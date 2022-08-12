Відбудова без корупції: що пропонує влада

Понад 110 мільярдів доларів – cтільки, за останніми оцінками експертів проєкту "Росія заплатить", складають збитки інфраструктури від війни. Для відновлення ж зруйнованих активів треба щонайменше 188 млрд доларів.

Через те, що в країну надходять великі кошти, корупції може стати більше.

Щоб унеможливити зловживання під час відновлення, необхідно розробляти та приймати збалансовані рішення, які дозволять повноцінно застосовувати антикорупційне законодавство.

З 2014 року і до нині в Україні втілюється антикорупційна реформа. До повномасштабної війни вдалося створити повноцінну екосистему органів та правову основу для боротьби з корупцією.

Однак чимало проблем залишаються невирішеними. Наприклад:

Агентство з розшуку та менеджменту активів досі без керівника,

так само функціонує і Національне антикорупційне бюро,

судова реформа незавершена,

викривачі — не мають повноцінного захисту,

тривають атаки на електронну систему публічних закупівель Prozorro та систему онлайн аукціонів з продажу та оренди майна Prozorro.Продажі,

залишаються закритими набори даних, що посилює корупційні ризики.

Але і влада, і громадянське суспільство працюють над цим. До прикладу, у червні Верховна Рада прийняла Антикорупційну стратегію на 2021–2025 роки. Ще один стратегічний документ презентувала Національна рада з відновлення України від наслідків війни на Міжнародній конференції у Лугано. Це — проєкт Плану відновлення. Він передбачає зокрема подальші кроки держави в антикорупційній сфері. Розповідаємо детально, які.

Цілі

Нацрада з відновлення виокремила 6 цілей, які допоможуть уникнути корупції:

Дотримання міжнародних зобов'язань щодо боротьби з корупцією. Запровадження комплексної антикорупційної політики та усунення умов у законодавстві, які сприяють корупційним правопорушенням. Забезпечення незалежності та ефективності роботи антикорупційних органів. Створення дієвої системи протидії легалізації коштів та розшуку і повернення активів. Просування культури доброчесності в публічному та приватному секторах. Усунення корупційних ризиків, що виникають під час заходів відновлення.

Окремо стоїть боротьба з олігархами. Уряд пропонує посилити спроможність Антимонопольного комітету, а також проводити заходи з деолігархізації відповідно до вимог Венеціанської комісії.

Виконання кожної з цих цілей поділене на окремі деталізовані задачі, а також на три етапи: невідкладний (виконання розраховане на 2022 рік), середньостроковий (упродовж 2023-2024 років) і довгостроковий (заходи у період 2025-2032 років). Водночас у Плані не завжди є чіткі індикатори та дедлайни.

Проблеми та рішення

Щоб досягти цих шести цілей, треба подолати низку викликів.

Відсутність керівників АРМА та НАБУ. Конкурсний відбір Голови АРМА триває 2,5 роки. Нещодавно завершились фінальні співбесіди, однак жоден з семи кандидатів не зарекомендував себе як доброчесний менеджер на думку ТІ Україна. У такій ситуації виглядає доцільним перезапуск конкурсу. Сподіваємось, комісія зробить аналогічний висновок на найближчому засіданні.

Конкурс НАБУ тільки на початковій стадії. До війни потроху формувався склад комісії, однак з 24 лютого всі процеси стали на паузу. Нещодавно Кабмін розблокував відбір, внісши зміни, які дають можливість усім членам комісії брати участь. Раніше Уряд вважав проблемним паралельну участь міжнародного експерта Драго Коса у комісії конкурсу САП і НАБУ.

Згідно з Планом відновлення конкурсні відбори АРМА і НАБУ слід завершити до кінця 2022-го. При цьому варто призначити переможців без затримок. Подібна обіцянка була й щодо конкурсу САП, та її вже виконано. У липні Україна нарешті отримала головного антикорупційного прокурора. Утім гештальт з повноцінною незалежністю САП досі не закритий.

Протягом року треба розробити та прийняти законопроєкти, які розширять інституційну автономію САП, вдосконалити процедуру відбору на адміністративні посади та прокурорів, запровадити зовнішній незалежний аудит прокуратури.

На якість роботи антикору впливає й воєнний стан. Задля безпеки вимушено не здійснюються повні перевірки декларацій посадовців, закрита певна інформація у реєстрах. Однак План передбачає, що такі ослаблення треба скасовувати вже у цьому році.

Зокрема відновити обов’язок для політичних партій подавати звіти про майно, доходи, витрати, врегулювати порядок проведення моніторингу способу життя посадовців і ввести в експлуатацію Єдиний портал повідомлень викривачів.

Це досить слушне рішення, адже відкриті дані допомагають зменшити простір для корупції. Наприклад, без відкритого реєстру декларацій громадянське суспільство не зможе пильно стежити за діями чиновників.

Серед іншого — в Україні немає прозорого механізму отримання та використання коштів для відновлення та гуманітарної допомоги.

Насамкінець деякі норми антикорупційного законодавства не відповідають міжнародним стандартам ЄС. Якщо ми хочемо стати повноцінним членом Євросоюзу, мусимо інтегрувати ряд вимог щодо підвищення контролю за діяльністю політичних партій та проведенням виборчих кампаній, ефективності попередження корупції та конфлікту інтересів.

Недоліки

Деякі пропозиції Плану відновлення досить суперечливі. До прикладу, пропонується, щоб Вищий антикорупційний суд мав повноваження розглядати адміністративні справи щодо порушення правил, заборон і обмежень у сфері фінансування політичних партій та подання фінансової звітності. Однак через це ВАКС можуть визнати неконституційним.

Також є питання щодо сфери приватизації. У Плані передбачений продаж непродуктивних активів після скасування воєнного стану. Проте багато непотрібного державі майна та приміщень можна продати вже зараз, в межах приватизації через прозорі електронні аукціони. Важливо, щоб велика кількість державної власності приносила прибуток, а не обтяжувала бюджет.

Антикорупційна реформа має стати надійним тилом у процесі відновлення України. ТІ Україна неодноразово закликала представників влади реалізувати відповідні антикорупційні зміни у рекомендаціях Індексу сприйняття корупції або спільному з Базельським інститутом управління документі. При цьому протидія корупції має відповідати усім міжнародним зобов’язанням. Інакше ми дамо змогу клептократам нажитися на горі мільйонів українців і втратимо шанс приєднатися до європейської родини.

Олександр Калітенко