративна (штраф 510–850 грн), так і кримінальна відповідальність (штраф 5100–8500 грн). Втім, за заявами військового керівництва, до кінця цього року нікого штрафувати та карати не будуть, оскільки діятиме перехідний період.

За словами міністра оборони, штрафи не можуть застосовувати до жінок, які вперше стають на військовий облік, оскільки до цього моменту вони не є військовозобов'язаними.

Як на практиці буде реалізовано питання відповідальності жінок, які не стануть на облік – дізнаємося пізніше.

Чи будуть мобілізовувати жінок, які перебувають на військовому обліку?

Після того, як жінка стане на військовий облік, вона набуде статусу військовозобов'язаної. А наше військове законодавство не розрізняє військовозобов'язаних за статтю.

Крім того, в указі президента про загальну мобілізацію йдеться про призов всіх військовозобов'язаних, без уточнення – жінка це чи чоловік.

Отже, жінки можуть бути мобілізовані та призвані на військову службу чи бути залученими до виконання робіт для оборони держави під час війни на рівні з чоловіками.

У мирний час жінок може бути призвано до війська лише добровільно.

Відповідно до заяв представників Міноборони, нині питання щодо мобілізації жінок не стоїть. Проте в окремих випадках, жінки можуть бути мобілізовані за найбільш дефіцитними для ЗСУ військовими спеціальностями.

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Які є підстави для відстрочки від мобілізації для жінок?

Оскільки у військовому законодавстві визначено лише поняття "військовозобов'язаний", то і підстави для відстрочки від мобілізації для жінок аналогічні з чоловіками та визначені у статті 23 закону України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку".

Втім, є деякі нововведення, про які необхідно знати, зокрема:

не підлягають призову вагітні жінки, а також жінки, які мають дітей до 3-ох років;

якщо у сім'ї підлягають мобілізації обоє батьків, і є дитина до 18 років, то хтось один може отримати відстрочку.

Досить часто в мережі поширюється інформація, що додатковою підставою для відстрочки від мобілізації може бути наявність дитини до 18 років. При цьому не уточнюють жодних інших обставин.

Насправді, жінка має підставу для відстрочки лише у випадку, якщо вона самостійно виховує неповнолітню дитину.

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Чи може жінка, яка перебуває на військовому обліку, виїжджати за кордон?

Під час дії воєнного стану, за загальним правилом, військовозобов'язаним заборонено покидати межі країни. Це стосується як чоловіків, так і жінок.

Втім, наразі діють виключення з загальних правил, які розповсюджуються як на чоловіків, так і на жінок, наприклад:

наявність 3-ох або більше неповнолітніх дітей;

супроводження батьків, чоловіка, дитини з І-ІІ групами інвалідності;

навчання у закордонному ВНЗ;

відрядження заброньованих осіб тощо.

Що робити тим жінкам, які не повинні ставати на військовий облік?

Наразі залишається відкритим питання, що робити тим жінкам, спеціалізація чи професія яких не входить до переліку професій, обов'язкових до постановки та облік.

Чи потрібно їм звертатися до центру комплектування для отримання "довідки", що їм не потрібно ставати на облік? І чи буде така довідка взагалі?

Чи треба носити з собою документи про освіту та актуальний перелік спеціальностей/професій?

А як тоді такій жінці виїхати за кордон, оскільки в неї не буде жодних документів від центру комплектування?

Ці питання поки не врегульовані на законодавчому або хоча б на підзаконному рівні. Відповідь ми зможемо отримати трохи згодом, коли почнеться активна фаза реалізації цих нововведень.

Зараз, на жаль, під час військового обліку жінок більше запитань, ніж відповідей. Тому, щоб на рівні держави цей механізм якісно запрацював, треба дуже швидко оцінити всі слабкі місця та внести відповідні зміни до законодавства.

Андрій Новак

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